Hexagon e NVIDIA hanno creato AEON, il robot umanoide che potrebbe sostituire migliaia di operai

Hexagon ha svelato AEON, un robot umanoide avanzato progettato per ambienti industriali e sviluppato in collaborazione con NVIDIA. Dotato di intelligenza artificiale, capacità di manipolazione e ispezione, AEON affronta la carenza di manodopera offrendo autonomia, agilità e precisione. I primi test partiranno con Schaeffler e Pilatus.

In risposta alla crescente crisi globale di manodopera che lascia scoperti oltre 50 milioni di posti di lavoro nei settori manifatturiero e logistico, Hexagon - azienda leader nelle tecnologie di misurazione - ha presentato AEON: un robot umanoide progettato per svolgere compiti complessi in ambienti industriali. L'annuncio è stato fatto nel corso dell'evento Hexagon LIVE Global, dove l'azienda ha svelato pubblicamente il robot sviluppato in collaborazione con NVIDIA.

AEON è dotato di avanzati sistemi di locomozione, sensoristica multimodale, intelligenza artificiale spaziale e un'architettura che ne consente l'uso in scenari eterogenei. Il robot è stato progettato per supportare compiti quali la manipolazione di oggetti, l'ispezione di componenti, la cattura della realtà (reality capture) e l'ausilio agli operatori. I settori target includono automotive, aerospaziale, trasporti, logistica, magazzinaggio e produzione.

Il robot si distingue per un'architettura full-stack alimentata dalle tecnologie di NVIDIA: l'addestramento dei modelli avviene su supercomputer AI, l'ottimizzazione tramite Omniverse in ambienti simulati e l'esecuzione sul campo è resa possibile dalle piattaforme NVIDIA Jetson Orin e IGX Thor. AEON apprende nuovi compiti grazie alla piattaforma NVIDIA Isaac Sim e li affina attraverso tecniche di reinforcement learning. Questo approccio ha permesso ad AEON di sviluppare competenze motorie fondamentali in poche settimane anziché mesi.

"Con AEON abbiamo realizzato un umanoide autonomo e intelligente, in grado di affrontare le sfide reali segnalateci dai nostri clienti industriali", ha dichiarato Arnaud Robert, presidente della divisione Robotics di Hexagon. "L'integrazione con l'ecosistema NVIDIA ci ha permesso di unire meccatronica avanzata, fusione sensoriale e AI in tempo reale".

AEON non necessita di ricarica grazie a un sistema di sostituzione batteria e può essere impiegato ininterrottamente. È in grado di muoversi agilmente anche in ambienti complessi, combinando la percezione spaziale con capacità decisionali autonome.

Il robot verrà testato in ambienti reali nelle fabbriche di Schaeffler e Pilatus. Quest'ultima, attiva nel settore aeronautico, considera AEON una leva strategica per sostenere la competitività industriale svizzera. Anche Schaeffler ha espresso entusiasmo per il potenziale di AEON nel contribuire all'automazione e alla digitalizzazione delle operazioni quotidiane.

AEON sarà inoltre integrato con la piattaforma Hexagon Reality Cloud Studio (RCS) e con NVIDIA Omniverse, permettendo di generare gemelli digitali ad alta fedeltà da dati acquisiti in tempo reale. Questo facilita la collaborazione remota e abbatte i limiti delle infrastrutture locali, accelerando l'adozione di soluzioni digitali nei processi produttivi.

Secondo Ola Rollén, Presidente del CdA di Hexagon, "AEON incarna la visione decennale dell'azienda nell'ambito dell'autonomia di prossima generazione. È un passo avanti verso una crescita sostenibile in un contesto demografico in rapido mutamento".