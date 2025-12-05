HBO ha cancellato la produzione della serie su Elon Musk e l'inizio dell'avventura di SpaceX

Dal 2020 HBO avrebbe cercato di realizzare una serie basata su Elon Musk e l'inizio dell'avventura di SpaceX, culminata con il lancio di due astronauti a bordo di Crew Dragon. Ora la serie sarebbe stata cancellata, almeno per ora.

Nelle scorse ore è stata annunciata l'acquisizione da parte Netflix di Warner Bros. e di alcuni nomi importanti legati alle serie televisive come studios Warner Bros., HBO e HBO Max comprensivo dell'intero catalogo di produzioni dello studio. A breve distanza da questo annuncio è anche arrivata la conferma che la serie televisiva che avrebbe narrato l'inizio di SpaceX e dell'avventura di Elon Musk nel mondo dei razzi spaziali è stata cancellata.

A confermarlo è stata Ashlee Vance, autrice del libro pubblicato nel 2015 dal titolo Elon Musk: Tesla, SpaceX e il Quest for a Fantastic Future. La scrittrice ha pubblicato un post su X dove si legge che questo progetto di HBO, in lavorazione dal 2020, è stato cancellato. Si sarebbe trattato di una serie drammatica che avrebbe raccontato i primi giorni di SpaceX e del coinvolgimento di Musk nelle varie operazioni.

Vance ha dichiarato che le sceneggiature erano già in fase di lavorazione e che sarebbero state "intelligenti, divertenti e realistiche". Una delle motivazioni addotta per la cancellazione della serie televisiva è che HBO ha dovuto affrontare troppi cambiamenti per poter sostenere un progetto di questo tipo. Inoltre parlare di Elon Musk sarebbe stato molto complicato in questo periodo. Tra i produttori esecutivi ci sarebbero stati Doug Jung (noto per Star Trek Beyond), Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan e Len Amato.

La scrittrice ha poi sottolineato come i diritti del libro biografico siano tornati in suo possesso e questo potrebbe significare che, se ci fosse un'offerta valida da parte di un'altra realtà legata alla produzione televisiva, la serie potrebbe vedere nuova vita.

I primi lanci di SpaceX, con il razzo spaziale Falcon 1, non sono stati un successo dal punto di vista dei risultati, considerando che ci sono stati tre fallimenti e due lanci orbitali in un periodo di tempo compreso tra il 2006 e il 2009. Con il Falcon 9 le cose sono drasticamente cambiate, rivoluzionando il settore e gettando le basi per un accesso semplificato e più economico allo Spazio.