Hanno stampato in 3D uno dei materiali più duri al mondo consumando meno tungsteno

Un gruppo di ricercatori della Hiroshima University ha sviluppato una tecnica di stampa 3D per il carburo di tungsteno-cobalto che riduce il consumo di materiali costosi senza compromettere durezza e proprietà meccaniche. Il processo, basato sull'ammorbidimento anziché sulla fusione completa, apre nuove prospettive per la produzione industriale.

La manifattura additiva potrebbe offrire una nuova strada per realizzare componenti in carburo cementato di tungsteno-cobalto (WC-Co), uno dei materiali più utilizzati negli utensili industriali grazie alla sua elevata durezza e alla resistenza all'usura. Un gruppo di ricercatori della Hiroshima University ha infatti sviluppato un processo che permette di depositare il materiale soltanto dove necessario, riducendo il consumo di tungsteno e cobalto, due materie prime particolarmente costose, senza compromettere le prestazioni meccaniche del componente finale.

Lo studio, pubblicato sulla rivista International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, esplora un approccio alternativo rispetto ai tradizionali processi di metallurgia delle polveri, oggi largamente impiegati per produrre il carburo cementato. Nella tecnica convenzionale, polveri fini di carburo di tungsteno e cobalto vengono compattate ad alta pressione e successivamente sottoposte a sinterizzazione, un trattamento termico che lega le particelle senza necessariamente fonderle completamente. Sebbene efficace, questo metodo richiede grandi quantità di materiale e comporta inevitabili sprechi durante la lavorazione.

La ricerca punta invece sulla manifattura additiva, che costruisce il componente strato dopo strato depositando materiale esclusivamente nelle aree richieste. Per farlo, il team ha utilizzato una tecnologia denominata "hot-wire laser irradiation", nella quale un filo di materiale d'apporto viene preriscaldato prima di essere investito dal raggio laser. Il preriscaldamento consente di aumentare la velocità di deposizione e di ridurre l'energia necessaria al laser, migliorando l'efficienza del processo.

Immagine al microscopio elettronico a scansione di uno stampo in carburo cementato nella fase finale di formatura, realizzato con un metodo assistito da laser con una lega a base di nichel inserita nello strato intermedio. (Keita Marumoto/Università di Hiroshima)

I ricercatori hanno sperimentato due diverse configurazioni operative. Nella prima il raggio laser colpisce la parte superiore della barra di carburo cementato, che precede la direzione di costruzione del pezzo. Nella seconda, invece, il laser guida il processo irradiando l'area compresa tra l'estremità della barra e il materiale di base in ferro.

L'aspetto distintivo della tecnica è che il materiale non viene completamente fuso, ma soltanto ammorbidito fino a consentirne il deposito. Questo dettaglio è fondamentale perché la fusione totale del carburo di tungsteno può modificarne la microstruttura, compromettendo le caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto agli impieghi industriali.

"I carburi cementati sono materiali estremamente duri utilizzati, ad esempio, per i taglienti degli utensili da taglio, ma sono realizzati con materie prime molto costose come tungsteno e cobalto, rendendo altamente auspicabile la riduzione del loro impiego. Utilizzando la manifattura additiva è possibile depositare il carburo cementato soltanto dove serve, riducendo così il consumo di materiale", ha spiegato Keita Marumoto, professore associato presso la Graduate School of Advanced Science and Engineering della Hiroshima University e autore corrispondente dello studio.

Le prove sperimentali hanno dimostrato che il processo è in grado di mantenere le proprietà meccaniche tipiche del WC-Co prodotto con metodi convenzionali. I campioni ottenuti hanno raggiunto una durezza superiore a 1400 HV sulla scala Vickers, valore che colloca il materiale tra i più resistenti impiegati comunemente nell'industria, pur rimanendo inferiore ai materiali superduri come diamante e zaffiro.

Illustrazione del metodo "laser-leading". (Keita Marumoto/Università di Hiroshima)

I risultati hanno però evidenziato differenze tra le due configurazioni. Il metodo in cui la barra precede il processo ha causato, nella parte superiore del componente, una parziale decomposizione del carburo di tungsteno con la formazione di difetti. L'approccio con il laser in posizione avanzata ha invece limitato questo fenomeno, ma inizialmente non riusciva a mantenere il livello di durezza richiesto.

Per superare il problema, il gruppo di ricerca ha introdotto uno strato intermedio costituito da una lega a base di nichel e ha controllato con precisione la temperatura del processo, mantenendola sopra il punto di fusione del cobalto ma al di sotto della soglia che favorisce l'accrescimento dei grani cristallini. In questo modo è stato possibile ottenere componenti privi di difetti significativi senza sacrificare la durezza del materiale.

Secondo Marumoto, "l'approccio di formare materiali metallici ammorbidendoli anziché fonderli completamente è innovativo e potrebbe essere applicato non solo ai carburi cementati, oggetto di questo studio, ma anche ad altri materiali".

Il lavoro rappresenta un primo passo verso applicazioni industriali più ampie. I prossimi obiettivi dei ricercatori comprendono il miglioramento della durata dei componenti e la produzione di geometrie più complesse, fino alla realizzazione di utensili da taglio destinati all'impiego pratico. Se il processo verrà ulteriormente perfezionato e adattato alla produzione su larga scala, potrebbe restituire benefici sia economici sia in termini di riduzione degli sprechi di materie prime.