Ha camminato sulla vetta di un vulcano, ora punta all'Everest: non è un uomo, è un robot umanoide

Il robot umanoide Unitree G1 ha partecipato a una spedizione sul vulcano Chimborazo, in Ecuador, raggiungendo quota 6.263 metri con supporto umano nei tratti più complessi. L'iniziativa Pemba punta a valutare le capacità operative dei robot in ambienti estremi, con future missioni previste sul Mauna Kea e sull'Everest.

I robot umanoidi continuano a fare progressi e, dopo aver attirato l'attenzione in competizioni sportive, esibizioni marziali e altri eventi dimostrativi, un modello di Unitree G1 è stato protagonista di una nuova impresa: affrontare l'alta montagna.

Secondo quanto riportato da Interesting Engineering, una versione modificata del robot ha preso parte a una spedizione sul Chimborazo, il vulcano più alto dell'Ecuador, raggiungendo la vetta situata a 6.263 metri sul livello del mare. Sebbene il Chimborazo sia meno noto rispetto a montagne come l'Everest o il Denali, rappresenta una meta particolarmente interessante dal punto di vista geografico: a causa del rigonfiamento equatoriale terrestre, la sua cima è il punto della superficie terrestre più distante dal centro del pianeta.

Introducing Pemba.



The first humanoid to climb to 20,000ft.



Everest next. More below. pic.twitter.com/k1BHkRLYjm — pabs (@pabloberlangab) June 7, 2026

L'impresa non è stata però completamente autonoma. Durante il percorso, che ha richiesto circa 16 ore, il robot ha camminato autonomamente soltanto nei tratti meno impegnativi, caratterizzati da pendenze inferiori ai 30 gradi d'inclinazione. Nelle sezioni più difficili è stato invece trasportato dal team di supporto.

Nonostante questi limiti, l'esperimento ha fornito indicazioni utili sulle prestazioni della piattaforma in condizioni ambientali severe. Le immagini diffuse mostrano il robot equipaggiato con protezioni specifiche per affrontare basse temperature e superfici innevate, inclusi speciali rivestimenti per i piedi e una giacca termica progettata appositamente per la spedizione.

L'iniziativa rientra nel progetto denominato "Pemba", guidato dall'ingegnere francese Pablo. L'obiettivo dichiarato non è soltanto dimostrare le capacità dei robot umanoidi in scenari estremi, ma raccogliere dati utili per migliorarne la mobilità e la resilienza in ambienti remoti e difficilmente accessibili.

Nel lungo periodo, il progetto punta a sviluppare strumenti che possano supportare attività di monitoraggio ambientale e conservazione della natura in aree isolate, come ad esempio la foresta amazzonica. Si tratta di uno scenario applicativo che richiede tuttavia significativi progressi tecnologici, considerando la complessità degli ambienti naturali e l'elevato numero di variabili che un sistema robotico dovrebbe essere in grado di gestire autonomamente.

Il programma prevede ulteriori test nei prossimi mesi. La prossima tappa sarà il vulcano Mauna Kea, alle Hawaii, mentre l'obiettivo più ambizioso resta una futura spedizione sul Monte Everest, una sfida che consentirebbe di verificare le capacità operative dei robot umanoidi nelle condizioni più estreme mai affrontate finora da una piattaforma di questo tipo.