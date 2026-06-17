Gwynne Shotwell (presidente di SpaceX): il programma delle prossime missioni del razzo spaziale Starship

Secondo Gwynne Shotwell (presidente e COO di SpaceX), il razzo spaziale Starship sta per avere un incremento sensibile della cadenza di lancio. Da Flight 15 si potrà arrivare a vedere un lancio ogni mese.

Il dodicesimo lancio (Flight 12) del razzo spaziale riutilizzabile Starship è avvenuto nella seconda metà di maggio. Non tutto è andato come previsto, ma si è trattato del primo test della terza generazione di veicoli Super Heavy e Ship, con quest'ultima che ha completato quasi completamente gli obiettivi della missione, mentre il primo stadio è andato distrutto durante il rientro. Cosa accadrà nei prossimi lanci lo ha delineato Gwynne Shotwell (presidente e COO di SpaceX) che ne ha parlato durante un intervento alla CNBC.

Durante la lunga intervista si è parlato ovviamente dell'IPO che ha permesso alla società di raccogliere una grande quantità di denaro che sarà impiegata sia nel settore aerospaziale che in quello dell'Intelligenza Artificiale (grazie all'assorbimento di xAI in SpaceX, creando SpaceXAI), ma anche di cosa ci aspetta per i futuri lanci di Starship, che sarà fondamentale per il proseguo dei piani della società statunitense, oltre che pilastro del programma Artemis. Questo è quello che sappiamo.

SpaceX e i prossimi lanci del razzo spaziale Starship

Secondo quanto riportato da Gwynne Shotwell, il tredicesimo lancio (Flight 13) di Starship dovrebbe avvenire tra circa un mese. Come anticipato in precedenza da Elon Musk, SpaceX punta a realizzare due lanci suborbitali ottimali di Ship prima di provare la prima missione orbitale per il secondo stadio. Il guasto che ha afflitto Super Heavy Booster 19 non dovrebbe aver rallentato questa roadmap, anche se la dirigente ha aggiunto che molto dipenderà dalle valutazioni dell'FAA (Federal Aviation Administration) in merito a Flight 12.

Flight 14 potrebbe prevedere almeno un'iniezione orbitale pur non completando effettivamente un'orbita. Shotwell sembra positiva in merito, considerando che in passato Starship aveva già realizzato una riaccensione di un motore Raptor nello Spazio (ma si trattava di un propulsore della precedente generazione).

Dopo Flight 14, SpaceX potrebbe aumentare significativamente la cadenza delle missioni, arrivando a un lancio ogni mese. Questo dipenderà sia dalla capacità produttiva degli stabilimenti, sia dai risultati delle prossime missioni, sia dallo stato di avanzamento dei lavori per i quattro pad attualmente in costruzione (LC-39A al Kennedy Space Center e SLC-37 alla Cape Canaveral Space Force Station), operativi (Pad 2 a Starbase) e in fase di modifica (Pad 1 a Starbase). Sempre stando alle parole di Shotwell, Flight 15 potrebbe vedere la prima operazione di lancio legata al nuovo vettore dalla Florida, utilizzando LC-39A.

Nel sito di produzione e sviluppo di Starbase (Texas) sono già iniziati i test per Super Heavy Booster 20 e Ship 40, hardware dedicato alla prossima missione. Entrambi gli stadi hanno già superato i test di tenuta al freddo e ora dovranno completare l'assemblaggio per passare poi agli static fire e infine all'integrazione finale. Il lancio, come scritto sopra, è atteso intorno alla metà di luglio, ma non c'è una ancora una data certa. Ship 41 e Ship 42 sono già in fase di assemblaggio permettendo di non rallentare il programma.

La costruzione di Ship 42 sta proseguendo (fonte)

Grazie all'esperienza acquisita con i precedenti Booster 19 e Ship 39, la campagna di test potrebbe richiedere meno tempo per essere completata e portare così a una rapida preparazione al lancio. Il Pad 2 ha resistito correttamente al lancio della nuova versione di terza generazione, nonostante la spinta aggiuntiva dei motori Raptor 3. Alcuni problemi emersi saranno riparati nelle prossime settimane, ma non sembra aver subito danni ingenti.

Questo grande sforzo di SpaceX per Starship servirà sia a soddisfare i clienti governativi (dalla NASA al Dipartimento della Guerra, DoW) ma anche i contratti siglati con altre società e infine a supportare la società stessa. In particolare si attende il lancio dei primi satelliti Starlink di terza generazione e i satelliti AI1 (prima generazione). Secondo Shotwell questi satelliti dedicati all'Intelligenza Artificiale, sono più semplici da realizzare rispetto agli Starlink con l'operatività prevista nel 2028 e i primi prototipi che potrebbero essere lanciati entro la fine del 2027.