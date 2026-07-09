Grok 4.5, il modello "di classe Opus" di Musk parte da 2 dollari per milione di token

Il primo modello dopo la quotazione e l'acquisizione di Cursor da 60 miliardi punta su programmazione e finanza: prezzi a 2 e 6 dollari per milione di token contro i 5 e 25 di Opus, ma Musk ammette che non batte i modelli più avanzati dei rivali

Nelle scorse ore SpaceXAI ha presentato Grok 4.5, il modello più capace del suo catalogo e il primo dopo la quotazione in borsa e l'acquisizione di Cursor, la startup di programmazione valutata 60 miliardi di dollari nell'operazione.

Based on strong positive feedback from customers in our beta test program, @SpaceXAI will make Grok 4.5 available to the public tomorrow.



It is an Opus-class model, but faster, more token-efficient and lower cost. — Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2026

"È un modello di classe Opus, ma più veloce, più efficiente nei token e meno costoso", ha scritto Musk su X, richiamando la famiglia Opus di Anthropic, i modelli di punta per i compiti complessi. Grok 4.5 è indirizzato alla programmazione e ai compiti agentici, non all'uso da chatbot occasionale.

La leva del prezzo

SpaceXAI ha fissato Grok 4.5 a 2 dollari per milione di token in input e 6 in output. Per confronto, il modello Opus di punta di Anthropic viaggia a 5 e 25 dollari, mentre l'offerta di OpenAI si distende su più livelli: GPT-5.6 Luna, il più economico, sta a 1 e 6 dollari, Sol a 5 e 30. Grok si colloca così sotto i rivali più cari, in un momento in cui le aziende sorvegliano più da vicino la spesa in token.

L'azienda rivendica anche un'efficienza nei token doppia rispetto agli altri modelli di riferimento. Se il dato reggesse nell'uso reale sarebbe un vantaggio concreto, ma resta una dichiarazione del produttore e al momento non è un valore verificato in modo indipendente.

Un grafico diffuso con l'annuncio sostiene che Grok 4.5 superi il modello Opus di punta su diversi benchmark. Musk stesso, però, ridimensiona: la valutazione interna lo dà "all'incirca paragonabile a Opus 4.7, ma molto più veloce". L'azienda ammette di battere alcuni modelli di OpenAI e Anthropic su velocità, prezzo e prestazioni, ma non i loro più grandi e recenti, e conta di colmare presto il divario.

Un modello per programmatori e Wall Street

Oltre al codice, Grok 4.5 guarda al lavoro legale e finanziario e aggiunge funzioni di sicurezza informatica. La spinta verso la finanza è deliberata: Musk aveva ammesso quest'anno che la sua unità di IA, nota come xAI prima della fusione con SpaceX, era rimasta indietro sulla programmazione. Da allora il team è stato ricostruito e l'azienda ha corteggiato i clienti di Wall Street per il chatbot Grok. Grok 4.5 è il segnale più netto di questa virata verso i clienti aziendali paganti.

Il modello è già disponibile in Grok Build, dentro Cursor su tutti i piani e attraverso la console di SpaceXAI; il rilascio pubblico più ampio è previsto per la giornata di oggi. Il modello, però, non è ancora accessibile nell'Unione Europea.

L'attenzione dei regolatori pesa sull'intero settore, concentrata sui rischi di sicurezza informatica dei nuovi modelli; Cursor ha detto di aver adottato misure per "individuare e bloccare i malintenzionati" preservando la ricerca di sicurezza legittima.

SpaceXAI ha addestrato Grok 4.5 sulla stessa capacità di calcolo che affitta ai rivali Anthropic e Google. Man mano che i suoi modelli diventano più esigenti, l'azienda dovrà scegliere se alimentarli o rivendere quella capacità in cambio di liquidità. Per ora Musk scommette che un Grok più economico e pensato per i programmatori possa conquistare clienti, pur restando dietro ai modelli migliori sulla potenza pura.