Grazie al Very Large Telescope di ESO sono stati misurati i campi magnetici di esopianeti

In un nuovo studio pubblicato di recente, basato sui dati del Very Large Telescope di ESO e del telescopio Gemini Nord, è stato possibile misurare i campi magnetici di diversi esopianeti simili a Giove (giganti gassosi).

Gli scienziati stanno continuando a raccogliere dati per comprendere l'evoluzione degli esopianeti e il loro potenziale nello sviluppo della vita extraterrestre. Grazie al Very Large Telescope (VLT) dell'Osservatorio Europeo Australe in Cile e al telescopio Gemini Nord che si trova alle Hawaii è stato possibile per la prima volta nella storia dell'astronomia misurare i campi magnetici di esopianeti.

I dati relativi a questa scoperta sono stati inseriti all'interno dello studio dal titolo Magnetic field strengths of hot giant exoplanets consistent with Solar System values. Per raggiungere questo risultato i ricercatori hanno pensato di analizzare i venti presenti su esopianeti noti e, impiegando il Very Large Telescope e il telescopio Gemini Nord, hanno misurato la loro velocità su sette giganti gassosi, simili a Giove, ciascuno in rotazione sincrona con la propria stella. Questo significa che un lato è perennemente esposto al calore della stella mentre l'altro è immerso in un buio perpetuo.

I venti sugli esopianeti e le analisi del Very Large Telescope di ESO

I risultati sono stati sorprendenti e decisamente interessanti. Le velocità misurate erano comprese tra circa 7200 km/h e oltre 25000 km/h. Si tratta di valori superiori a quelli che siamo riusciti a misurare nel Sistema Solare, dove Giove può raggiungere solamente i 1500 km/h.

L'analisi dei dati ha però anche portato a una sorpresa. Durante le misurazioni ci si è accorti che gli esopianeti più caldi avevano una velocità dei venti inferiore. Questo è un risultato inatteso in quanto l'energia disponibile nel sistema dovrebbe essere superiore e così in grado di accelerare i venti stessi.

Vivien Parmentier (professoressa del Laboratoire Lagrange e coautrice dello studio) ha dichiarato "questo è totalmente controintuitivo perché, a parità di altre condizioni, i pianeti caldi hanno più energia per accelerare i venti! Ci dev'essere qualcosa che rallenta la velocità del vento negli oggetti più caldi".

La risposta a questo fenomeno non è ancora chiara ma ci sono alcune ipotesi. Una delle spiegazioni più plausibili è che la presenza di forti campi magnetici siano in grado di rallentare le particelle cariche presenti in atmosfera. Basandosi sui dati è stato così possibile stimare l'intensità dei campi magnetici di ciascun esopianeta, trovando valori paragonabili a quelli del nostro Sistema Solare ossia quattro volte più intensi di quelli di Saturno, o circa la metà di quelli di Giove.

Julia Seidel (astronoma del Laboratoire Lagrange dell'Observatoire de la Côte d'Azur) ha aggiunto "questa scoperta rivoluzionaria apre una prospettiva completamente nuova sulla ricerca dedicata agli esopianeti. È la prima volta che possiamo confrontare la presenza di campi magnetici nell'ambiente di altri mondi: un passo fondamentale per comprendere quali pianeti possono rimanere abitabili, conservare l'acqua e forse, un giorno, ospitare la vita come la conosciamo".

Chiaramente non può mancare un paragone con la Terra e con la vita che si è sviluppata ma è anche un altro modo per conoscere gli esopianeti, la loro varietà nell'Universo e avere una migliore comprensione di ciò che ci circonda.

Non solo la ricerca della vita, le implicazioni vanno oltre la biologia. Infatti campi magnetici così intensi potrebbero generare fenomeni analoghi alle nostre aurore boreali, che sono presenti anche su altri pianeti del Sistema Solare. Fenomeni di questo tipo, se osservati, non sono solo spettacolari alla vista ma anche utili a comprendere l'interazione tra stella ed esopianeta dando ulteriori informazioni sulla struttura stessa del sistema stellare.

Il contributo del Very Large Telescope è stato fondamentale ma si guarda al futuro e in particolare all'ELT, ossia l'Extremely Large Telescope di ESO. Questo nuovo strumento scientifico consentirà di estendere questo tipo di indagine a pianeti più piccoli, simili alla Terra, e di analizzare i gas atmosferici che potrebbero produrre aurore su mondi ancora più lontani.