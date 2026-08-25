Grazie al radiotelescopio ALMA c'è una nuova immagine della superficie della gigante rossa Betelgeuse

Il radiotelescopio ALMA di ESO è riuscito a catturare una nuova immagine della superficie della gigante rossa Betelgeuse (che si trova nella costellazione di Orione). Grazie ai dati del 2015 e del 2023 è stato possibile fare alcuni confronti.

Nelle scorse settimane un nuovo studio ha mostrato come ci sia la (quasi) certezza che intorno alla gigante rossa Betelgeuse orbiti una stella compagna Betelgeuse B o Siwarha. Gli scienziati sono però anche interessati alla struttura della stella principale, che potrebbe essere protagonista di una fine decisamente spettacolare che sarebbe ben visibile anche dal nostro Pianeta.

Grazie al radiotelescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) di ESO è stato possibile catturare una nuova immagine della superficie della gigante rossa. L'osservazione dei cambiamenti superficiali e delle caratteristiche stesse della stella è fondamentale per comprendere la sua evoluzione nelle parti finali della vita. I dati sono stati inseriti nello studio dal titolo ALMA high resolution observations of Betelgeuse: Persistent structure spanning the inner atmosphere. Questo è quello che sappiamo.

La nuova immagine della superficie di Betelgeuse

Come sappiamo la gigante rossa si trova nella costellazione di Orione a circa 600 anni luce di distanza dalla Terra. La sua colorazione arancione scuro-rossastra è visibile anche a occhio nudo, differenziandola dalle altre stelle della costellazione. La superficie della stella, a differenza di quella del Sole, è molto irregolare e definibile anche come "grumosa" arrivando ad avere un diametro circa 800 volte quella della stella al centro del Sistema Solare.

La superficie di Betelgeuse viene "sconvolta" da enormi bolle di gas che dalla parte più interna arrivano fino alla superficie. Questo genera non solo rigonfiamenti ma anche zone più calde rispetto al resto della superficie. In precedenza si pensava che queste strutture potessero essere solo temporanee e che la loro resistenza sarebbe stata di poco tempo.

Un confronto tra le ultime osservazioni di ALMA (2023) e quelle precedenti, risalenti al 2015, mostrano invece che in 7 anni la superficie della gigante rossa sarebbe cambiata molto poco, con le zone calde che sarebbero nella stessa posizione. Una delle possibilità è che la stella compagna del sistema binario agisca in qualche modo sulla struttura della stella principale, modificandone le dinamiche.

La temperatura sembra essere piuttosto costante, pari a circa 2026°C anche se le strutture che si trovano a nord est e sud ovest mostrano di essere più calde, toccando i 2800°C. Queste zone si trovano vicine ai poli e potrebbero mostrare la presenza di celle convettive stabili.

Proprio a causa del momento della sua vita, Betelgeuse ha una fotosfera non sferica, con protrusioni nella zona sud-sud est. Queste strutture, a differenza delle zone più calde, subiscono cambiamenti più rapidi tanto che i ricercatori hanno mostrato delle modifiche tra il 2015 e il 2023. Ci sarebbe poi una concentrazione di ossido di silicio e monossido di carbonio, anche se la distribuzione non è regolare.