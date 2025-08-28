Grazie a VLT di ESO c'è una nuova immagine di un esopianeta che sta ''ripulendo'' la sua orbita

Utilizzando il Very Large Telescope (VLT) di ESO è stato possibile catturare l'immagine di un esopianeta in formazione (un gigante gassoso più grande di Giove) che sta ''ripulendo'' la sua orbita dalla polvere e dai gas.

Gli esopianeti sono oggetti sfuggenti e non facili da rilevare e catalogare. Con il progredire delle tecnologie è stato possibile osservare anche pianeti rocciosi simili alla Terra oltre ai grandi giganti gassosi che si trovano al di fuori del Sistema Solare. Recentemente, grazie al VLT (Very Large Telescope) di ESO è stato possibile osservare un esopianeta, chiamato WISPIT 2b, che sta "ripulendo" la sua orbita mentre ruota attorno a una stella simile al Sole.

Capire come si formano e come evolvono i sistemi planetari diversi dal nostro consente di avere un'idea di quale sia la varietà di esopianeti presenti nell'Universo e quindi cercare sistemi simili al Sistema Solare che potrebbero, in ultimo, ospitare la vita (o averla ospitata).

In particolare l'immagine dell'esopianeta WISPIT 2b è la prima chiara rilevazione di un pianeta neoformato in un disco con più anelli. Grazie all'occultamento della stella attraverso lo strumento SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch instrument) di VLT, è possibile rilevare dischi protoplanetari ed esopianeti in formazione. Nel caso di questo sistema troviamo un disco di polveri segnato da diversi anelli nella quale dei protopianeti si stanno formando raccogliendo la polvere che si trova all'interno della propria orbita.

Le fasi sono diverse e inizialmente delle piccole particelle nel disco di polvere iniziano ad accumularsi crescendo a causa della forza di gravità. In tempi molto lunghi, queste particelle creano blocchi sempre più grandi arrivando a formare i nuclei dei pianeti che poi evolvono in strutture sempre più complesse.

L'esopianeta WISPIT 2b dovrebbe avere circa cinque volte la massa di Giove (ed è quindi un gigante gassoso) mentre la stella intorno alla quale orbita è simile al nostro Sole, anche se più giovane e quindi con una vita ancora molto lunga. Questo esopianeta non ha ancora ripulito completamente al propria orbita e si tratta di una condizione rara da osservare. Grazie allo MagAO-X AO del telescopio Magellano è stato possibile anche rilevare che dell'idrogeno gassoso sta ricadendo sul pianeta confermando che quest'ultimo sta accrescendo la propria massa attirando materia dall'ambiente circostante.

Questa è un'immagine che potrebbe mostrare come il Sistema Solare appariva alcuni miliardi di anni fa, durante la sua formazione. I risultati delle osservazioni sono stati inseriti in due studi, uno con titolo WIde Separation Planets In Time (WISPIT): A Gap-clearing Planet in a Multi-ringed Disk around the Young Solar-type Star WISPIT 2 mentre il secondo ha come titolo Wide Separation Planets in Time (WISPIT): Discovery of a Gap Hα Protoplanet WISPIT 2b with MagAO-X.