Grazie a un lancio preciso, il Nancy Grace Roman Space Telescope ha propellente per 22 anni nello Spazio

Il Nancy Grace Roman Space Telescope ha propellente per 22 anni nello Spazio, anche se la sua missione principale durerà 5 anni e quasi sicuramente verrà estesa fino a 10 anni. Tutto merito di costruzione e lancio precisi.

Alla fine di agosto, grazie a un razzo spaziale Falcon Heavy di SpaceX, è stato lanciato con successo il nuovo grande Nancy Grace Roman Space Telescope (chiamato anche RST). Si tratta di uno strumento che andrà a unirsi alle capacità di Hubble, del telescopio spaziale James Webb e ad altri telescopi spaziali e terrestri per scoprire i segreti dell'Universo. Secondo quanto riportato dalla NASA, attualmente la missione si sta svolgendo come previsto e non sembrerebbero esserci incertezze, tutt'altro.

Grazie a un lancio molto preciso avvenuto con il razzo spaziale di SpaceX, il Nancy Grace Roman Space Telescope sta seguendo una traiettoria così precisa da aver risparmiato propellente che sarebbe potuto servire per correzioni prima di raggiungere un'orbita ad alone intorno al punto L2 di Lagrange (a 1,5 milioni di km dalla Terra).

Jamie Dunn (direttrice presso il Goddard Space Flight Center della NASA) ha dichiarato "come risultato di una splendida pianificazione da parte del nostro team di dinamica orbitale, brillante esecuzione da parte del team operativo e un lancio preciso da SpaceX, Roman ha carburante per almeno 22 anni di potenziali operazioni scientifiche". La missione principale del Nancy Grace Roman Space Telescope avrà una durata di 5 anni, anche se un'estensione della vita operativa è praticamente certa portando la missione a durare almeno 10 anni nello Spazio.

Il propellente è uno dei punti critici di queste missioni, con il rifornimento orbitale a distanze elevate che non è stato tentato per questo genere di oggetti spaziali. Per questo avere abbastanza carburante per gestire le operazioni in orbita (come aggiustamento della traiettoria) è fondamentale per la durata di una missione di un telescopio spaziale. Chiaramente non si tratta dell'unica incognita, in quanto guasti e altri aspetti non prevedibili potrebbero comunque porre fine alla missione prima del tempo. La buona notizia è che RST ha anche un supporto nativo per missioni di riparazione, per quanto non sia effettivamente previste e mai tentate a distanze così elevate (a differenza di Hubble in LEO).

Sempre stando ai dati della NASA, una prima accensione dei propulsori è avvenuta il 31 agosto (poco dopo il lancio), dopo aver lasciato il secondo stadio del razzo spaziale. La precisione dell'inserzione orbitale è stata del 99% e per questo la manovra ha richiesto meno del 10% del carburante che il team di controllo aveva preventivato Anziché impiegare circa 200 kg ne sono stati usati 18 kg.

Durante il suo sviluppo si è riusciti a ridurre la massa del Nancy Grace Roman Space Telescope. Questo da un lato ha permesso di ridurre il carburante necessario per le manovre orbitali, dall'altro ha lasciato più spazio per altro propellente da immagazzinare. RST raggiungerà la zona dove orbiterà per i prossimi anni in circa 100 giorni dal lancio, all'inizio di dicembre. A quel punto i motori saranno attivati solamente ogni 28 giorni per mantenere l'orbita intorno a L2.