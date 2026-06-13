Grazie a GLIMPSE-17775 il telescopio spaziale James Webb forse ha risolto il mistero dei ''punti rossi'' nell'Universo primordiale

Il telescopio spaziale James Webb è stato ancora una volta fondamentale per capire l'Universo primordiale. In particolare lo strumento scientifico si è concentrato sull'oggetto GLIMPSE-17775, uno degli intriganti punti rossi scoperti in precedenza.

Le potenzialità del telescopio spaziale James Webb gli permettono di vedere molto distante e "indietro nel tempo" arrivando dove nessun altro strumento scientifico era mai giunto prima. Una grande risorsa per gli scienziati che stanno studiando l'evoluzione del Cosmo e in particolare l'Universo primordiale. In passato proprio il JWST aveva trovato dei "punti rossi" (chiamati anche "little red dots") che sembravano essere grandi galassie con molte stelle.

A causa della loro distanza e della loro età si scontravano con le conoscenze attuali dell'evoluzione dell'Universo. Troppo complesse per esistere quando l'Universo era così giovane. Servivano nuove osservazioni e molti dati per capire cosa fossero precisamente. Ora, grazie allo studio dal titolo The Deepest GLIMPSE of a Dense Gas Cocoon Enshrouding a Little Red Dot è stato possibile dare una risposta plausibile di cosa siano quei piccoli "punti rossi". Questo è quello che sappiamo.

Il telescopio spaziale James Webb e i punti rossi nell'Universo primordiale

Il telescopio spaziale James Webb continua a riscrivere la nostra comprensione dell'Universo primordiale. I "punti rossi" ("little red dots") sono stati individuati per la prima volta proprio dal JWST e mai del tutto compresi. La svolta è arrivata grazie all'analisi spettroscopica che ha aggiunto una serie di dati fondamentali per comprendere il fenomeno.

In particolare ci si è concentrati sull'oggetto chiamato GLIMPSE-17775 che era già presente 1,8 miliardi di anni dopo il Big Bang all'interno dell'ammasso di galassie Abell S1063, per il programma GLIMPSE. Una delle fortune è che l'oggetto si trovava dietro (in prospettiva) all'ammasso di galassie e quindi la sua emissione ha subito l'effetto della lente gravitazionale, amplificando la luce che arriva fino a noi.

Grazie a questo effetto, con 30 ore di osservazione del telescopio spaziale James Webb è stato possibile avere un'equivalente di 80 ore di tempo telescopio e quindi lo spettro più dettagliato mai ottenuto per un "little red dot". Grazie a questi dati si è scoperto che GLIMPSE-17775 è un buco nero supermassiccio in rapido accrescimento, avvolto in un fitto bozzolo di gas parzialmente ionizzato.

In particolare sono stati rilevati ferro, ossigeno, idrogeno ed elio con caratteristiche tali da far pensare alla presenza di un denso involucro gassoso stratificato attorno alla sorgente. I dati sono stati utilizzati per realizzare un modello che spiega anche perché i punti rossi risultino generalmente deboli nei raggi X: le emissioni ad alta energia vengono probabilmente assorbite proprio dalla polvere circostante.

GLIMPSE-17775 sarebbe poi circondato da una galassia ospite che sarebbe però di dimensioni compatibili con l'età nella quale si stava evolvendo e non con le galassia molto più grandi ipotizzate inizialmente. Vasily Kokorev (autore principale dello studio) ha dichiarato "tutto si adatta, nulla è rotto, e penso che questo renda il puzzle che è il nostro Universo ancora migliore. Guardando avanti, sono ansioso di immergermi più a fondo e imparare su ciò che sta alimentando i motori centrali dei piccoli puntini rossi. Mentre pensiamo che sia un buco nero, ci sono altre teorie interessanti che vengono proposte, il che è eccitante. Forse tra un anno o due avremo la risposta finale a cosa alimenta queste fonti".