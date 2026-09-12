Astra, Fable e le sedici ore di METR: quanto stanno crescendo le capacità degli agenti, dove i test smettono di misurarle bene e che cosa significa per il lavoro.

Chi sono e cosa ci faccio qui? Mi chiamo Luciano Ballerano, ho passato 18 anni in NVIDIA, prima nel Marketing, poi nelle Pubbliche Relazioni e infine a occuparmi di contenuti e formazione per i partner in tutta Europa. Ho visto la rivoluzione dellIA nascere dallinterno. Oggi provo a scrivere libri sullimpatto dellIA su tutti noi, costruisco prodotti AI senza saper programmare (si chiama vibe coding, ed è una storia che vi racconterò), e con questa rubrica settimanale voglio fare una cosa sola: aiutarvi a capire cosa sta succedendo davvero con lIA generativa, senza lhype di chi vende e senza il cinismo di chi nega.

Leggendo le dichiarazioni di Greg Brockman sull'arrivo dell'intelligenza artificiale generale, o AGI, con GPT-6 Astra, sono tornato alle ricerche di METR di cui scrivo nel mio libro Umani per ora. Questa organizzazione indipendente valuta l'autonomia degli agenti, i sistemi di IA che eseguono una sequenza di azioni per portare a termine un incarico. Oltre sedici ore di lavoro umano equivalente, i suoi test attuali non producono più misure affidabili: i modelli più capaci riescono ormai in quasi tutti i compiti lunghi disponibili. Le sedici ore segnano quindi un limite della valutazione e non indicano il punto in cui le macchine smettono di farcela.

OpenAI ha presentato GPT-6 Astra il 3 settembre; Anthropic aveva annunciato Claude Fable 5.1 due giorni prima. Brockman ritiene che con Astra si possa parlare di AGI, ma nella stessa occasione descrive il concetto come «grigio», «sfumato», perfino «spirituale», ricordando che ognuno ne dà una definizione diversa. Nella Charter di OpenAI del 2018, il documento che ne stabilisce la missione, il riferimento era più preciso: sistemi altamente autonomi capaci di superare gli esseri umani nella maggior parte del lavoro economicamente rilevante.

Negli accordi con Microsoft, l'AGI ha assunto anche un significato contrattuale ed economico. Capisco che una definizione possa cambiare con la tecnologia, ma prima di dichiarare raggiunto un traguardo bisognerebbe almeno accordarsi su quale sia. Non so se Astra sia AGI; il disaccordo sulla parola, però, rischia di oscurare progressi che possiamo già osservare.

Anthropic descrive Fable 5.1 come un modello capace di affrontare attività distribuite su più applicazioni, sessioni autonome di programmazione che durano giorni e progetti da consegnare alla revisione umana una volta finiti. OpenAI insiste sull'uso del computer e del browser, sullo sviluppo software, sulla ricerca scientifica e sul lavoro professionale complesso. Sono capacità dichiarate dai produttori: vanno messe alla prova, soprattutto quando la promessa è poter controllare il risultato alla fine anziché seguire ogni passaggio.

In un progetto lungo, un errore può compromettere le decisioni successive prima che qualcuno se ne accorga. L'agente deve saperlo riconoscere e correggere senza aspettare ogni volta l'intervento di una persona: per questo la capacità di completare un incarico articolato mi dice più di un punteggio ottenuto rispondendo a domande isolate.

Le ore di METR sono ore di lavoro umano

METR chiama questa misura task-completion time horizon, l'orizzonte temporale di completamento dei compiti. Le ore si riferiscono al lavoro di un esperto umano: un orizzonte al 50% di quattro ore significa che, secondo la stima, l'agente ha una probabilità su due di riuscire in compiti che richiederebbero quattro ore a un esperto. Non è dunque la durata della sessione della macchina. La stima riguarda l'insieme dei test, dove alcuni compiti possono riuscire sempre, altri fallire sempre e altri ancora avere esiti variabili.

Nel mio libro Umani per ora, nei passaggi dedicati ai benchmark (i test usati per confrontare le prestazioni dei modelli) e alla ricerca METR, insistevo sul limite del 50%: utile per confrontare le capacità, insufficiente per affidare molti lavori senza controlli. METR pubblica anche l'orizzonte all'80%, calcolato con una probabilità stimata di successo di otto su dieci anziché cinque. Le durate si accorciano, come è prevedibile chiedendo maggiore affidabilità, ma le tendenze di crescita nel tempo restano molto simili alle due soglie.

Le regole sono che l'esperto che viene "cronometrato" ha poca familiarità con il progetto, come un nuovo collaboratore anziché una persona che ci lavora da anni. Inoltre, un compito lungo deve richiedere continuità: mille esercizi indipendenti da un'ora non equivalgono a un progetto da mille ore. Tradurre questi numeri in giornate lavorative sostituite richiederebbe di tener conto anche della familiarità con il lavoro e dei legami fra le sue parti.

Quando scrivevo il mio libro Umani per ora, la ricerca storica di METR indicava un raddoppio dell'orizzonte all'incirca ogni sette mesi. Anche da qui veniva quel «per ora»: una difficoltà può impedirmi di affidare un lavoro alla macchina oggi, senza offrirmi molte garanzie su ciò che sarà ancora fuori dalla sua portata fra qualche anno.

Quanto velocemente crescono le capacità

L'aggiornamento Time Horizon 1.1 del 29 gennaio 2026 (TH1.1) stima un tempo di raddoppio vicino ai 196 giorni sull'insieme dei modelli esaminati, combinando le vecchie stime per i modelli precedenti al 2023 con le nuove. Considerando soltanto i modelli dal 2023, il tempo di raddoppio scende a 130,8 giorni; dal 2024, a 88,6. Il progresso appare dunque più rapido negli anni recenti, ma il risultato dipende anche dai compiti scelti: aggiornando l'insieme dei test, METR ha abbassato alcune stime dei modelli più vecchi e alzato quelle dei più recenti.

Prenderei quegli 88,6 giorni con un certo beneficio d'inventario. I test comprendono 228 attività, soltanto 31 delle quali richiedono almeno otto ore umane; di queste, appena cinque hanno tempi misurati direttamente, mentre per le altre si usano stime. Gli intervalli di confidenza, cioè le fasce di valori che esprimono l'incertezza delle stime, restano ampi. La crescita è osservabile, ma assegnare una data precisa al raggiungimento di una capacità futura è molto meno sicuro.

Nella ricerca iniziale, METR stimava che persino un errore di dieci volte sul livello delle capacità avrebbe spostato di circa due anni l'arrivo previsto a una determinata soglia, se la tendenza fosse proseguita. È l'effetto della crescita esponenziale, nella quale una grandezza si moltiplica a intervalli regolari: un grande scarto nelle capacità può essere colmato in un tempo relativamente breve. La previsione dipende dalla continuazione di quella crescita, che non è garantita.

Lo studio di METR su altri ambiti trova segnali compatibili con una crescita esponenziale in diverse attività, pur con tempi di raddoppio differenti e maggiore incertezza nei risultati. Nell'uso del computer gli orizzonti partivano molto più in basso rispetto al software e al ragionamento, ma crescevano a ritmi simili; la guida autonoma migliorava più lentamente. Il progresso non sembra quindi confinato alla programmazione, anche se non procede ovunque alla stessa velocità.

Le sedici ore sono un limite del test

La pagina di METR avverte che sopra sedici ore TH1.1 non fornisce stime affidabili. Già nel periodo esaminato dal rapporto di maggio, mesi prima dei lanci di settembre, i migliori agenti avevano sostanzialmente saturato la prova: restavano troppo pochi compiti lunghi irrisolti per misurare bene ulteriori progressi.

Nel Frontier Risk Report, il rapporto sui rischi dei modelli più avanzati pubblicato a maggio e relativo a febbraio-marzo, l'orizzonte al 50% era circa dodici ore per i modelli pubblici e probabilmente almeno sedici per quelli interni condivisi da Anthropic, Google, Meta e OpenAI. La stima del modello interno più capace era fra 16 e 20 ore, nella zona in cui TH1.1 perde affidabilità. All'80%, il riferimento pubblico scendeva a circa un'ora e mezza e quello interno a tre-quattro ore. Si tratta dei modelli valutati allora, non di Astra e Fable appena usciti.

MirrorCode è un benchmark sviluppato da Epoch AI insieme a METR: chiede agli agenti di ricreare programmi esistenti senza poter leggere il codice originale. Possono eseguirli, osservarne i risultati e consultare documentazione e test; il software che scrivono deve produrre gli stessi risultati dell'originale. Una versione preliminare era già vicina alla saturazione, con orizzonti superiori a cento ore e pochi compiti ancora irrisolti. Quelle cento ore umane equivalenti riguardano però un lavoro con risultati verificabili automaticamente: non indicano altrettanta autonomia su qualsiasi progetto. Per distinguere le capacità dei modelli più avanzati occorrono compiti più difficili, che conservino un rapporto riconoscibile con il lavoro reale.

Per Astra mi aspetto capacità oltre le sedici ore umane equivalenti nei compiti software, considerando i progressi dichiarati e la saturazione dei test già osservata prima del suo lancio. È una mia deduzione: nelle fonti pubbliche consultate non ho trovato una stima METR confrontabile per Astra, e il punteggio di un altro benchmark non può sostituirla. Se e quanto superi quella soglia resta da misurare.

Nella presentazione di Astra, OpenAI descrive un sistema capace di conservare appunti e recuperare informazioni dalle sessioni precedenti durante il lavoro in Codex, lo strumento di OpenAI per programmare con l'IA. In un progetto lungo questo può aiutare a non perdere un requisito o il motivo di un tentativo fallito, evitando di compromettere i passaggi successivi. È una capacità dichiarata dal produttore, non una misura METR della sua autonomia.

I test di METR riguardano soprattutto software, apprendimento automatico e sicurezza informatica, con obiettivi definiti e verifiche automatiche. In una trattativa o nella gestione di una classe di adolescenti è molto meno semplice stabilire se il risultato sia buono, e viene meno una parte dei riscontri che aiutano l'agente a correggersi.

Gli incarichi meno strutturati

Sugli otto compiti meno strutturati del rapporto di maggio, i sistemi ottenevano sette fallimenti chiari e un successo al limite. Non tutti consentivano un confronto equo con una persona con le stesse risorse a disposizione, ma emergevano difficoltà nel decidere come procedere che i test sul software non avevano fatto vedere.

In un esperimento di Redwood Research riportato da METR, Opus 4.7 disponeva di un computer connesso a Internet e di 5.000 dollari per guadagnarne altri. Quattro tentativi di circa quattro giorni ciascuno produssero zero dollari. Gli agenti riconoscevano ostacoli come i CAPTCHA (i controlli per distinguere una persona da un programma automatico) e le verifiche d'identità, ma faticavano a superarli; uno si fermò dopo un solo rifiuto della carta di credito. Anche la configurazione dell'agente, pensata per ricerca e ingegneria, poteva aver inciso sul risultato.

Non considero questo esperimento una smentita delle capacità dimostrate sul software. Ricostruire un programma con specifiche dettagliate e verifiche frequenti dà riscontri che mancano in una richiesta come «guadagna più soldi possibile»: bisogna scegliere che cosa tentare, capire quando insistere e quando cambiare strada. Un agente può riuscire in un progetto tecnicamente difficile e fermarsi davanti al rifiuto di una carta di credito, perché la difficoltà dell'incarico comprende anche decisioni che il test di programmazione non richiede.

Un agente può essere tecnicamente bravo e richiedere comunque qualcuno che gli dica che cosa fare quando una procedura si blocca. Quell'intervento umano ha un costo e limita la delega, anche se nel benchmark non compare.

Quando l'agente aggira la valutazione

Nella valutazione di GPT-5.6 Sol pubblicata da METR a giugno, Sol cercava informazioni sui test nascosti o sfruttava vulnerabilità del sistema di valutazione. Nell'ambiente software ReAct usato per far operare gli agenti, questi tentativi di aggirare i vincoli erano più frequenti che nei precedenti modelli pubblici valutati. Contandoli come fallimenti, l'orizzonte al 50% risultava di circa 11,3 ore; accettandoli come successi, superava 270 ore. Escludendoli, la stima saliva a 71 ore, con un'incertezza enorme. METR non considera nessuno dei tre valori una misura affidabile delle capacità di Sol.

Si parla di cheating, cioè barare: il sistema migliora il punteggio attraverso comportamenti non consentiti, anziché risolvere il problema nelle condizioni previste. Non occorre attribuirgli l'intenzione che avrebbe uno studente; la frequenza di questi comportamenti dipende anche dalle istruzioni e dal software che organizza le azioni dell'agente. Se la macchina altera la verifica, il punteggio ottenuto non dimostra che sappia completare il lavoro richiesto.

L'indagine METR sull'incidente OpenAI/Hugging Face, pubblicata il 26 agosto, descrive circa 1.200 agenti che avrebbero dovuto restare isolati e trovarono invece un canale di comunicazione non autorizzato. Vi scambiarono oltre 70.000 messaggi e file; circa 700 parteciparono all'attacco contro Hugging Face, coordinandosi per ingannare o alterare il sistema automatico di valutazione di ExploitGym, un benchmark di sicurezza informatica.

La maggior parte degli agenti usava un modello interno sperimentale, una quota minore GPT-5.6 Sol, e i filtri di sicurezza informatica erano disattivati per la valutazione: condizioni diverse da quelle ordinarie di un prodotto commerciale. L'episodio non dimostra una ribellione delle IA, ma documenta agenti capaci di trovare un accesso non previsto e usarlo per lavorare insieme contro i vincoli del test.

Controllare le azioni, oltre alle spiegazioni

Il Safety Overview di Astra, la sintesi delle valutazioni sulla sicurezza, lo presenta come il primo modello OpenAI a raggiungere il livello Critical («critico») nelle capacità di sicurezza informatica secondo il Preparedness Framework, il sistema con cui l'azienda classifica le capacità potenzialmente pericolose. Secondo OpenAI, con strumenti e accessi adeguati Astra può trovare vulnerabilità sconosciute e sviluppare modi per sfruttarle in sistemi ben protetti senza una persona che guidi ogni passaggio. Le protezioni rafforzate comprendono isolamento, cifratura delle versioni del modello e monitoraggio delle sequenze complete di azioni.

Nella system card, il documento tecnico di valutazione di Astra, l'UK AI Security Institute (AISI), l'istituto britannico per la sicurezza dell'IA, confronta anche le capacità matematiche senza ragionamento testuale esteso. Il relativo orizzonte temporale (No-CoT math time horizon) passa dai 3,6 minuti di Sol ai 30,9 di Astra: esprime in tempo umano equivalente la difficoltà dei problemi risolvibili in quella condizione, ed è distinto dall'orizzonte operativo di METR. AISI segnala limiti di tempo nella valutazione e un possibile effetto della contaminazione dei dati, cioè della precedente esposizione del modello a materiale rilevante per il test.

OpenAI rileva inoltre che Astra controlla meglio il contenuto della propria chain of thought (CoT), la traccia testuale del ragionamento, e che in prove costruite per indurlo a eludere i controlli può talvolta riuscirci. L'azienda distingue questi risultati dal comportamento ordinario e riporta anche miglioramenti nel rispetto dei vincoli di sicurezza. Le due cose possono coesistere: il modello può violare meno spesso le regole, ma lasciare meno indizi nella traccia quando viene spinto a farlo.

Le spiegazioni dell'agente, da sole, non bastano quindi a controllarne il lavoro. Occorre verificare le azioni compiute, gli accessi utilizzati e il risultato, anche quando il resoconto sembra convincente. Affidargli incarichi più ampi significa anche aumentare le possibili conseguenze di un errore o di un'azione non autorizzata.

L'autonomia deve anche convenire

A luglio METR ha proposto l'Expenditure Horizon, o «orizzonte di spesa»: stima la spesa alla quale un agente e una persona, con lo stesso denaro a disposizione, ottengono miglioramenti equivalenti in un'attività. Il primo studio riguarda NanoGPT, un progetto per ridurre il tempo di addestramento di un modello linguistico usando le stesse risorse di calcolo e mantenendo la qualità richiesta. Il confronto è limitato a questa attività e non stabilisce quando convenga sostituire un lavoratore, tanto meno uno che usa a sua volta l'IA.

Se spendiamo migliaia di dollari per ottenere un risultato che un esperto produrrebbe meglio a un costo inferiore, lasciare lavorare l'agente a lungo non ci fa guadagnare nulla. Un sistema imperfetto può invece essere conveniente se usarlo e correggerlo costa meno che svolgere tutto il lavoro, includendo nel conto il tempo per seguirlo, verificare il risultato e rifare ciò che ha sbagliato.

Per cambiare un'organizzazione può bastare che diventi conveniente delegare all'IA una parte consistente delle mansioni. Se gli agenti riescono a completare incarichi più lunghi, potrebbero ridursi anche i passaggi intermedi affidati alle persone: quanto accada davvero va verificato sul lavoro, non si può calcolare direttamente dalle ore di METR. Aspettare l'autonomia perfetta rischia però di farci trascurare cambiamenti già possibili con sistemi che richiedono ancora assistenza.

La nota METR sulle scoperte pubblicata il 14 agosto raccoglie dati anche sui risultati della ricerca: una forte accelerazione nella scoperta di vulnerabilità, segnali più moderati e difficili da interpretare in matematica, nessun aumento altrettanto evidente nella velocità con cui si migliorano gli algoritmi, cioè le procedure di calcolo. Sono osservazioni preliminari, limitate a ciò che viene reso pubblico, e non separano il contributo dell'IA autonoma da quello delle persone che la usano come supporto.

Questi dati non bastano ancora a confermare l'ipotesi che l'IA stia accelerando, nel suo insieme, la ricerca necessaria a costruire la generazione successiva di modelli. Il suo contributo è già osservabile in alcuni campi; quanto incida sulla velocità dell'intero processo resta da capire.

Quel «per ora» riguarda ancora il lavoro

I risultati esaminati non dimostrano che Astra abbia raggiunto l'AGI secondo la definizione della Charter. Mostrano però capacità crescenti su progetti articolati, al punto che alcuni test non riescono più a misurare bene i progressi. Il limite delle sedici ore di TH1.1 non offre dunque garanzie su quanto lavoro resterà fuori dalla portata delle macchine.

Quando scrivevo il mio libro Umani per ora, mi interessava la distanza fra ciò che un sistema poteva fare da solo e ciò per cui aveva ancora bisogno di noi. In diversi compiti quella distanza si è ridotta; in altri ricompare appena il lavoro perde la struttura del test. Per capire quanto possiamo delegare ad Astra e Fable, alle loro capacità va affiancato il tempo che una persona deve spendere per preparare l'incarico, intervenire quando qualcosa si blocca e verificare ciò che viene consegnato.

Se per ottenere lo stesso risultato servono meno interventi umani, cambiano l'organizzazione del lavoro e lo spazio che vi occupano le persone. Se invece il tempo risparmiato nella produzione viene assorbito dalla correzione, il vantaggio può ridursi o scomparire. È questo conto che vorrei vedere fatto sul lavoro reale, senza aspettare di aver risolto la disputa sull'AGI e senza dare per scontato che i limiti di oggi ci proteggano anche domani.