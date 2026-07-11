GPT-5.6 per tutti, Codex dentro ChatGPT: cosa è cambiato giovedì e perché OpenAI può permetterselo

OpenAI ha reso disponibile a tutti GPT-5.6 nelle versioni Sol, Terra e Luna, insieme all'agente ChatGPT Work, ai Sites e a una nuova app unificata, dopo un'anteprima concordata con il governo americano

Chi sono e cosa ci faccio qui? Mi chiamo Luciano Ballerano, ho passato 18 anni in NVIDIA, prima nel Marketing, poi nelle Pubbliche Relazioni e infine a occuparmi di contenuti e formazione per i partner in tutta Europa. Ho visto la rivoluzione dellIA nascere dallinterno. Oggi provo a scrivere libri sullimpatto dellIA su tutti noi, costruisco prodotti AI senza saper programmare (si chiama vibe coding, ed è una storia che vi racconterò), e con questa rubrica settimanale voglio fare una cosa sola: aiutarvi a capire cosa sta succedendo davvero con lIA generativa, senza lhype di chi vende e senza il cinismo di chi nega.

Giovedì 9 luglio OpenAI non ha rilasciato soltanto un modello nuovo. GPT-5.6 è arrivato a tutti i piani, compreso quello gratuito; è nato ChatGPT Work, un assistente che lavora da solo per ore su un progetto; sono comparsi i Sites, per costruire siti e pagine condivisibili senza saper programmare; e l'app di Codex è stata fusa nella nuova app di ChatGPT per computer, mentre Atlas, il browser lanciato appena a ottobre, va in pensione. Tutto sta nell'annuncio ufficiale. Conviene guardare il quadro per intero, perché il modello è solo la parte più visibile, e la domanda interessante della settimana è un'altra: come fa OpenAI a regalare così tanto?

Tre modelli, tre prezzi

La famiglia GPT-5.6 ha tre versioni: Sol, la più potente; Terra, quella di mezzo; Luna, la più economica. I nomi sostituiscono i vecchi suffissi come mini e nano, e il numero indica la generazione. Per chi usa i modelli via API, cioè dentro le proprie applicazioni, i prezzi si pagano a token, i pezzetti di testo in cui il modello spezza tutto quello che legge e scrive: Sol costa 5 dollari per milione di token letti e 30 per milione di token scritti, Terra la metà, Luna ancora meno, come da listino ufficiale, in fondo alla pagina dell'annuncio (per i lettori che cercano le specifiche: contesto da un milione di token, output massimo di 128.000, conoscenza aggiornata al 16 febbraio 2026). La sostanza: il modello migliore costa quanto il precedente, quello di mezzo promette prestazioni simili al vecchio top a metà prezzo, e quello piccolo apre una fascia economica nuova per i lavori semplici e ripetitivi.

Nota di servizio: nelle prime ore dopo il lancio, sul mio account il selettore di GPT-5.6 non c'era, ed è comparso solo dopo che venerdì ho scaricato a mano l'aggiornamento dell'app dal sito di OpenAI. L'aggiornamento, a quanto pare, non è automatico. Quindi, se non vedete il modello, prima di prendervela con il rollout provate a riscaricare l'app partendo dalla pagina dell'annuncio. Il rollout in sé è dichiarato globale e senza esclusioni per l'Europa, a differenza di Grok 4.5, che SpaceXAI porterà in UE solo a metà luglio come dichiarato a Reuters.

Il modello ora decide quanto pensare

La novità tecnica da capire è una sola. Sol può "pensare" più o meno a lungo prima di rispondere: c'è un livello di ragionamento massimo per i problemi difficili e una modalità ultra in cui più copie del modello lavorano in parallelo sullo stesso compito. Pensare costa, perché anche i ragionamenti si pagano a token: Simon Willison ha calcolato, sul suo ormai proverbiale test del pellicano in bicicletta, che la stessa identica richiesta può costare da meno di un centesimo a quasi mezzo dollaro, a seconda del modello scelto e di quanto lo si lascia ragionare. C'è anche una novità sul caching, la memoria che evita di far rileggere (e ripagare) ogni volta le parti di conversazione sempre uguali: ora è più prevedibile, e per chi sviluppa è il modo più semplice di risparmiare.

ChatGPT Work, i Sites e la fine di Atlas

La novità di prodotto più grossa però non è il modello, è quello che gli hanno costruito attorno. ChatGPT Work è un assistente a cui non si dà un comando ma un obiettivo: lui lo spezza in passi, lavora anche per ore e alla fine consegna fogli di calcolo, documenti, presentazioni o piccole applicazioni, pescando dai file e dalle app che gli avete collegato.

Questo sistema vi richiama alla mente qualcosa? A me sì: è lo stesso processo messo in atto da Fable 5 di Anthropic: tu gli dai un compito, e lui senza tante domande te lo finalizza, dandoti il risultato finale dopo averci ragionato un po'.

Sotto ChatGPT Work c'è la stessa tecnologia di Codex, lo strumento di programmazione che OpenAI dice essere usato ogni settimana da oltre 5 milioni di persone. I primi esempi raccontati nell'annuncio sono dichiarazioni dei clienti, e come tali vanno prese, ma rendono l'idea: in NVIDIA un lavoro su Excel che mangiava quasi metà del tempo di preparazione di un evento ora lo fa l'agente, e in Virgin Atlantic un'analisi che richiedeva settimane è scesa a ore. L'uso dell'agente consuma la quota inclusa nel piano, quindi non è illimitato.

Attorno all'agente, OpenAI ha riordinato la casa. I Sites trasformano un progetto in un sito o una piccola web app condivisibile con un link. L'app per computer diventa una sola, con dentro chat, agente e programmazione, disponibile su ogni piano compreso il gratuito. E Atlas, il browser autonomo presentato meno di un anno fa, chiude: le sue funzioni vengono riassorbite nell'app e nell'estensione per Chrome. Anche questo dice qualcosa: nemmeno OpenAI azzecca tutto al primo colpo.

I punteggi, con le pinze

E il modello, quanto è bravo? I laboratori si confrontano con i benchmark, gare a punteggio su compiti standard. OpenAI rivendica il record su una gara di lavori professionali di lunga durata, con 13,1 punti sopra Claude Fable 5. Su quella di programmazione più citata, però, Fable 5 resta nettamente davanti, 80% contro 64,6%, e alla vigilia del lancio OpenAI ha pubblicato uno studio secondo cui circa il 30% degli esercizi di quella gara sarebbe difettoso. Può darsi che abbia ragione, questi test hanno problemi noti, ma la lezione per il lettore è più semplice: ogni laboratorio presenta la gara in cui vince, quindi i punteggi del giorno del lancio vanno letti con distacco. L'unica impressione indipendente per ora è quella di Willison, che ha provato Sol in anteprima: molto competente, ma sui suoi compiti di programmazione difficili non migliore di Fable. Se usate questi modelli per lavoro, il test che conta è il vostro: provateli sui vostri compiti veri prima di cambiare.

Come fa OpenAI a regalare tanto? Con i gigawatt

La risposta alla domanda iniziale sta tutta qui: OpenAI dichiara di aver superato i 10 gigawatt di infrastruttura di calcolo assicurata, un obiettivo fissato per il 2029 e raggiunto con tre anni di anticipo, e la generosità dei piani è la strategia di chi ha capacità in abbondanza rispetto ai rivali e la usa per occupare spazio.

Una riga sul contesto

Ultima cosa da sapere: prima del rilascio pubblico, GPT-5.6 è passato per due settimane di anteprima riservata a una ventina di organizzazioni concordate con il governo americano, e il via libera finale è arrivato dalla leadership governativa, come riferito da Bloomberg. È lo stesso percorso già visto con i modelli di Anthropic, rimasti spenti 18 giorni a giugno per ordine del Dipartimento del Commercio, come raccontato sul blog di Anthropic. I modelli più potenti, ormai, arrivano sul mercato con un passaggio istituzionale in più, e vale la pena saperlo anche solo per leggere meglio le prossime settimane.

In pratica Se già usate GPT-5.5 per lavoro, il candidato per il cambio è Terra, da verificare sui vostri compiti veri. Se vi serve volume a basso costo, provate Luna. La nuova app per computer merita un giro anche solo per curiosità, perché mostra dove sta andando tutta la categoria. Ora che il selettore è comparso anche da me, nei prossimi giorni farò il mio confronto con Fable 5 sui compiti di ogni settimana; se voi l'avete già fatto, raccontate nei commenti cosa ha funzionato e cosa no.