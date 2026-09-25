Google porta l'AI nello spazio: il primo satellite con TPU è pronto al lancio

Google si prepara a testare in orbita Project Suncatcher, un progetto di ricerca che punta a verificare la possibilità di realizzare infrastrutture AI nello spazio. Il primo satellite porterà quattro TPU Trillium e permetterà di studiare resistenza a vibrazioni, radiazioni, gestione del calore e comunicazioni laser.

Google si prepara a portare per la prima volta in orbita il proprio hardware per l'intelligenza artificiale nell'ambito di Project Suncatcher, progetto di ricerca annunciato lo scorso anno con l'obiettivo di valutare la possibilità di realizzare, in futuro, infrastrutture di calcolo per l'AI nello spazio.

Il primo esperimento è previsto per il 1° ottobre, quando un satellite sperimentale verrà lanciato nell'ambito della missione rideshare Transporter-18 di SpaceX, a bordo di un Falcon 9. Il progetto è sviluppato in collaborazione con Planet, azienda specializzata in satelliti per l'osservazione della Terra.

Il satellite, identificato come MVP, ha dimensioni paragonabili a quelle di un frigorifero e integra quattro TPU Trillium di Google, gli acceleratori per l'addestramento e l'inferenza dei modelli di intelligenza artificiale. Il veicolo spaziale non è stato sviluppato interamente da Google: l'azienda ha invece integrato il proprio hardware in un satellite già realizzato da Planet, accelerando così la prima fase sperimentale.

L'MVP rappresenta un test relativamente piccolo. I suoi pannelli solari forniranno circa 1 kW di potenza, mentre una futura infrastruttura orbitale dovrebbe utilizzare un numero molto maggiore di acceleratori. Secondo Google, una delle ragioni alla base dell'interesse per il calcolo in orbita è la disponibilità di energia solare: in determinate condizioni, i satelliti in orbita bassa possono ricevere fino a otto volte più energia solare rispetto a un impianto sulla Terra.





L'idea a lungo termine è realizzare costellazioni di satelliti dotati di TPU, collegati tra loro attraverso comunicazioni ottiche laser ad alta velocità. Una simile architettura consentirebbe di distribuire carichi di lavoro AI tra più veicoli spaziali. Per il momento, però, Suncatcher è soprattutto un programma di ricerca e Google prevede che serviranno anni prima di trasformarlo in un prodotto operativo.

Uno degli obiettivi principali della missione sarà capire se le TPU progettate per i datacenter terrestri possono sopportare l'ambiente spaziale senza modifiche sostanziali.

Durante i circa dieci minuti necessari per raggiungere l'orbita bassa, un razzo può sottoporre il veicolo a vibrazioni intense e accelerazioni fino a circa 10 g. I singoli componenti possono essere esposti a sollecitazioni ancora superiori, nell'ordine di 50-100 g. Google ha quindi sottoposto il satellite a test di vibrazione sui tre assi per simulare le condizioni del lancio.

Un secondo ostacolo è rappresentato dalle radiazioni. Fuori dall'atmosfera terrestre, raggi cosmici ed eventi solari possono provocare errori nei circuiti elettronici, compresi i cosiddetti bit flip, cioè la modifica involontaria dello stato di un singolo bit.

Google ha testato le TPU presso il Crocker Nuclear Laboratory della UC Davis, sottoponendole a un fascio di protoni mentre eseguivano carichi di lavoro AI. I risultati preliminari indicano che le TPU Trillium hanno resistito a una dose totale di radiazioni ionizzanti superiore a quella prevista per una missione spaziale della durata di cinque anni. Il test in orbita servirà comunque a verificare il comportamento dell'hardware in condizioni reali.

Ancora più complessa potrebbe essere la gestione termica. I processori AI concentrano una quantità significativa di calore in un'area ridotta, mentre nello spazio non esiste aria attraverso cui trasferire il calore per convezione.

La dissipazione deve quindi avvenire principalmente attraverso sistemi radianti. Google sta sperimentando una combinazione di heatpipe e radiatori, dopo aver verificato il funzionamento preliminare della tecnologia all'interno di una camera termo-vuoto che simula le condizioni dello spazio.

Nel primo satellite, il sistema non sarà però in grado di mantenere le TPU operative ininterrottamente. Google prevede sessioni di funzionamento di circa 15 minuti, seguite da periodi di spegnimento necessari affinché i radiatori possano smaltire il calore accumulato. Durante la missione verranno eseguiti anche modelli Gemini per verificare il comportamento dell'accelerazione AI in orbita.

Il passo successivo dovrebbe arrivare nel 2027, quando Google prevede di mettere in orbita due satelliti personalizzati. In questa fase verrà testato anche il sistema di comunicazione laser destinato alle future costellazioni.

I satelliti dovranno scambiarsi grandi quantità di dati a velocità elevate e, contemporaneamente, conoscere con estrema precisione la propria posizione relativa. La tecnologia di comunicazione ottica è già utilizzata nello spazio, ma i sistemi esistenti sono generalmente ottimizzati per collegamenti a lunga distanza e larghezza di banda relativamente contenuta.

Per Suncatcher Google punta invece a connessioni ad altissima larghezza di banda su distanze relativamente brevi, cosa che richiede una precisione di puntamento molto elevata tra satelliti in movimento.

Il primo lancio servirà quindi soprattutto a individuare i problemi che non possono essere riprodotti completamente sulla Terra.