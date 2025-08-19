Google investe nel nucleare: primo impianto in USA in collaborazione con Kairos Power

Google ha annunciato ufficialmente l'avvio del suo primo progetto nucleare dedicato all'alimentazione dei data center, rafforzando, così, la sua strategia di diversificazione energetica. La società ha scelto Oak Ridge, nel Tennesse, come sede del nuovo impinto che sarà sviluppato in collaborazione con Kairos Power e il supporto della Tennessee Valley Authority.



Il reattore sarà denominato Hermes 2 e rappresenterà il primo tassello di un progetto più ampio che prevede fino a 500 megawatt complessivi di energia prodotta tramite una serie di reattori modulari a piccola scala conosciuti come SMR (Small Modular Reactors). Questa tecnologia punta a rendere il nucleare più flessibile, sicuro e sostenibile

Google investe nel nucleare: i dettagli del reattore

Il nuovo Hermes 2 avrà una capacità di 50 MW e sarà operativo a partire dal 2030. Lenergia prodotta servirà ad alimentare i data center di Google presenti in Montgomery County (Tennessee) e Jackson County (Alabama), due aree in rapida crescita che richiedono una fornitura elettrica stabile e a basse emissioni di carbonio. Stando a quanto dichiara il CEO della Tennessee Valley Authority:



"Il nucleare è la base della sicurezza energetica del futuro. Il fatto che Google contribuisca a sostenere i costi e rischi dei primi progetti non solo favorisce le ambizioni in termini di sostenibilità, ma evita anche di scaricare il peso dello sviluppo tecnologico sui clienti."

L'accordo tra Google e Kairos Power per il nucleare

L'accordo tra Google e Kairos Power è stato il primo nella storia a prevedere l'acquisto diretto di energia tramite reattori SMR da parte di un'azienda privata. Entro il 2035, stando al programma, si dovrebbero raggiungere i 500 megawatt complessivi installati.



Pur non essendo stati rivelati i dettagli economici dell'operazione, l'iniziativa testimonia come i grandi player tecnologici stiano assumendo un ruolo centrale e nevralgico anche nello sviluppo delle infrastrutture energetiche. Per Google, questa scelta si inserisce nel prospetto e nella ricerca di alimentare tutte le proprie attività con energia priva di emissioni di carboni. Staremo a vedere, dunque, seguendo i vari aggiornamento che arriveranno, come verrà gestita questa scelta e quale sarà il futuro di queste soluzioni energetiche.