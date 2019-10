Google, finanziamenti ai negazionisti dei cambiamenti climatici

Google avrebbe concesso dei finanziamenti ad associazioni come Competitive Enterprise Institute (CEI) che hanno sostenuto il Presidente Trump nella decisione di abbandonare l’Accordo di Parigi sul clima. Emerge da un reportage con cui il Guardian punta il dito contro Google perché a parole supporta le azioni politiche per la crisi climatica mentre nei fatti sostiene delle organizzazioni che negano i cambiamenti climatici.

Tra le centinaia di gruppi che la societā ha elencato sul suo sito web come beneficiari delle sue donazioni politiche appaiono diverse organizzazioni che hanno sostenuto campagne contro la legislazione sui cambiamenti climatici o che hanno attivamente cercato di annullare le misure per la protezione dell'ambiente prese dall'amministrazione Obama.

Google ha pubblicamente dichiarato il proprio malcontento per la decisione del governo Usa di abbandonare l'accordo per l'ambiente, ma ha continuato a sostenere il CEI e altre organizzazioni con finalitā similari. Secondo l'articolo, Google sarā sponsor del prossimo meeting annuale della State Policy Network (SPN), un'organizzazione che supporta dei gruppi di orientamento conservatore tra cui l'Istituto Heartland, il quale diffonde delle argomentazioni anti-scientifiche e si č schierato contro le attivitā di Greta Thunberg.

Il fatto che Google supporti questi gruppi non vuol dire che il suo piano sia quello di finanziare trasversalmente i negazionisti dei cambiamenti climatici. Anzi, persone vicine all'azienda sostengono che queste azioni servono a promuovere la politica di regolamentazione che questi gruppi porterebbero avanti. "Non siamo l'unica azienda a sostenere le organizzazioni che non concordano con le politiche climatiche" ha detto un portavoce di Google. Anche Amazon avrebbe finanziato la cena di gala del CEI.

Quest'ultimo si č opposto all'applicazione di regole su Internet e delle norme antitrust e ha difeso Google quando č stato attaccato dal Partito Repubblicano, che lo ha accusato di favorire nelle pagine dei risultati del motore di ricerca istanze con propensione anti-conservatrice.

Google ha anche fatto donazioni alla American Conservative Union, il cui presidente, Matt Schlapp, ha lavorato per la Koch Industries che fa parte dell'industria petrolchimica. Cosė come al Cato Institute, il quale si č opposto a pių riprese alla legislazione sul clima. E risulta tra i finanziatori dell'Heritage Foundation and Heritage Action, un gruppo di pressione che ha affermato che l'Accordo di Parigi era sostenuto da un' "élite cosmopolita" e che fosse parte dell'ereditā distruttiva di Barack Obama.

Secondo gli attivisti ambientalisti e altri critici, perō, per un'azienda che pretende di sostenere un'azione globale sui cambiamenti climatici tali compromessi non sono accettabili. Bill McKibben, un importante ambientalista che č stato in prima linea nella crisi climatica per decenni, ha affermato che Google e altre societā cadono in contraddizione tra le dichiarazioni pubbliche e le donazioni private. Inoltre, non usano il proprio potenziale lobbistico per proteggere gli attivisti sul clima.