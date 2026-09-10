Google e NASA JPL: il nuovo modello di deep learning rileva le emissioni di metano da satellite con grande precisione

Google Research e il JPL della NASA hanno pubblicato MAPL-EMIT, un modello di deep learning che mappa le emissioni di metano da satellite con risoluzione di 60 metri. L'IA ha individuato circa il 50% di pennacchi in più rispetto agli analisti umani. Dati e codice sono open source.

Google Research e il Jet Propulsion Laboratory della NASA hanno reso pubblico un modello di intelligenza artificiale in grado di individuare e mappare le emissioni di metano su scala globale a partire da dati satellitari.

Il sistema, battezzato MAPL-EMIT (Methane Analysis and Plume Localization with EMIT), è descritto in un paper pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) e rappresenta, secondo i due enti, un passo avanti significativo verso l'automazione del rilevamento, della quantificazione e della localizzazione delle sorgenti di pennacchi di metano.

Il cuore del sistema è un'architettura vision transformer (nello specifico uno Swin-S transformer) addestrata su 3,6 milioni di pennacchi di metano simulati. Poiché non esiste un dataset globale ed etichettato di emissioni reali sufficientemente ampio, i ricercatori hanno sviluppato un framework di simulazione basato su modelli fisici "Lagrangian puff", capaci di riprodurre il movimento caotico e turbolento con cui il gas si disperde nell'atmosfera. Questi pennacchi sintetici sono stati poi iniettati direttamente in scene reali catturate da EMIT (Earth Surface Mineral Dust Source Investigation), lo strumento iperspettrale della NASA installato sulla Stazione Spaziale Internazionale.

A differenza degli approcci tradizionali, che analizzano i dati iperspettrali pixel per pixel, MAPL-EMIT elabora l'intero spettro luminoso insieme al contesto spaziale circostante. Questo permette al modello di distinguere un vero pennacchio di metano trasportato dal vento da una porzione di terreno che presenta semplicemente una firma spettrale simile, un fenomeno che in passato ha causato numerosi falsi positivi. Il sistema svolge simultaneamente tre compiti: la quantificazione dell'arricchimento di metano pixel per pixel, la delineazione della forma esatta del pennacchio anche in presenza di sovrapposizioni, e la localizzazione della sorgente di emissione.

Testato sul dataset di riferimento della NASA (L2B), il modello ha dimostrato di catturare l'84% dei pennacchi annotati da esperti umani, identificando al contempo circa il 50% di pennacchi plausibili in più su circa 1.100 granuli EMIT analizzati, per un totale di 23.000 pennacchi aggiuntivi rispetto al prodotto NASA esistente.

Il sistema si è inoltre dimostrato in grado di mappare le emissioni in 24 delle 25 discariche a maggiore impatto emissivo al mondo, contro le 17 individuate dal prodotto precedente. Tra gli esempi citati figura il monitoraggio nel tempo delle emissioni provenienti da una grande discarica di Amman, in Giordania.

Restano tuttavia margini di errore: come per molti modelli ad alta sensibilità, i falsi positivi rappresentano una criticità in presenza di terreni complessi. Per mitigare il problema, ogni rilevamento viene accompagnato da un punteggio di confidenza basato sull'adattamento spettrale e da un'etichetta di affidabilità "bassa" o "alta", così da permettere agli utenti di calibrare il compromesso tra sensibilità e rischio di falsi allarmi.

Dal punto di vista tecnico, EMIT osserva un campo visione di 80 chilometri con una risoluzione spaziale di 60 metri e una risoluzione spettrale di 7,4 nanometri, un livello di dettaglio sufficiente a isolare la firma chimica del metano alla scala del singolo impianto.

EMIT, tuttavia, non è stato concepito per il monitoraggio del metano: lo strumento è stato progettato per mappare la composizione mineraria delle regioni aride del pianeta, e vola su un'orbita della Stazione Spaziale Internazionale inclinata di 51,6 gradi, il che limita la copertura di alcune aree, Europa compresa.

Google e NASA JPL hanno scelto di rilasciare gratuitamente l'intero impianto: il database globale dei pennacchi è disponibile su Google Earth Engine con licenza Creative Commons, il modello addestrato e i pennacchi sintetici sono scaricabili su Kaggle, mentre la libreria di inferenza è pubblicata su GitHub, accompagnata da un'app Earth Engine per la visualizzazione interattiva. Maggio dettagli a questo indirizzo.