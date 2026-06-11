GM punta sulle batterie al sodio per lo stoccaggio energetico di rete e investe in Peak Energy per le alternative al litio

GM ha avviato una partnership con Peak Energy per sviluppare batterie agli ioni di sodio destinate allo stoccaggio energetico su rete, non ai veicoli elettrici. La tecnologia punta a ridurre costi e complessità rispetto alle batterie al litio, grazie anche a sistemi di raffreddamento passivo

General Motors ha avviato una nuova collaborazione con Peak Energy per lo sviluppo di celle di nuova generazione basate sul sodio, una tecnologia alternativa alle batterie al litio. Tuttavia, questo progetto non è destinato ai veicoli elettrici, ma ai sistemi di accumulo energetico su scala di rete, un settore in forte espansione.

L'investimento arriva tramite GM Ventures e include lo sviluppo delle celle nei laboratori batterie dell'azienda nel Michigan, con diritti esclusivi di produzione riservati a General Motors. Peak Energy, dal canto suo, si occuperà dell'integrazione delle celle nei propri sistemi di stoccaggio energetico, mentre amplia la produzione negli Stati Uniti.

Il mercato dello storage di rete sta crescendo rapidamente a causa della necessità delle utility di supportare le energie rinnovabili, l'aumento della domanda elettrica e lo sviluppo di infrastrutture per data center e intelligenza artificiale. Attualmente, la tecnologia dominante è quella delle batterie al litio ferro fosfato, ma le batterie al sodio vengono considerate una possibile alternativa più economica per applicazioni dove la densità energetica è meno importante rispetto a costi, sicurezza e affidabilità.

Peak Energy e ulteriori dettagli sul nuovo approccio di ricerca delle alternative alle batterie al litio

Un elemento centrale della proposta di Peak Energy è un sistema di raffreddamento passivo. A differenza delle soluzioni tradizionali, che richiedono sistemi di raffreddamento attivi per mantenere la temperatura di sicurezza, questa tecnologia elimina la necessità di tali componenti, riducendo complessità e costi.

Secondo l'azienda, questo approccio potrebbe abbassare i costi complessivi di circa il 20% rispetto ai sistemi convenzionali e garantire un livello di operatività superiore al 99%. Inoltre, viene stimato che l'adozione su larga scala di questo tipo di tecnologia potrebbe ridurre in modo significativo gli sprechi energetici legati allo stoccaggio negli Stati Uniti, fino a livelli equivalenti al consumo annuale di una città di medie dimensioni.

GM sostiene che la scelta della tecnologia debba dipendere dall'applicazione specifica e considera il sodio particolarmente adatto allo storage di rete. Secondo un dirigente dell'azienda, la combinazione tra innovazione e partnership industriale potrebbe contribuire a fornire soluzioni più economiche e affidabili per la rete elettrica americana. Nonostante l'interesse crescente, le batterie al sodio rappresentano ancora una quota ridotta del mercato globale.