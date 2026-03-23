Gli 'uomini potenziati' arrivano al fronte: la mossa ucraina per respingere l'armata di Putin

Le forze ucraine hanno avviato i primi test operativi di esoscheletri sul fronte di Pokrovsk. I sistemi, dotati di attuatori e AI adattiva, riducono lo sforzo fisico fino al 30% e migliorano mobilità ed efficienza, soprattutto per l'artiglieria.

Le forze armate ucraine hanno avviato la sperimentazione sul campo di esoscheletri militari, impiegati per la prima volta in scenari operativi reali lungo il fronte di Pokrovsk. A darne notizia è il 7° Corpo d'Assalto Aereo, che ha distribuito i primi prototipi a diverse unità, coinvolgendoli sia in attività logistiche sia in posizioni di combattimento attivo.

I sistemi testati sono progettati per essere indossati sulla vita e gli arti inferiori, con una struttura che si estende lungo la schiena e si collega alle gambe tramite snodi motorizzati posizionati all'altezza delle anche. L'obiettivo principale è ridurre il carico fisico sui soldati: secondo i dati forniti dal corpo, l'esoscheletro consente un alleggerimento dello sforzo fino al 30%.

🇺🇦 #Ukraine: Ukrainian forces have begun training and testing exoskeletons for battlefield use.



Soldiers from the 147th Separate Artillery Brigade are using them in the Pokrovsk sector for both logistics and frontline operations.



The goal is to reduce physical strain,… pic.twitter.com/xSVju0wTWZ — POPULAR FRONT (@PopularFront_) March 22, 2026

Uno degli ambiti di impiego più rilevanti riguarda le unità di artiglieria. I soldati impegnati in queste operazioni devono movimentare quotidianamente tra i 15 e i 30 proiettili, ciascuno con un peso di circa 50 chilogrammi. L'utilizzo degli esoscheletri permette, secondo le prime valutazioni, di ridurre l'affaticamento, accelerare i tempi di lavoro e mantenere più a lungo l'efficacia operativa.

I prototipi consentono una velocità assistita fino a circa 20 km/h, con un'autonomia operativa che può raggiungere i 17 chilometri. Nei filmati diffusi, personale della 147ª Brigata di Artiglieria utilizza questi dispositivi durante il caricamento di munizioni su un obice semovente CAESAR di produzione francese.

Dal punto di vista tecnico, gli esoscheletri si distinguono per un design compatto e trasportabile: il sistema è pieghevole e può essere riposto in una valigetta, con un peso complessivo di circa 2 chilogrammi. Un elemento chiave è rappresentato dall'integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale, in grado di adattare in tempo reale il comportamento del dispositivo al carico su gambe e colonna vertebrale.

Secondo quanto dichiarato, il sistema offre diverse modalità operative, così da regolare automaticamente il supporto fornito in base alle condizioni d'uso e allo sforzo richiesto.

L'introduzione di esoscheletri rientra in una strategia più ampia che punta a integrare soluzioni tecnologiche avanzate nelle operazioni militari. Parallelamente, l'Ucraina ha già sperimentato anche sistemi robotici, come i prototipi umanoidi Phantom MK-1, destinati a compiti di ricognizione e supporto logistico.