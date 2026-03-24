Gli Stati Uniti vietano i router stranieri: la decisione della Federal Communications Commission accende il dibattito sulla sicurezza

Gli Stati Uniti hanno vietato l'importazione di nuovi router prodotti all'estero per motivi di sicurezza nazionale. La decisione della FCC mira a ridurre i rischi informatici e la dipendenza tecnologica, ma solleva dubbi sulla sua efficacia

Il governo degli Stati Uniti ha introdotto una misura drastica che potrebbe trasformare il mercato tecnologico globale: il divieto di importazione per i nuovi router consumer prodotti all'estero. La decisione è stata presa dalla Federal Communications Commission (FCC), che ha inserito questi dispositivi nella propria "Covered List", sostenendo che rappresentano un rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale e la protezione dei cittadini.

Il provvedimento segue una linea già adottata in precedenza per altri dispositivi tecnologici, come i droni stranieri, e si inserisce in un contesto di crescente tensione geopolitica e digitale. Tuttavia, il bando non è retroattivo: i router già in uso possono continuare a funzionare, e i modelli già autorizzati potranno ancora essere importati. Il vero impatto riguarda il futuro del mercato, poiché la quasi totalità dei router consumer è attualmente prodotta fuori dagli Stati Uniti.

Le aziende del settore si trovano ora davanti a una scelta complessa: ottenere un'approvazione condizionata impegnandosi a trasferire la produzione negli Stati Uniti oppure rinunciare completamente al mercato americano. Un precedente significativo è quello del produttore di droni DJI, che ha deciso di non vendere più alcuni prodotti negli USA in seguito a restrizioni simili.

I rischi per la sicurezza relativi all'utilizzo di router stranieri negli USA

La FCC giustifica questa decisione citando rischi legati alla cybersicurezza. Secondo le autorità, router prodotti all'estero sarebbero stati coinvolti in attacchi informatici come Volt Typhoon, Flax e Salt Typhoon, che hanno colpito infrastrutture critiche americane, tra cui reti energetiche, trasporti e sistemi idrici. Inoltre, la forte presenza sul mercato statunitense di aziende come TP-Link ha già sollevato in passato preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale.

Nonostante queste motivazioni, la decisione solleva anche interrogativi. Non è infatti chiaro se spostare la produzione negli Stati Uniti possa realmente migliorare la sicurezza dei dispositivi. Alcuni attacchi, come quello attribuito al gruppo Volt Typhoon, hanno preso di mira router di aziende americane come Cisco e Netgear, sfruttando vulnerabilità in dispositivi non più aggiornati.

Il problema, quindi, potrebbe risiedere non tanto nella provenienza dei dispositivi, quanto nella gestione della sicurezza e degli aggiornamenti nel tempo. I router, spesso trascurati dagli utenti e dai produttori dopo pochi anni, rappresentano un bersaglio ideale per hacker e botnet.