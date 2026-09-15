Gli Stati Uniti hanno armi in orbita: arriva la prima ammissione ufficiale

Gli Stati Uniti hanno ammesso per la prima volta di avere armi di controllo spaziale in orbita. Washington non ha però chiarito quali sistemi siano stati dispiegati né da quanto tempo siano operativi, mentre cresce la competizione militare con Cina e Russia e prende forma il progetto Golden Dome.

Ci sono armi nell'orbita terrestre, e a metterle in orbita sono stati gli Stati Uniti. A rivelarlo è stato Troy Meink, segretario del Dipartimento dell'Aeronautica e della Space Force. È la prima volta che Washington riconosce pubblicamente la presenza di sistemi d'arma in orbita, dopo decenni di dibattiti sulla militarizzazione dello spazio.

"Oggi continuiamo a garantire la nostra prontezza ad affrontare le sfide poste dalle minacce in continua evoluzione, ovunque esse si presentino. Ecco perché gli Stati Uniti dispongono ora di armi di controllo spaziale in orbita, in grado di difendere le Forze congiunte dalle azioni ostili degli avversari", ha affermato Meink alla Conferenza sull'Aeronautica, lo Spazio e il Cyber, lanciando un chiaro monito a Cina e Russia.

"Queste capacità possono essere impiegate a fini offensivi e difensivi su indicazione dei comandi combattenti", ha dichiarato un portavoce della Space Force. "Gli Stati Uniti hanno lanciato avvertimenti sui test e sulla messa in opera di armi da parte di Russia e Cina sin dal 2007. A causa delle loro azioni, non c'è più alcun dubbio che lo spazio sia un dominio di guerra. Una comunicazione aperta rafforza la deterrenza, previene errori di valutazione da parte degli avversari e normalizza le operazioni spaziali insieme alle altre forze armate".

L'orbita terrestre potrebbe quindi diventare un nuovo teatro di scontro, come avvertono da tempo gli esperti di sicurezza nazionale e i funzionari della difesa. Un eventuale conflitto potrebbe comprendere tentativi di mettere fuori uso o distruggere i satelliti che forniscono alle forze armate dati per il GPS, le comunicazioni, l'intelligence e la localizzazione degli obiettivi. Attacchi di questo tipo potrebbero inoltre avere conseguenze sulle comunicazioni civili e su altri sistemi fondamentali per l'economia globale.

Non è però chiaro quale tipo di armi gli Stati Uniti abbiano collocato in orbita, né da quanto tempo siano effettivamente operative.

La prospettiva di un conflitto spaziale è al centro della pianificazione militare da decenni, anche perché i satelliti sono ormai essenziali per le operazioni belliche moderne. Le armi spaziali possono assumere forme diverse e comprendere sistemi cibernetici in grado di disturbare o interrompere le comunicazioni, laser e satelliti progettati per avvicinarsi o schiantarsi contro altri veicoli spaziali.

Un conflitto cinetico nello spazio potrebbe inoltre generare conseguenze durature. La distruzione di un satellite può infatti produrre grandi quantità di detriti che viaggiano a velocità estremamente elevate, aumentando il rischio di collisioni e rendendo più complessi e rischiosi il lancio e il funzionamento dei veicoli spaziali.

Il quadro si inserisce inoltre nella spinta dell'amministrazione Trump per accelerare la realizzazione del "Golden Dome", uno scudo antimissile progettato per proteggere gli Stati Uniti da minacce balistiche, ipersoniche e da crociera. Il progetto prevede anche la possibilità di schierare intercettori direttamente nello spazio, con l'obiettivo di colpire i vettori nemici durante la loro traiettoria. Lo stesso Meink ha confermato che i primi moduli destinati a queste piattaforme orbitali sono già pronti per essere sottoposti alle prove di volo.