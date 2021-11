Gli ingegneri hanno riacceso l'Advanced Camera for Surveys del telescopio spaziale Hubble

Come sappiamo da qualche giorno il telescopio spaziale Hubble non funziona correttamente. Il problema di sincronizzazione era stato rilevato inizialmente alle 7:46 del 23 Ottobre 2021 (ora italiana). Questo aveva portato il telescopio spaziale ad attivare la "safe mode" per salvaguardare gli strumenti scientifici. Gli ingegneri hanno iniziato ad attuare le procedure per continuare le osservazioni, sospese per sicurezza.

Come preannunciato qualche giorno fa, durante il weekend (più precisamente il 7 Novembre) il team della NASA ha effettuato alcune operazioni per capire l'origine del problema del telescopio spaziale e di come poterlo risolvere o quantomeno aggirare. Ricordiamo che attualmente non esistono navicelle in grado di ripararlo fisicamente in orbita (dopo la fine del programma Space Shuttle). Tutte le operazioni di riparazione devono essere eseguite da remoto.

Le ultime novità sul problema al telescopio spaziale Hubble

Secondo quanto riportato nell'ultimo messaggio da parte della squadra che si sta occupando del problema, gli ingegneri sono riusciti a recuperare con successo lo strumento del telescopio spaziale Hubble chiamato Advanced Camera for Surveys (ACS) nella giornata di Domenica.

Questo ha permesso di ricominciare a effettuare una parte delle osservazioni. Le osservazioni scientifiche sono ancora in sospeso in quanto non tutti gli strumenti sono disponibili. Sempre stando a quanto riportato però "gli altri strumenti di Hubble rimangono in safe mode mentre la NASA continua a indagare sui messaggi di mancata sincronizzazione [...]".

La scelta di iniziare dall'ACS è quella di avere minori problematiche in caso che il problema si ripresentasse nei prossimi giorni/settimane. Attualmente non è ancora chiaro cosa causi la mancata sincronizzazione che genera dei messaggi d'errore. Il team non ha riscontrato, secondo quanto riportato, ulteriori problemi nel corso degli scorsi giorni.

Questo significa che di per sé non c'è stata una vera e propria soluzione. Per questo gli ingegneri terranno sotto stretto controllo la situazione e monitoreranno attentamente il telescopio spaziale Hubble. Attualmente sono anche in corso di sviluppo alcune soluzioni alternative nel caso i messaggi dovessero ripresentarsi mentre vengono analizzati i dati raccolti fino a questo momento.

A Luglio 2021 un problema aveva bloccato le osservazioni scientifiche dell'HST. Prima ancora, alla fine di Gennaio 2019, era invece stato risolto un guasto alla fotocamera WFC3 (Wide Field Camera 3). Solamente pochi mesi prima, a Ottobre 2018, erano invece stati riscontrati problemi ai giroscopi.