Gli astronauti di Artemis II osservano impatti di meteoriti sulla Luna in tempo reale durante il flyby

Durante la missione Artemis II, gli astronauti hanno osservato sei impatti di meteoriti sulla Luna in tempo reale. I lampi, brevi e luminosi, offrono nuove informazioni scientifiche sulla frequenza degli impatti. L'evento evidenzia l'importanza di monitorare questi fenomeni

Durante la storica missione Artemis II, gli astronauti della NASA hanno assistito a un fenomeno raro e affascinante: l'impatto in tempo reale di meteoriti sulla superficie della Luna. L'evento è avvenuto durante il flyby lunare, segnando uno dei momenti più sorprendenti della missione. Il comandante Reid Wiseman ha segnalato per primo le osservazioni, descrivendo chiaramente i lampi luminosi come "impact flashes" visibili dalla navicella Orion.

Anche l'astronauta canadese Jeremy Hansen ha confermato l'avvistamento, sottolineando come il fenomeno fosse evidente e osservabile da tutto l'equipaggio. Dalla Terra, gli scienziati della missione hanno seguito con entusiasmo le segnalazioni. Kelsey Young, responsabile scientifica lunare, ha ammesso di non aspettarsi che l'equipaggio riuscisse a osservare direttamente tali eventi.

Le reazioni nel centro di controllo sono state di grande entusiasmo, con vere e proprie esclamazioni di gioia tra i ricercatori. In totale, l'equipaggio ha riportato sei impatti distinti durante circa sette ore di osservazione. I lampi sono stati descritti come brevissimi, simili a un "puntino di luce" della durata di un millisecondo, con una colorazione bianca o tendente al blu. Secondo Wiseman, non c'erano dubbi sulla natura del fenomeno, visibile chiaramente a occhio nudo.

L'osservazione dei meteoriti sulla luna da parte di Artemis II

Un fattore chiave che ha favorito queste osservazioni è stato il contesto particolare: gran parte degli impatti è avvenuta durante un'eclissi solare vista dalla prospettiva unica della navicella, quando la Luna si trovava davanti al Sole. Questa condizione ha migliorato la visibilità dei lampi sulla superficie lunare.

Gli scienziati stanno ora confrontando i dati raccolti dagli astronauti con quelli provenienti dai satelliti in orbita lunare, per comprendere meglio la frequenza e l'intensità di questi eventi. Secondo Bruce Betts, queste osservazioni potrebbero fornire informazioni preziose sulla dimensione degli oggetti che colpiscono la Luna e sulla loro frequenza.

A differenza della Terra, dove l'atmosfera brucia la maggior parte dei meteoriti prima che raggiungano il suolo, la Luna è completamente esposta agli impatti. Questo rappresenta una sfida significativa in vista della futura costruzione di basi lunari, come sottolineato anche da Peter Schultz. L'esperienza dell'equipaggio di Artemis II apre quindi nuove prospettive scientifiche e sottolinea l'importanza di monitorare attentamente il flusso di meteoriti nello spazio lunare.