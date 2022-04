Gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-13 stanno per rientrare sulla Terra

Nelle prossime ore gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-13 stanno per completare la loro missione a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong dopo essere stati quasi sei mesi nello Spazio. Si tratta della seconda missione a bordo della CSS e quella di più lunga durata considerando che per la precedente Shenzhou-12 i taikonauti erano stati a bordo per tre mesi (rientrando a metà settembre 2021).

Il rientro dell'equipaggio cinese composto da Zhai Zhigang, Ye Guangfu e Wang Yaping è previsto per sabato 16 aprile tra le 3:35 e le 4:05 (ora italiana) in una zona desertica nella Cina centro-settentrionale al confine con la Mongolia meridionale. Ricordiamo che durante questa missione sono state effettuate delle "passeggiate spaziali" (attività extraveicolare o EVA) oltre a delle lezioni in diretta a migliaia di studenti cinesi. Inoltre queste missioni sono utili al proseguo della costruzione della stazione spaziale cinese Tiangong.

Il rientro di Shenzhou-13 e il lancio di Tianzhou-4

Come già visto in passato, dopo che gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-13 saranno rientrati, ci sarà il lancio del modulo cargo Tianzhou-4. Lo scopo è, ancora una volta, fornire provviste per la prossima missione umana e nuovi componenti per la stazione spaziale. La roadmap indica come, per la fine del 2022, Tiangong dovrebbe ricevere tutti i moduli principali. Questi comprenderanno anche i due moduli-laboratorio Wentian e Mengtian che ne espanderanno la capacità interna e permetteranno di ospitare più persone a bordo.

La zona di atterraggio prevista per la missione Shenzhou-13

Secondo quanto riportato, sembra che gli astronauti della missione Shenzhou-13 sperimenteranno per la prima volta (per il programma cinese) un "rientro rapido". Questo consentirà di ridurre il numero di orbite necessarie prima dell'atterraggio nella zona desertica della Cina settentrionale. Le stime indicano come potrebbero volerci dalle quattro alle otto ore tra la separazione della navicella dalla stazione e l'effettivo atterraggio. La zona di atterraggio (Dongfeng) scelta per questa missione dovrebbe differire di poco rispetto a quella di Shenzhou-12 (missione che si è conclusa perfettamente).

Per quanto riguarda invece Tianzhou-4, secondo le informazioni ufficiali rilasciate dalla CMSA, sarà lanciato nei prossimi giorni a bordo di un razzo Lunga Marcia 7. Entrambe le unità (la capsula e le componenti del razzo) sono arrivate allo spazioporto di Wenchang. Quest'ultimo è il più recente tra gli spazioporti cinesi (che comprendono anche Jiuquan, Taiyuan e Xichang).

La CMSA ha ricordato come il progetto dello spazioporto di Wenchang è stato presentato intorno alla metà del 1990. Nel 2007 si è decisa la sua costruzione, iniziata poi nel 2010 e completata in sei anni. La scelta è stata quella di realizzarlo sulla costa permettendo una gestione più semplice e meno rischiosa sia dei lanci ma anche dell'assemblaggio di moduli e razzi. Tra i tanti successi di questo spazioporto c'è stato il lancio del razzo Lunga Marcia 5B che ha portato in orbita il modulo Tianhe (il 29 aprile 2021).

