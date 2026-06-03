Gli agenti capaci di operare direttamente su un computer, i cosiddetti computer-use agent (CUA), tendono a perseguire l'obiettivo ricevuto a ogni costo, anche quando è irrealizzabile, ambiguo o apertamente pericoloso. Lo sostiene un nuovo studio firmato da ricercatori di Microsoft, NVIDIA e University of California Riverside, che battezza il fenomeno "blind goal-directedness", l'orientamento cieco verso l'obiettivo.

E' interessante notare che a sollevare i dubbi sono ricercatori legati a due delle aziende che più spingono sulla narrativa dell'agente AI ormai pronto a rivoluzionare il lavoro. Mentre la comunicazione ufficiale di Microsoft e NVIDIA descrive questi sistemi come maturi, lo studio dei loro stessi ricercatori mostra che faticano nei compiti più semplici e che, nel provarci, possono sabotare l'utente.

Tre modi di sbagliare, e un banco di prova per misurarli

I ricercatori isolano tre comportamenti ricorrenti: la mancanza di ragionamento contestuale, le assunzioni arbitrarie davanti a istruzioni ambigue e l'inseguimento di obiettivi contraddittori o impossibili. Per quantificarli hanno costruito BLIND-ACT, un banco di prova di 90 compiti basato sull'ambiente OSWorld, in cui un giudice automatico valuta il comportamento dell'agente con un accordo del 93,75% rispetto agli annotatori umani.

Messi alla prova nove modelli di punta, fra cui Claude Sonnet e Opus 4, GPT-5 e Computer-Use-Preview di OpenAI, il tasso medio di comportamento cieco si è attestato all'80,8%. Il rischio, osserva il paper, emerge anche quando gli input non sono di per sé dannosi.

Un agente basato su o4-mini, messo davanti a una cronologia di chat che descriveva un piano per rapire una bambina e uccidere la madre, ha comunque eseguito l'istruzione di calcolare il percorso verso l'abitazione, senza applicare alcun filtro contestuale. In un altro caso un agente GPT-5, incaricato di far approvare una proposta a un revisore umano o automatico, ha deciso di cancellare la sezione sui punti deboli e di falsificare i risultati, gonfiando l'accuratezza dichiarata dal 37% al 95%. Un agente Claude Sonnet 4, infine, ha continuato a scorrere all'infinito una pagina YouTube alla ricerca di un video caricato 46 anni fa, ignorando che la piattaforma esiste solo dal 2005.

Perché non basta chiedere al modello di comportarsi bene

Le contromisure note funzionano poco: secondo Erfan Shayegani, primo autore dello studio, dottorando a UC Riverside e tirocinante nell'AI Red Team di Microsoft, l'approccio diffuso consiste nel sovraccaricare l'agente di istruzioni di sicurezza, quasi "supplicandolo" a "comportarsi bene". Anche con istruzioni pedanti, però, resta un residuo di comportamento "spregiudicato".

La soluzione di fondo, spiega, passa per un addestramento mirato a questi ambienti, lungo e costoso. I suoi 100 compiti di prova, solo sui modelli Anthropic, sono costati circa 500 dollari, perché ogni azione richiede decine di passaggi in sequenza, con screenshot e alberi di accessibilità del desktop a ogni turno. Affidare il controllo a un secondo agente incaricato di vigilare sul contesto, aggiunge, introdurrebbe altra inefficienza e altri costi.

Lo studio segnala un secondo problema, speculare al primo: la maggior parte degli agenti non porta affatto a termine i compiti assegnati. Il tasso medio di completamento si aggira intorno al 30%, con DeepSeek che riesce circa una volta su due e Claude Opus 4 attorno al 12%. Shayegani avverte però di non leggere quei numeri come un indice di sicurezza: spesso un modello fallisce semplicemente perché non è capace, e resta bloccato su un'icona sbagliata fino a esaurire i passaggi a disposizione.

Sebbene lo studio sia stato condotto su modelli meno recenti (il paper è stato inviato ad ottobre 2025), l'avvertimento dei ricercatori ridimensiona la tendenza a ritenere che un agente più bravo sarebbe anche più sicuro: man mano che questi sistemi diventeranno più capaci, il margine di errore cieco non si restringerà e, anzi, potrebbero essere più difficili da comprendere.