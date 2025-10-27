GJ 251 c è la ''super-Terra'' scoperta a 18 anni luce dal nostro Pianeta: necessari nuovi dati per conoscerla meglio

Negli scorsi giorni si è parlato diffusamente dell'esopianeta GJ 251 c, un pianeta roccioso che è stato definito dai ricercatori come ''super-Terra''. Si trova a 18 anni luce dal nostro Pianeta ma ne sappiamo ancora troppo poco.

Negli scorsi giorni si è scritto diffusamente dell'esopianeta GJ 251 c definito dai ricercatori come una "super-Terra" che potrebbe ospitare forme di vita grazie alle condizioni favorevoli per il suo sviluppo. Chiaramente attualmente non siamo in grado di sapere se su questo pianeta, lontano "solamente" 18 anni luce dalla Terra, sia effettivamente presente la vita, ma studi di questo tipo permettono di comprendere meglio il nostro Universo e il nostro Sistema Solare.

Le informazioni complete sono state inserite nello studio dal titolo Discovery of a Nearby Habitable Zone Super-Earth Candidate Amenable to Direct Imaging. L'esopianeta GJ 251 c ha una massa che è quasi quattro volte quella del nostro Pianeta ed è probabile che sia di tipo roccioso (anche se gli studi devono proseguire per definirne le caratteristiche in maniera più precisa).

Suvrath Mahadevan (della Penn State University) ha dichiarato che "cerchiamo questi tipi di pianeti perché sono la nostra migliore possibilità di trovare la vita altrove. L'esopianeta si trova nella zona abitabile o nella Goldilocks Zone, alla giusta distanza dalla sua stella e dove l'acqua liquida potrebbe esistere sulla sua superficie, se ha la giusta atmosfera".

L'esopianeta GJ 251 c: la "super-Terra" tutta da scoprire

Per riuscire a trovare GJ 251 c è stato necessario raccogliere moltissimi dati (circa 20 anni di osservazioni complessive) grazie all'Habitable-Zone Planet Finder (HPF), uno spettrografo ad alta precisione nel vicino infrarosso. Analizzando come la luce della stella (chiamata GJ 251) subiva delle oscillazioni, è stato possibile capire che in orbita era presente almeno un esopianeta.

Il primo pianeta scoperto intorno alla stella è stato GJ 251 b, che gli orbita intorno ogni 14 giorni. Rielaborando i dati è poi emerso un secondo segnale, più debole, che corrisponde a quello di GJ 251 c (che orbita intorno alla stella ogni 54 giorni). Con gli strumenti attuali è difficile raccogliere dati per determinare in maniera precisa le caratteristiche di questo esopianeta, ma gli scienziati stanno già pensando all'utilizzo della prossima generazione di telescopi che potrebbe permettere di sfruttare l'imaging diretto.

Grazie ai nuovi dati si potrà capire se questa "super-Terra" possiede un'atmosfera e se quindi possa avere acqua liquida sulla superficie. Siamo quindi lontani dall'aver trovato un pianeta effettivamente simile alla Terra o segni di vita nell'Universo, ma la raccolta delle informazioni sarà essenziale. Del resto il lavoro degli scienziati attualmente non è focalizzato sulla possibilità di raggiungere questi mondi lontani, ma sullo scoprirne di nuovi, catalogarli e capire la loro diffusione nel Cosmo. Lo stesso Mahadevan ha affermato "abbiamo fatto una scoperta emozionante, ma c'è ancora molto da imparare su questo pianeta".

alien32127 Ottobre 2025, 18:56 #1
Non servono molti studi per sapere che è un sasso senza vita, orbita attorno a una nana rossa il che preclude ogni forma di vita
fukka7527 Ottobre 2025, 19:39 #2
per uno col tuo nick/avatar, è un'idea un po' troppo pessimistica
Sarà inadatto alla vita, ma solo per come la conosciamo noi
rattopazzo27 Ottobre 2025, 20:01 #3
Originariamente inviato da: fukka75
per uno col tuo nick/avatar, è un'idea un po' troppo pessimistica
Sarà inadatto alla vita, ma solo per come la conosciamo noi


Eppure è curioso come tra tutti i sassi e pianeti gassosi che ci circondano fino ad ora non abbiamo incontrato altre forme di vita aliene.
Sarà forse che l'unica forma di vita possibile è quella terrestre?
bancodeipugni27 Ottobre 2025, 20:32 #4
è un numero di campioni troppo basso

e comunque anche se ne trovassimo ci converrebbe stare nascosti...

[SPOILER]...grave errore è stato mettere un disco inciso dentro la voyager...[/SPOILER]
Haereticus27 Ottobre 2025, 20:39 #5
Originariamente inviato da: rattopazzo
Eppure è curioso come tra tutti i sassi e pianeti gassosi che ci circondano fino ad ora non abbiamo incontrato altre forme di vita aliene. Sarà forse che l'unica forma di vita possibile è quella terrestre?


E' vero esattamente il contrario. Con il nostro livello tecnologico, stante le dimensioni dell'Universo, scoprire altre forme di vita sarebbe un puro (e del tutto improbabile) caso
aqua8427 Ottobre 2025, 20:52 #6
Originariamente inviato da: rattopazzo
Eppure è curioso come tra tutti i sassi e pianeti gassosi che ci circondano fino ad ora non abbiamo incontrato altre forme di vita aliene.
Sarà forse che l'unica forma di vita possibile è quella terrestre?


bè "circondano" nel raggio del nostro sistema solare

chissà quanti altri sistemi come il nostro si trovano nello Spazio, viene difficile pensare che ci siamo solo noi.
poi potrebbe anche essere, ma è davvero difficile.
rattopazzo27 Ottobre 2025, 21:00 #7
Originariamente inviato da: Haereticus
E' vero esattamente il contrario. Con il nostro livello tecnologico, stante le dimensioni dell'Universo, scoprire altre forme di vita sarebbe un puro (e del tutto improbabile) caso


Forse è vero per quanto riguarda la nostra tecnologia, ma se fossimo circondati da forme di vita aliene, magari la loro tecnologia sarebbe infinitamente superiore alla nostra.
Eppure, non mi risulta che nessuna di queste sia mai riuscita a mettersi in contatto con noi...
Può darsi che siamo irrilevanti per loro ma può anche darsi che siamo davvero soli nelluniverso.
Nulla è da escludere.

