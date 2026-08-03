Giulia Caffi, prima laureata in Health Informatics: nasce una figura professionale destinata a cambiare la sanità

L'Università Vita-Salute San Raffaele e il Politecnico di Milano hanno proclamato la prima laureata del corso magistrale in Health Informatics. Il percorso forma specialisti della sanità digitale con competenze in medicina, informatica, intelligenza artificiale e data science, rispondendo alla crescente domanda di figure interdisciplinari nel settore sanitario.

L'Università Vita-Salute San Raffaele e il Politecnico di Milano hanno proclamato la prima laureata del corso di Laurea Magistrale in Health Informatics, il percorso congiunto nato per formare professionisti specializzati nella trasformazione digitale della sanità. A conseguire il titolo è stata Giulia Caffi, 26 anni, originaria di Venezia, che inaugura ufficialmente il nuovo indirizzo dedicato all'integrazione tra medicina, informatica, ingegneria e scienze dei dati.

Il corso è stato progettato per rispondere alla crescente necessità di figure professionali capaci di coniugare competenze cliniche e tecnologiche, con particolare attenzione ad ambiti come l'intelligenza artificiale, l'analisi dei dati sanitari e lo sviluppo di strumenti digitali destinati alla pratica medica e alla ricerca.

Già laureata in Medicina e Chirurgia, Caffi ha scelto di proseguire il proprio percorso accademico in un settore interdisciplinare piuttosto che seguire il tradizionale iter della specializzazione medica. "Già durante il liceo cercavo un percorso che riuscisse a coniugare medicina e ingegneria, ma all'epoca non esisteva un Corso di Laurea capace di unire davvero questi due mondi. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia ho capito che non volevo intraprendere la strada tradizionale della specializzazione: desideravo acquisire competenze tecnologiche per contribuire concretamente all'innovazione in sanità. Proprio in quel periodo è nata la Laurea Magistrale in Health Informatics e ho capito subito che era quello che stavo cercando", ha spiegato.

Durante i due anni della laurea magistrale, la studentessa ha affiancato agli studi l'attività di medico in diversi contesti assistenziali, conciliando il lavoro sul campo con un percorso di formazione orientato alle tecnologie digitali applicate alla salute.

La tesi di laurea è stata dedicata alle Brain-Computer Interface (BCI), sistemi che consentono di interpretare i segnali neurali per controllare dispositivi come protesi ed esoscheletri. Secondo quanto comunicato dagli atenei, il lavoro ha prodotto risultati scientifici ritenuti innovativi, già presentati in contesti internazionali e pubblicati su riviste specialistiche.

Illustrando il valore di queste tecnologie, Caffi ha affermato: "Si tratta di tecnologie destinate a cambiare il futuro di pazienti che hanno perso funzioni motorie o neurocognitive a causa di malattie o lesioni. Grazie all'analisi avanzata dei segnali biologici, all'integrazione dei dati e all'intelligenza artificiale possiamo sviluppare sistemi capaci di interagire con il sistema nervoso e favorire il recupero di funzioni essenziali, come il cammino o la presa di un oggetto. Lavorare in un settore che può migliorare concretamente la vita delle persone è ciò che mi ha spinto a scegliere questa strada".

Nei prossimi mesi la ricercatrice intende proseguire il proprio percorso nel settore delle neurotecnologie candidandosi a un dottorato in BioRobotica presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che collabora con UniSR all'interno del MINE Lab (Modular Implantable Neurotechnologies Laboratory), centro dedicato allo sviluppo di neurotecnologie impiantabili per la neuroriabilitazione.

L'Università Vita-Salute San Raffaele e Politecnico di Milano, dopo questo importante traguardo, non si fermano: hanno già annunciato l'apertura delle candidature per l'ammissione al corso di Laurea Magistrale in Health Informatics relativo all'anno accademico 2026/2027.