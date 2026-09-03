Gemini 3.8 Flash: nei benchmark sul codice supera modelli di frontiera più grandi e più cari

Due varianti dallo stesso nucleo: 3.8 Flash resta a 0,75 e 3,75 dollari per milione di token fino a fine anno, mentre 3.8 Flash Cyber va solo ai difensori fidati del programma Fairwind. Google dichiara più diligenza, e più token consumati

Google ha presentato Gemini 3.8 in due varianti che condividono lo stesso nucleo: 3.8 Flash, il modello generalista pensato per lo sviluppo software e i compiti agentici, e 3.8 Flash Cyber, tarato sull'individuazione delle vulnerabilità e sulla correzione automatica e riservato a un gruppo ristretto di difensori. È il terzo rilascio Flash in sei settimane, con 3.7 Flash arrivato appena tre settimane fa, e mantiene velocità e prezzo del predecessore.

Il prezzo introduttivo resta fissato a 0,75 dollari per milione di token in ingresso e 3,75 per milione in uscita, in vigore fino al 31 dicembre; a regime il listino salirà a 1,50 e 7,50 dollari, anche se al ritmo attuale è probabile che nel frattempo siano arrivati altri modelli. Non cambia nemmeno il limite di conoscenza rispetto a 3.7 Flash: marzo 2026 per alcuni domini, gennaio 2025 per altri.

Dall'inizio del 2026 Google non pubblica un modello Pro di fascia frontiera, e la cadenza dei Flash rende sempre meno probabile l'arrivo del promesso Gemini 3.5 Pro, per cui il rilascio del Pro sarebbe stato rinviato quando le prestazioni sul codice non hanno retto il confronto con i concorrenti. Se i numeri diffusi oggi corrispondono all'esperienza d'uso, a competere con i modelli di riferimento del mercato sono ora i Flash.

Guadagni sul codice, più token consumati

Il guadagno più netto è sul codice: su DeepSWE v1.1, la prova che misura la risoluzione autonoma di problemi di ingegneria del software su orizzonte lungo, 3.8 Flash supera gran parte dei modelli di frontiera più grandi a una frazione del costo. Google rivendica risultati superiori a 3.7 Flash e ad altri modelli di frontiera anche su Vals Finance Agent V2 e sul benchmark per agenti legali di Harvey, oltre a un 54,9% su HLE-Verified, la prova di ragionamento a più passi su ambiti scientifici, umanistici e professionali. Fuori dalle prove di programmazione i miglioramenti appaiono marginali.

Google attribuisce i guadagni a una scelta di progetto esplicita: 3.8 Flash lavora di più. Sui compiti complessi esegue passi di ragionamento aggiuntivi, chiama gli strumenti in modo iterativo e può arrivare a consumare più token, soprattutto ai livelli di sforzo più alti. Chi ha nell'efficienza di calcolo il vincolo principale può abbassare il livello di sforzo, oppure restare su 3.7 Flash, che resta pienamente supportato proprio per quei carichi di lavoro. Parte dei progressi su codice e ragionamento viene ricondotta all'addestramento intensivo nel dominio della sicurezza informatica e a cicli agentici di lunga durata usati per valutare e raffinare i modelli stessi.

Sul controllo del computer il divario con la concorrenza resta ampio: nel test OSWorld-2.0 3.8 Flash migliora rispetto al predecessore ma rimane lontano da Claude Opus, e nemmeno i modelli GPT ottengono buoni risultati nella stessa prova. Sul fronte opposto Google sottolinea un salto nella robustezza contro il prompt injection, misurata da Gray Swan. Il modello generalista esce inoltre con le mitigazioni previste dal Frontier Safety Framework contro gli usi impropri in ambito chimico, biologico, radiologico e nucleare e nell'offesa informatica.

Una variante riservata a chi difende

Gemini 3.8 Flash Cyber sostituisce la versione 3.5 e non arriva al pubblico: l'accesso passa dal nuovo programma Fairwind, che Google apre ad autorità governative, operatori di infrastrutture critiche e manutentori di software. Sul CyberGym, il riferimento di settore per la scoperta autonoma di vulnerabilità, l'azienda dichiara prestazioni di livello frontiera, superiori sia a 3.5 Flash Cyber sia a modelli di frontiera molto più grandi. Poiché CyberGym si limita a basi di codice in C e C++, il modello è stato misurato anche su un benchmark interno che copre venti linguaggi di programmazione, dove Google dichiara un tasso di successo superiore al 70%.

Sulla correzione automatica 3.8 Flash Cyber arriva vicino al migliore senza superarlo. Su CWE-Bench, la prova esterna gestita da Collinear che misura la capacità di produrre patch valide, il modello ottiene un pass@1 del 47,2% contro il 47,8% del principale modello di frontiera, a un costo dichiarato sensibilmente più basso. Google presenta la scelta come deliberata: dice di aver investito fin dall'inizio sulla riparazione delle vulnerabilità e di averla messa davanti alle capacità offensive come lo sviluppo di exploit.

I numeri dell'uso interno

Il modello è già in uso sul codice interno dell'azienda, che riporta tre casi. Il team di sicurezza di Chrome ha ottenuto 2,6 volte più patch corrette rispetto ai migliori modelli commerciali di dimensioni ben maggiori; Wiz dichiara una recall superiore del 7,5-9,7% sul proprio benchmark interno di penetration testing, a un costo da 2,3 a 5,2 volte inferiore rispetto ad altri modelli di frontiera; il gruppo di ricerca sulle vulnerabilità cloud ha individuato una falla critica in meno di due ore, dove di norma servono mesi. Sono misurazioni interne o di partner del programma, non verifiche indipendenti.

Le mitigazioni della variante Cyber sono più permissive di quelle del modello generalista, e per questo Google la distribuisce solo a destinatari verificati invece di metterla a catalogo. Chi vuole provare 3.8 Flash lo trova già nell'app Gemini con gli abbonamenti AI Pro e Ultra, in AI Mode della ricerca, in Gemini per Fogli, in Gemini Enterprise per le aziende e, sul versante sviluppo, in Antigravity, AI Studio, Android Studio e nelle API, con AI Studio che permette di metterlo alla prova senza pagare. L'accesso a Flash Cyber si chiede invece a Google attraverso Fairwind.