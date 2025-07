Game, set... mismatch! A Wimbledon tennisti infuriati con l'AI che ha sostituito i giudici di linea

Wimbledon 2025 ha introdotto per la prima volta un sistema elettronico di chiamata delle linee, sostituendo i giudici umani. Numerosi tennisti, tra cui Emma Raducanu e Jack Draper, hanno criticato l’AI per errori nelle chiamate e problemi tecnici, sollevando dubbi sull’affidabilità della tecnologia

Per la prima volta nella storia del prestigioso torneo di Wimbledon, l’edizione 2025 ha visto l’adozione completa di un sistema elettronico di chiamata delle linee (ELC), annunciato lo scorso anno, che affida totalmente alla tecnologia il compito di stabilire se una palla è dentro o fuori dalle linee del campo di gioco. La decisione di eliminare i giudici di linea umani, tradizionalmente presenti a bordo campo, ha suscitato immediatamente reazioni contrastanti, soprattutto tra i protagonisti del torneo. Il sistema ELC funziona catturando immagini nello stesso momento con più videocamere ad elevata velocità, che vengono poi analizzate tramite l'uso dell'intelligenza artificiale. Si tratta di un ausilio tecnologico già utilizzato in altri tornei del circuito tennistico.

Diverse stelle del tennis hanno espresso forti perplessità sull’affidabilità del nuovo sistema. La tennista Emma Raducanu ha denunciato pubblicamente un episodio in cui la tecnologia avrebbe mancato una chiamata evidente: una palla colpita dalla sua avversaria era uscita, ma l'ELC l'ha considerata buona, costringendola a proseguire lo scambio. La situazione è stata confermata anche dalle immagini televisive, che mostravano chiaramente la palla fuori dal campo.

Anche Jack Draper ha dichiarato di aver percepito errori nelle chiamate e ha sottolineato come il sistema non sia “accurato al 100%”. Le critiche non si sono fermate qui: Ben Shelton, altro giocatore in gara, ha dovuto accelerare il ritmo della partita dopo essere stato avvisato che il sistema di rilevazione automatica rischiava di smettere di funzionare a causa della scarsa illuminazione naturale.

Non sono mancati disagi pratici legati all’adozione della tecnologia. Alcuni atleti hanno lamentato la scarsa udibilità del nuovo sistema di altoparlanti automatici, mentre una tennista non udente ha segnalato la difficoltà di capire quando aveva vinto un punto, in assenza dei segnali manuali forniti dai giudici di linea umani.

Il sistema ha mostrato limiti evidenti anche in momenti cruciali. Durante una partita tra Sonay Kartal e Anastasia Pavlyuchenkova, il sistema elettronico non ha rilevato una palla uscita dal campo. L’arbitro è stato costretto a interrompere il gioco e a far rigiocare il punto, poiché l’ELC non aveva tracciato correttamente la traiettoria. In seguito, gli organizzatori hanno attribuito l’errore a una “svista umana”, spiegando che il sistema era stato accidentalmente disattivato durante il match. Dopo l’accaduto, Wimbledon ha annunciato di aver apportato modifiche tecniche per evitare che simili problemi si ripetano.

Debbie Jevans, presidente dell’All England Club che organizza Wimbledon, ha difeso la scelta della tecnologia, ricordando come in passato molti tennisti chiedessero l’introduzione dell’ELC, ritenendolo più preciso rispetto ai giudici umani presenti negli altri tornei del circuito.

Non è la prima volta che la tecnologia viene messa in discussione nel tennis. Già ad aprile, il tedesco Alexander Zverev aveva criticato pubblicamente il sistema automatico, pubblicando una foto su Instagram che mostrava una chiamata sbagliata: la palla era stata giudicata dentro, ma era chiaramente fuori.

Questi episodi alimentano il dibattito sul rapporto tra uomo e tecnologia nello sport, sollevando la questione se sia opportuno affidarsi esclusivamente a strumenti, per quanto avanzati, per decisioni così delicate o se sia preferibile mantenere una presenza umana a supporto.