Gallerie d'arte digitali: c'è anche l'opera NFT di Beeple da 69 milioni! Ecco quanto costa un biglietto

Tutti abbiamo almeno una volta sentito parlare di NFT (non fungible token) e di come vengono utilizzati nel mondo dell'arte, dello sport e della musica. Nel mese di novembre a New York ci sarà un evento organizzato dal fondo crypto Metapurse che presenterà una galleria di opere d'arte NFT attraverso installazioni, enormi display e cabine in realtà virtuale.

Tra le opere di oltre 150 artisti digitali, la special guest degli NFT presenti nella collezione è senza dubbio "Everydays: the First 5000 Days" di Beeple, meglio conosciuto come opera NFT più costosa al mondo batutta all'asta per 69 milioni di dollari. L'opera verrà mostrata durante un party esclusivo notturno.

"Everydays: the First 5000 Days"

Come tutti gli NFT, questi possono essere ammirati direttamente da casa propria sul display di uno smartphone, computer o televisore. Allora perché andare a vederli ad una mostra? La novità dell'evento è che le installazioni delle opere sono proiezioni pubbliche autorizzate. Ad esempio per l'opera di Beeple si tratta della prima apparizione autorizzata, ciò significa che Metakovan , pseudonimo del fondatore di Metapurse - organizzatore e proprietario dell'opera- sta mostrando "l'opera autentica" e i diritti esclusivi che solo lui detiene.

Opere NFT dal vivo: quanto costa vederle?

Premessa: verranno messi in vendita due tipi di biglietti: normali e in versione NFT. Per visitare solo la galleria i biglietti costano 30 dollari, ma il prezzo sale vertiginosamente se si vuole partecipare anche al party esclusivo dove ci sarà l'opera di Beeple.

Nel dettaglio, un biglietto normale (non NFT) per partecipare a entrambe le attrazioni varia dai 150 ai 175 dollari mentre se il biglietto è un NFT bisognerà sborsare dai 475 ai 600 dollari. Infine ci sono anche alcuni biglietti VIP che includono alcuni speciali privilegi come doppia consumazione e la possibilità di saltare le file e utilizzare percorsi rapidi. Questi arrivano a costare fino a 2.500 dollari

Seguici sul nostro canale Instagram, tante novità in arrivo!