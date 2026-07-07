Fusione nucleare, Proxima Fusion raccoglie 411 milioni di euro: soldi anche da Google

Proxima Fusion ha raccolto 411 milioni di euro in un round guidato da XTX Ventures ed East X Ventures con il supporto strategico di Google e RWE. La startup tedesca punta a sviluppare il primo impianto europeo a fusione basato sulla tecnologia stellarator, attraverso il dimostratore Alpha previsto nei primi anni Trenta.

Proxima Fusion, startup tedesca nata come spin-off del Max Planck Institute for Plasma Physics, ha annunciato di aver ricevuto un finanziamento da 411 milioni di euro, un valore che porta la valutazione della società a 2,4 miliardi di euro.

L'operazione rappresenta il più grande investimento privato mai realizzato nel settore della fusione nucleare in Europa e rende Proxima Fusion la società più finanziata del continente in questo ambito. Il round è stato guidato da XTX Ventures ed East X Ventures, con la partecipazione come investitori strategici di RWE e Google. Tra gli investitori figurano inoltre fondi pubblici e privati come KfW Capital, SPRIND e numerosi venture capitalist già presenti nel capitale della società.

Il progetto Alpha: il ponte tra ricerca e produzione commerciale

Il nuovo capitale sarà destinato principalmente allo sviluppo di Alpha, il dimostratore tecnologico con cui Proxima Fusion punta a dimostrare la produzione di energia netta tramite fusione basata sulla tecnologia stellarator.

Il progetto, che sorgerà nelle vicinanze di Monaco di Baviera, nasce dalla collaborazione tra Proxima, il governo della Baviera, il Max Planck Institute for Plasma Physics e RWE. L'obiettivo è validare le tecnologie fondamentali necessarie alla realizzazione di una futura centrale elettrica a fusione, denominata Stellaris, prevista per la seconda metà degli anni Trenta.

A differenza degli attuali reattori nucleari a fissione, che producono energia dividendo nuclei atomici pesanti, la fusione punta a ottenere energia combinando nuclei leggeri, nello specifico isotopi dell'idrogeno, generando elio e grandi quantità di energia con emissioni di carbonio estremamente ridotte.

La tecnologia, tuttavia, non è ancora stata utilizzata per produrre elettricità su scala commerciale. La sfida principale rimane quella di trasformare decenni di ricerca scientifica in sistemi industrialmente affidabili ed economicamente sostenibili.

La scommessa sugli stellarator

Proxima Fusion sta sviluppando un approccio basato sugli stellarator, una delle principali architetture alternative per confinare il plasma necessario alla fusione.

Rispetto ai più diffusi tokamak, gli stellarator utilizzano una configurazione magnetica tridimensionale progettata per mantenere il plasma stabile senza richiedere una corrente elettrica interna al plasma stesso. Questo potrebbe offrire vantaggi in termini di funzionamento continuo e affidabilità, elementi fondamentali per una futura centrale elettrica.

La società basa il proprio lavoro sui progressi scientifici ottenuti dal programma Wendelstein 7-X stellarator, uno dei più avanzati esperimenti mondiali dedicati a questa tecnologia.

Con il nuovo finanziamento, Proxima prevede di completare lo Stellarator Model Coil, ampliare la produzione di cavi e magneti superconduttori ad alta temperatura (HTS) e sviluppare le infrastrutture ingegneristiche e produttive necessarie alla realizzazione dei futuri impianti.

Google aumenta il proprio interesse nella fusione nucleare

L'investimento di Google conferma il crescente interesse delle grandi aziende tecnologiche verso la fusione come possibile fonte energetica del futuro.

Il settore tecnologico sta infatti valutando la fusione come una possibile soluzione per garantire grandi quantità di energia a basse emissioni, un elemento particolarmente rilevante considerando il crescente fabbisogno energetico legato ai datacenter e all'intelligenza artificiale.

Google aveva già investito in altre realtà del settore, tra cui Commonwealth Fusion Systems, una delle aziende statunitensi più finanziate nel campo della fusione, che ha raccolto complessivamente miliardi di dollari. Anche Helion Energy ha ottenuto importanti finanziamenti negli ultimi anni. Ricordiamo che anche l'Italia, tramite CDP Venture Capital, ha investito nella startup tedesca.

Oltre 650 milioni raccolti in meno di tre anni

Con il nuovo round, Proxima Fusion ha raccolto complessivamente oltre 650 milioni di euro in meno di tre anni, includendo circa 95 milioni di euro provenienti da finanziamenti pubblici. Secondo la società, il risultato dimostra come gli investimenti pubblici possano contribuire ad attrarre capitali privati verso tecnologie considerate strategiche per la sicurezza energetica e la competitività industriale.

La startup, che oggi conta circa 200 dipendenti distribuiti tra Monaco, Zurigo e Oxford, prevede ora una fase di espansione del personale con nuove assunzioni nei settori dell'ingegneria, della produzione e delle attività operative.

"La corsa verso la prima centrale a fusione vede Europa, Stati Uniti e Cina competere per raggiungere un obiettivo storico", ha dichiarato Francesco Sciortino, cofondatore e CEO di Proxima Fusion. Secondo il manager, il finanziamento rappresenta una dimostrazione della capacità europea di trasformare innovazioni scientifiche in aziende tecnologiche competitive a livello globale.