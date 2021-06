Fusione nucleare: in Cina il reattore EAST è rimasto stabile per 101 secondi

La Cina corre veloce quando si tratta di ricerca scientifica. Lo abbiamo visto con la recente serie di missioni spaziali (che vanno dall'orbita bassa terrestre, alla Luna fino a Marte). Anche nel campo della fisica la nazione orientale non sta a guardare raggiungendo in questi giorni un nuovo record per quanto riguarda la fusione nucleare.

Questo genere di esperimenti promettono di portare, tra qualche decina d'anni, alla realizzazione di grandi quantità di energia. Queste dovrebbero essere in grado di sostituire fonti energetiche come quelle da combustibili fossili che sono deleterie in termini ambientali (per l'anidride carbonica emessa) oltre che per la salute. Il percorso per arrivare a ottenere una fusione nucleare stabile è però ancora lungo. Per questo lo sforzo degli scienziati di tutto il Mondo stanno lavorando congiuntamente.

La Cina e il nuovo record per la fusione nucleare

Le basi tecniche e tecnologiche sono sostanzialmente note e realizzate in diverse parti del Mondo grazie a reattori sperimentali (per esempio il consorzio internazionale ITER). Mantenere stabile una reazione di fusione nucleare è il vero scoglio per permettere di arrivare ad avere una fonte sfruttabile.

Un passo avanti è stato fatto dalla Cina con il reattore sperimentale avanzato superconduttivo Tokamak (conosciuto come EAST). Secondo quanto riportato, il 28 Maggio è stato raggiunto un altro record riuscendo a mantenere la temperatura di 120 milioni di gradi centigradi per 101". Si è anche riusciti ad arrivare a ben 160 milioni di gradi centigradi ma "solamente" per 20".

Il reattore sperimentale si trova all'Institutes of Physical Sciences ad Hefei e non è l'unico reattore a fusione presente in Cina (ce ne sono altri due). In precedenza il record era stato ottenuto in Corea del Sud con il reattore a fusione nucleare KSTAR che l'anno scorso ha raggiunto i 100 milioni di grandi centigradi per 20".

Li Miao (direttore del dipartimento di fisica della Southern University of Science and Technology) ha dichiarato che "questa svolta è un progresso significativo e l'obiettivo finale dovrebbe essere quello di mantenere la temperatura a un livello stabile per lungo tempo".

Mantenere una temperatura così alta per lungo periodo (anche solo decine di secondi) è molto complesso. Il plasma, mantenuto in una camera dove viene creato un vuoto estremo, è confinato grazie a supermagneti che devono essere raffreddati a temperature molto basse. Per riuscirci serve alta tecnologia e ingegneria di qualità (oltre che costosa).

Grazie a questo genere di esperimenti, le singole nazioni stanno facendo passi in avanti verso il mantenimento della stabilità del plasma. I singoli filoni di ricerca saranno poi convogliati in ITER. In futuro si punterà ad arrivare fino a qualche giorno o settimana di accensione del reattore (ma ancora per lungo tempo non saranno collegati effettivamente alla rete elettrica). Si passerà poi alla realizzazione di reattori sempre più vicini a quelli definitivi, pronti per genere energia effettivamente utile.