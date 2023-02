Fusione nucleare: il Regno Unito vuole costruire un prototipo

In risposta all'esperimento del statunitense Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) eseguito a Dicembre presso il National Ignition Facility (NIF) - di cui abbiamo parlato in questo articolo, confrontandolo con l'europeo ITER - , anche il Regno Unito ha deciso di ritagliarsi un ruolo strategico nella ricerca e sviluppo della fusione nucleare terrestre.

A tal fine, il 27 Gennaio è stata costituita la Industrial Fusion Solutions, società a responsabilità limitata secondo i dettagli depositati presso Companies House, con due amministratori elencati: Ian Chapman e Timothy Bestwick.

Il fine della start up è supervisionare il prototipo di reattore a fusione britannico Spherical Tokamak for Energy Production (STEP), atteso per il 2040, che verrà installato nell'ex sito del bacino carbonifero di West Burton, nel Nottinghamshire, attraverso quello che è stato definito un "cluster di innovazione della fusione".

"L'istituzione di Industrial Fusion Solutions consentirà a STEP di accelerare il suo viaggio verso la fornitura di elettricità dall'energia da fusione alla rete. Il nuovo organismo, che sarà formato nei prossimi 18 mesi, sarà istituito come organizzazione di consegna del programma, guidando le prestazioni e stimolare e coinvolgere l'industria in questo sforzo", ha affermato Chapman.

Il Regno Unito rimane parte del progetto internazionale di ricerca sulla fusione ITER, ma il prototipo STEP presenterà un design diverso con un tokamak sferico compatto, comprendente un campo magnetico più stretto di quello visto nei design a ciambella di altri reattori.

Il progetto STEP, che è stato rivelato per la prima volta poco più di un anno fa, dovrebbe essere completato entro il 2040, con la promessa di divenire parte di un percorso verso l'azzeramento delle emissioni di anidride carbonica e di crescita economica del Regno Unito.

Il governo inglese dovrebbe fornire 220 milioni di sterline (circa 264 milioni di dollari) in finanziamenti per la prima fase di STEP, che coinvolgerà l'Autorità per l'energia atomica del Regno Unito (UKAEA) producendo un concept design entro il 2024.

Durante una visita al sito su cui sorgerà il prototipo, il ministro della Scienza George Freeman ha esortato le società energetiche e gli investitori a riconoscere i vantaggi che l'energia da fusione potrebbe avere, non solo per il Regno Unito.

"L'energia da fusione ora ha il potenziale per trasformare il nostro mondo in meglio sfruttando lo stesso processo che alimenta il sole per fornire energia economica, abbondante e a basse emissioni di carbonio in tutto il mondo", ha affermato in una nota.

Rivendicando la Gran Bretagna come leader mondiale nella scienza e nella tecnologia della fusione, Freeman ha affermato che il programma mira a trasformare la fusione nucleare, da scienza all'avanguardia a una "industria dell'energia pulita da miliardi di sterline" che potrebbe potenzialmente creare migliaia di posti di lavoro nel Regno Unito e far crescere le esportazioni.

"Ecco perché sono lieto di annunciare la creazione di Industrial Fusion Solutions come veicolo per lo sviluppo industriale e l'implementazione di questa tecnologia come nuova fonte di energia pulita nei prossimi decenni", ha aggiunto.