Fotonica programmabile: un chip sudcoreano controlla e rallenta la velocità della luce

Ricercatori sudcoreani hanno creato un chip fotonico integrato programmabile in grado di rallentare e modulare i segnali luminosi su richiesta. Sfruttando risonatori accoppiati e accoppiatori a loop, il componente risolve i problemi di ritardo e sincronizzazione ottica, riducendo consumi e complessità nei datacenter dedicati all'intelligenza artificiale.

L'aumento esponenziale del traffico dati nei datacenter si scontra quotidianamente con colli di bottiglia fisici, legati all'elevato consumo energetico e ai limiti di banda delle interconnessioni metalliche. In questo scenario, la computazione ottica - che impiega fotoni anziché elettroni per l'elaborazione e il trasferimento delle informazioni - rappresenta la risposta tecnologica più promettente, in quanto garantisce velocità teoriche elevate e una sensibile riduzione delle dissipazioni termiche.

Tuttavia, l'implementazione pratica dei circuiti ottici presenta un ostacolo intrinseco: la luce si muove a una velocità costante nel mezzo, rendendo estremamente complessa la gestione di ritardi temporali, sincronizzazioni di fase e funzioni di buffering di memoria, essenziali per la gestione dei flussi di dati nei complessi architetturali di calcolo.

Per superare questa rigidità, un team di ricerca interuniversitario composto da studiosi della Seoul National University (guidati dai professori Namkyoo Park e Sunkyu Yu del Department of Electrical and Computer Engineering) e della University of Seoul (sotto la guida del professor Xianji Piao della School of Electrical and Computer Engineering) ha progettato e modellato un circuito fotonico integrato programmabile. I dettagli dello studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Advanced Science.

Schema concettuale del circuito integrato fotonico CRIT programmabile: illustra come gli impulsi ottici subiscano variazioni nel ritardo temporale e nelle caratteristiche di frequenza mentre si propagano attraverso il circuito. Fonte: Facoltà di Ingegneria dell'Università Nazionale di Seul

La metodologia sviluppata si basa su un fenomeno ottico noto come Coupled-Resonator-Induced Transparency (CRIT), che sfrutta l'interferenza costruttiva e distruttiva tra molteplici risonatori ottici per consentire il passaggio della luce all'interno di una specifica banda di frequenza, riducendone al contempo la velocità di gruppo (il cosiddetto fenomeno della "luce lenta" o slow light).

Fino ad oggi, i dispositivi basati su CRIT soffrivano di un limite strutturale: le loro proprietà operative venivano determinate in fase di fabbricazione litografica. Qualsiasi modifica della lunghezza di ritardo o della frequenza di lavoro richiedeva la riprogettazione e la produzione di un nuovo chip, incrementando costi, tempi di sviluppo e complessità architetturale nell'infrastruttura di rete.

I ricercatori sudcoreani hanno aggirato il problema trattando i due stati ottici fondamentali del sistema CRIT - il bright mode (modo luminoso) e il dark mode (modo oscuro) - come un unico grado di libertà integrato. A questa struttura hanno aggiunto due accoppiatori a loop (loop couplers) dinamici e controllabili. Questa configurazione consente di riconfigurare a livello software l'interferenza tra i modi, sbloccando la possibilità di variare i parametri funzionali a circuito già fabbricato.

Le simulazioni teoriche e numeriche hanno dimostrato che l'uso dei due accoppiatori a loop permette di modificare in tempo reale l'ampiezza di banda, la forma della banda di passaggio, il tempo di ritardo accumulato dal segnale e l'efficienza complessiva di trasmissione lungo l'intera catena di risonatori. Il sistema si è dimostrato inoltre in grado di effettuare la conversione di frequenza del segnale ottico senza richiedere moduli hardware dedicati aggiuntivi.

La fattibilità industriale del progetto è stata testata mediante simulazioni elettromagnetiche tridimensionali (3D EM) su piattaforma fotonica in nitruro di silicio, una delle opzioni più stabili e a basse perdite nell'ambito dei PIC (Photonic Integrated Circuits).

L'analisi ha tenuto conto di molteplici fattori di disturbo reali: perdite del materiale, variazioni del fattore di merito ($Q$) dei risonatori, fenomeni di backscattering (retrodiffusione), fluttuazioni d'accoppiamento, errori di fase nei loop ed effetti di thermal crosstalk (interferenza termica parassita tra componenti adiacenti).

I risultati indicano che l'architettura mantiene stabilità e operatività anche in presenza delle tolleranze di processo tipiche della produzione di serie.

Come sottolineato dal Prof. Namkyoo Park, co-autore dello studio, il passaggio successivo consisterà nell'estendere questa architettura verso circuiti fotonici integrati su larga scala basati su fotonica del silicio e architetture dedicate all'AI fotonica.

La possibilità di condensare in un singolo chip programmabile più funzioni -sincronizzazione di segnale, linee di ritardo variabile, buffer ottici e conversione di frequenza - apre la strada a sistemi ottici di tipo software-defined. Nel medio e lungo termine, l'adozione di questi componenti riconfigurabili potrebbe ridurre significativamente l'impronta energetica e le dimensioni dei server AI e dei datacenter hyperscale, trovando applicazione anche nella guida autonoma, nelle comunicazioni di nuova generazione e nelle tecnologie quantistiche.