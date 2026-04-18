Forum IT & Intelligence 2026: dall'AI che non funziona a quella che batte gli esperti umani. E cosa manca in mezzo

Chi sono e cosa ci faccio qui? Mi chiamo Luciano Ballerano, ho passato 18 anni in NVIDIA, prima nel Marketing, poi nelle Pubbliche Relazioni e infine a occuparmi di contenuti e formazione per i partner in tutta Europa. Ho visto la rivoluzione dellIA nascere dallinterno. Oggi provo a scrivere libri sullimpatto dellIA su tutti noi, costruisco prodotti AI senza saper programmare (si chiama vibe coding, ed è una storia che vi racconterò), e con questa rubrica settimanale voglio fare una cosa sola: aiutarvi a capire cosa sta succedendo davvero con lIA generativa, senza lhype di chi vende e senza il cinismo di chi nega.

Il 95% dei progetti AI non produce risultati misurabili. Il 93% del budget AI nelle aziende va in tecnologia, e solo il 7% in formazione e comprensione dei processi. Il 76% dei dipendenti usa l'AI per lavoro senza policy, senza formazione, senza sapere se è conforme al GDPR o all'AI Act. Questi tre numeri, emersi durante il Forum IT & Intelligence 2026 che si è tenuto il 14 aprile in Assolombarda a Milano, raccontano da soli perché l'intelligenza artificiale nelle aziende italiane è ancora in gran parte una promessa non mantenuta. E raccontano anche perché i pochi casi in cui funziona davvero meritano di essere studiati con attenzione.

Il dato del 95% viene dal report The GenAI Divide: State of AI in Business 2025 del MIT Project NANDA, che ha analizzato 300 iniziative AI pubbliche e condotto 52 interviste a dirigenti. La quinta edizione del Forum, organizzato da For Human Relations con Datapizza come main partner, ha riunito oltre 800 iscritti e 120 speaker, e ha prodotto almeno tre storie che vale la pena mettere una accanto all'altra.

Allianz: l'assistente AI che ha ottenuto validità legale

La prima storia è quella di Allianz Italia, raccontata da Roberto Felici, Head of Future Lab, in una sessione condotta da Giacomo Ciarlini di Datapizza. I prodotti assicurativi di Allianz per salute e patrimonio sono complessi, con contratti da 500 pagine che gli intermediari conoscono solo in parte. La soluzione è stata un assistente intelligente basato su AI generativa capace di rispondere a qualsiasi domanda sul prodotto, anche davanti al cliente.

La parte che contraddice la narrazione prevalente è che il progetto è stato affidato a una startup di 25 persone dopo che i fornitori più blasonati avevano fallito, e che la soluzione è stata implementata in tre settimane. L'architettura RAG (Retrival Augmented Generation, cioè una AI che si alimenta con dati interni) tradizionale non funzionava per un prodotto modulare come Ultra Salute, dove lo stesso tema è trattato in decine di documenti diversi con variazioni logiche e sintattiche, perché la ricerca vettoriale si basava sulla semantica e finiva per confondersi. La startup ha costruito un sistema multi-agente che usa gli LLM stessi come motori di ricerca, con agenti orchestratori, specializzati e di supporto che si dividono lo spazio logico dei task. L'assistente ha superato gli esperti umani nei test di accuratezza, le risposte hanno ottenuto validità legale, e il sistema gestisce oggi 15-16.000 prompt al mese per un singolo prodotto. Gli assuntori, liberati dal ruolo di help desk che si erano trovati a coprire negli anni, possono ora dedicarsi alla valutazione del rischio, che è la loro funzione reale.

Il keynote Datapizza e Dual OS: la tesi dell'azienda AI-native

La seconda storia è venuta dal keynote di Giacomo Ciarlini, co-founder e CIO di Datapizza, la community tech italiana da oltre 500.000 iscritti che si è trasformata nella prima AI Transformation Company del paese. Ciarlini ha raccontato come nella sua azienda una settimana di sviluppo software si comprima ormai in una mattinata grazie ad agenti AI orchestrati, reso possibile dalla "correttezza sostenuta" dei modelli più recenti, che riescono a mantenere accuratezza lungo catene di esecuzione complesse e a riconoscere i propri errori. La tesi del keynote è che questi modelli invalidano due assunti fondamentali delle organizzazioni umane, cioè l'intelligenza come risorsa scarsa e il costo di coordinamento che cresce con il numero di persone coinvolte, e che tutto questo rende possibile costruire aziende con una struttura diversa da quella a cui siamo abituati, più piatte e con confini di ruolo sfumati.

La tesi non è rimasta sul piano delle idee. Nel Datapizza AI Lab, il team ha mostrato dal vivo Dual OS, un sistema operativo AI agnostico rispetto a vendor e modelli che si autoconfigura sugli strumenti dell'azienda. Un meta-agente lancia sotto-agenti esploratori che scansionano ricorsivamente tutte le fonti dati, mappano strutture e relazioni, identificano inconsistenze e producono una mappa completa dell'ecosistema informativo. Durante la demo, uno sviluppatore ha costruito un workflow completo in 15 minuti chattando con l'agente, e il sistema ha mappato un dataset aziendale caotico in un minuto e mezzo, identificando anomalie che una squadra di consulenti avrebbe impiegato mesi a trovare. Rispetto a prodotti come Microsoft Copilot, Dual OS offre indipendenza dal vendor, agenti con obiettivi verificabili invece di step preimpostati, e trasparenza completa su costi e decisioni. Il prodotto è ancora in fase prototipale, con una versione stabile prevista in un mese e mezzo, e sarà self-hostabile sulle infrastrutture cloud dei clienti.

Il "messy middle" secondo Jeremy Korst

La terza storia è arrivata nel pomeriggio, dalla conversazione tra Ciarlini e Jeremy Korst, fondatore di Mindspan Labs e partner di GBK Collective. Korst è co-autore dello studio annuale sull'adozione enterprise dell'AI condotto con la Wharton School e Harvard, uno dei più longevi nel settore, e ha appena pubblicato su Harvard Business Review un articolo che affronta proprio il tema del "messy middle" nell'adozione dell'AI.

Il dato più interessante riguarda una frattura percettiva che spiega molte cose. Oltre due terzi dei senior executive ritengono di ottenere un ritorno positivo dall'AI, ma quando si scende al livello dei middle manager il quadro cambia di netto: sono scettici, sovraccarichi, temono per il proprio posto. I dirigenti finanziano, i manager intermedi resistono, e nel mezzo si accumulano "proof of concept" che nessuno riesce a portare in produzione. Lo studio ha adottato una definizione di ROI deliberatamente ampia, che misura la fiducia nel continuare a investire piuttosto che l'impatto finanziario puro sul P&L, il che rende la contraddizione con il 95% del MIT solo apparente: si può credere di star ottenendo qualcosa di buono e contemporaneamente non avere nessun risultato misurabile in bilancio.

Sul lavoro, i dati sfumano parecchio la narrativa catastrofista: circa il 90% degli intervistati pensa che l'AI possa potenziare le competenze, il 70-72% che sostituirà attività specifiche, e il 40% teme che renda obsolete competenze importanti. Tre cose vere contemporaneamente, che la leadership dovrebbe navigare in modo differenziato invece di applicare approcci uniformi a tutti i team e a tutte le funzioni.

Sul ritardo europeo Korst è stato diretto: è visibile, misurabile, e per chi compete su mercati globali è un rischio concreto. Ma ha aggiunto qualcosa che di solito manca da queste analisi, e cioè che per le aziende su mercati locali esiste una "procrastinazione strategica" che può avere senso, perché la tecnologia cambia così in fretta che investire troppo presto rischia di essere altrettanto costoso. A patto di restare pronti a muoversi quando il momento arriva, che è la parte che molti sottovalutano.

Due osservazioni dal dialogo meritano una menzione a parte. La prima: se un investimento in AI è una scommessa strategica sulla sopravvivenza dell'azienda, chiedere un business case tradizionale vuol dire non aver capito cosa si sta facendo, anche perché il costo della sperimentazione è crollato al punto che quello che richiedeva mesi e decine di migliaia di dollari oggi si prototipa in un pomeriggio. La seconda: l'AI come "layer di intelligenza" che attraversa tutte le funzioni farà convergere processi finora separati e porterà al collasso di alcuni silos organizzativi. LinkedIn sta già creando figure come il "Full Stack Builder", persone multidisciplinari che costruiscono prodotti funzionanti lavorando trasversalmente su vendite, supporto e marketing. E le grandi organizzazioni, paradossalmente, sono spesso più indietro delle piccole nell'adozione, il che apre una finestra di opportunità per chi è abbastanza agile da infilarcisi dentro.

Cosa ne pensa Ciarlini: intervista esclusiva

A margine del Forum abbiamo parlato con Giacomo Ciarlini. Sulla replicabilità di quello che fa Datapizza nelle aziende tradizionali, Ciarlini è stato onesto: non lo è, almeno non subito, perché la loro azienda è stata pensata così fin dall'inizio. Quello che è replicabile è il metodo, che consiste nel partire dal processo e ridisegnarlo da zero immaginando che i modelli attuali e dei prossimi 12-18 mesi siano disponibili. Il problema, ha detto, è che le aziende fanno il contrario: attaccano un pezzo di AI al processo esistente e poi si stupiscono che non cambia niente, un po' come chi nel 1998 metteva il catalogo cartaceo in PDF e lo chiamava e-commerce.

Sul 95% di progetti falliti, la diagnosi di Ciarlini è che il problema non è quasi mai la tecnologia. Manca una decisione organizzativa chiara su cosa si vuole cambiare e su cosa si è davvero disposti a cambiare. E quando la conversazione arriva a toccare questioni di potere, struttura gerarchica e identità professionale, molte organizzazioni preferiscono semplicemente non averla, il che le condanna a restare bloccate nella fase pilota, dove si può continuare a sperimentare senza mettere in discussione niente.

Le aziende che riescono a scalare, secondo Ciarlini, hanno in comune una leadership che usa gli strumenti AI in prima persona, perché altrimenti non capisce cosa è possibile, cosa è difficile, e soprattutto quanto velocemente cambia tutto. Chi fa la strategia AI una volta l'anno e poi la archivia sta già perdendo terreno. E hanno il coraggio di smontare e ricostruire, il che per un CIO significa accettare che parte di quello che ha costruito in vent'anni va ripensato, una cosa che non viene naturale a chi ha passato la carriera a ottimizzare l'esistente.

Sul caso Allianz, Ciarlini ha commentato che la storia dovrebbe preoccupare le aziende di consulenza tradizionale: il vantaggio della startup non era la tecnologia, accessibile a chiunque, ma la velocità, l'adattabilità, e la capacità di far capire al cliente cosa stavano costruendo insieme, mentre i grandi system integrator tendono a infilare il problema dentro la propria soluzione preconfezionata. Sulla "Dual Intelligence", il concetto che dà il nome alla visione di Datapizza, Ciarlini ha detto che i team della sua azienda producono già lo stesso output con la metà delle persone, e non perché lavorino di più ma perché il coordinamento, i passaggi di consegna, le attese e il rework vengono gestiti dagli agenti. Tutto questo porta verso strutture organizzative più piatte con meno livelli manageriali, e le implicazioni per i percorsi di carriera e per come le persone pensano al proprio ruolo sono considerevoli. L'ambizione per i prossimi mesi è completare il percorso verso software factory completamente automatizzate e aiutare le aziende italiane a fare lo stesso, partendo dalla cultura prima che dalla tecnologia