Flight 14 del razzo spaziale SpaceX Starship potrebbe avvenire a metà settembre, Super Heavy Booster 21 ha eseguito uno static fire

Lo stadio superiore Ship 40 di Starship, utilizzato per la missione Flight 13 (avvenuta nella seconda metà di luglio) sta tornando lentamente a Starbase in Texas. Nel frattempo SpaceX è sempre più vicina al lancio della missione Flight 14 che potrebbe avvenire intorno alla metà di settembre, anche se mancano ancora alcuni documenti fondamentali e l'annuncio ufficiale del lancio.

Full duration 33-engine static fire with the Super Heavy booster preparing for Flight 14 pic.twitter.com/0UXb7tvk7X — SpaceX (@SpaceX) August 28, 2026

Nel frattempo Ship 41 ha eseguito due static fire negli scorsi giorni, uno a singolo motore Raptor 3 atmosferico mentre il secondo con tutti i motori Raptor 3 (3 atmosferici e 3 ottimizzati per il vuoto). Questi test sono fondamentali per il prossimo lancio di Starship e in particolar modo per le missioni orbitali che dovrebbero svolgersi nei prossimi mesi.

Sempre in vista di Flight 14, SpaceX ha anche eseguito lo static fire a 33 motori Raptor 3 atmosferici di Super Heavy Booster 21. Tutto sembra essersi svolto correttamente e ora ci si aspetta che la società possa annunciare tra questa settimana e l'inizio della prossima la data definitiva della nuova missione.

Nelle scorse ore dei documenti della FCC (Federal Communications Commission) hanno indicato come SpaceX intende rilasciare durante Flight 14 dei satelliti Starlink di terza generazione (V3) che però non saranno su una traiettoria suborbitale, ma potranno essere posizionati in orbita bassa terrestre con un rientro nell'atmosfera entro 60 giorni. In questo periodo di tempo la società eseguirà dei test più completi rispetto a quanto visto durante Flight 13, dove i satelliti di prova sono rimasti operativi solo pochi minuti prima di rientrare nell'atmosfera e distruggersi.

Non è ancora chiaro quale sarà la strategia di SpaceX. Per far rilasciare un carico utile orbitale, Starship dovrà eseguire la sua prima missione orbitale ma Elon Musk aveva dichiarato che il recupero di Ship 41 potrebbe non avvenire durante Flight 14, dopo una prima conferma avvenuta pochi giorni prima. Si potrebbe quindi pensare che vedremo la prima missione orbitale durante il prossimo lancio ma senza recupero del secondo stadio (che potrebbe eseguire un ammaraggio nella zona del Golfo del Messico vicino a Starbase). Invece potrebbe esserci il recupero di Super Heavy Booster 21, se i problemi che hanno afflitto il primo stadio saranno corretti.

Nel documento si può leggere come la pianificazione prevede un lancio per il 15 settembre, in linea con quanto emerso in precedenza. I documenti della FCC sono però meno vincolanti rispetto a quelli della FAA e all'annuncio stesso di SpaceX. La data è quindi soggetta a ulteriori modifiche.