Firefly Aerospace potrà lanciare i suoi razzi spaziali anche dell'Esrange Space Center in Svezia

Firefly Aerospace ha stretto un accordo con SSC Space così da poter lanciare i suoi razzi spaziali Alpha anche dell'Esrange Space Center in Svezia. Un accordo strategico sia per la società statunitense ma anche per il futuro dell'Europa.

L'Europa vuole tornare a contare nel mondo dello Spazio e dei lanci spaziali. Oltre al successo delle missioni di Ariane 6 e Vega C dallo spazioporto di Kourou nella Guyana francese, si sta iniziando a parlare diffusamente della possibilità di eseguire lanci dal nostro continente (in particolare nel Nord Europa per orbite polari e orbite eliosincrone).

Una delle ultime novità riguarda la società statunitense Firefly Aerospace che ha stretto un accordo con SSC Space che porterà al primo lancio orbitale dal territorio continentale europeo, un obiettivo che le due aziende puntano a raggiungere entro il 2028 dal Launch Complex 3C, situato all'interno dell'Esrange Space Center in Svezia (in questo stesso spazioporto ci saranno anche le prove di Themis). Tra i risultati raggiunti figurano la costruzione dell'infrastruttura iniziale del sito, la definizione di un quadro normativo transatlantico condiviso e la firma di un accordo con la FMV (Swedish Defence Materiel Administration, agenzie legata al ministero della difesa svedese).

Un futuro di lanci dalla Svezia per Firefly Aerospace

Sul fronte infrastrutturale, sono già stati completati il centro di controllo lancio, la struttura per la lavorazione dei carichi utili, l'edificio per l'integrazione del razzo spaziale, i sistemi di tracciamento e controllo, oltre alle strutture di sicurezza e stoccaggio: un complesso pensato specificamente per supportare le operazioni del razzo spaziale Alpha di Firefly Aerospace.

Jason Kim (CEO di Firefly Aerospace) ha sottolineato come questi progressi rappresentino la concretizzazione di una partnership transatlantica strategica, definendo il modello adottato dall'azienda un "launch as a franchise" capace di offrire agli Stati Uniti e ai loro alleati la diversificazione dei siti di lancio necessaria per missioni spaziali resilienti e reattive.

Sul piano regolatorio, un passaggio chiave è stato il Memorandum of Cooperation firmato nell'aprile 2026 tra l'Agenzia Spaziale Nazionale Svedese e la Federal Aviation Administration (FAA) statunitense, un accordo che semplifica il processo di autorizzazione ai lanci e stabilisce una comprensione condivisa delle normative sullo spazio commerciale, aprendo così la strada al decollo di razzi spaziali statunitensi come Alpha dal suolo svedese.

Questo traguardo si basa a sua volta sul Technology Safeguards Agreement (TSA) siglato tra Svezia e Stati Uniti, che rende la Svezia il sesto paese al Mondo ad aver sottoscritto un'intesa di questo tipo con Washington: il TSA fornisce la cornice giuridica necessaria per l'esportazione di tecnologie spaziali statunitensi avanzate verso la Svezia, garantendo al contempo la protezione dei dati e delle tecnologie sensibili coinvolte.

Charlotta Sund (CEO e Group President di SSC Space) ha evidenziato come l'aggiunta di una capacità di lancio orbitale in Europa continentale rafforzerà la competitività del continente nel settore spaziale commerciale, contribuendo anche a una maggiore resilienza e autonomia strategica nell'ambito della difesa, e ha ribadito come questa collaborazione con Firefly Aerospace rappresenti un ulteriore passo nel consolidamento del legame transatlantico tra le due realtà.