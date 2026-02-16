Fincantieri e Generative Bionics sviluppano un robot umanoide saldatore per i cantieri navali

Fincantieri e Generative Bionics hanno avviato una partnership quadriennale per sviluppare un robot umanoide saldatore destinato ai cantieri navali. I primi test sono previsti entro il 2026 a Sestri Ponente.

Fincantieri e Generative Bionics hanno avviato una partnership industriale finalizzata allo sviluppo di un robot umanoide saldatore destinato a operare nei cantieri navali del gruppo. L'iniziativa si inserisce nella strategia delineata nel nuovo Piano Industriale di Fincantieri e punta a rafforzare l'eccellenza operativa della cantieristica europea attraverso l'integrazione di sistemi di Physical AI nei processi produttivi.

Per Generative Bionics, azienda italiana specializzata nello sviluppo di robot umanoidi autonomi, il progetto rappresenta uno dei primi percorsi strutturati di validazione industriale della propria piattaforma in un ambiente ad alta complessità come quello navale.

Il progetto, della durata prevista di quattro anni, prevede come primo ambito applicativo la realizzazione di un umanoide progettato per supportare specifiche attività di saldatura navale. Si tratta di operazioni ad alta precisione e al tempo stesso caratterizzate da condizioni ergonomiche impegnative per gli operatori. L'obiettivo dichiarato è incrementare sicurezza, efficienza e qualità delle lavorazioni, contribuendo al contempo alla sostenibilità del lavoro in cantiere.

Dal punto di vista tecnico, l'umanoide sarà dotato di sistemi di intelligenza artificiale con capacità avanzate di manipolazione, percezione e visione artificiale. In particolare, sono previsti moduli dedicati al monitoraggio del cordone di saldatura, elemento critico per garantire standard qualitativi elevati in ambito navale. La piattaforma integrerà inoltre una locomozione ottimizzata per operare in ambienti complessi e non strutturati, tipici dei cantieri.

Un aspetto centrale del programma riguarda la collaborazione diretta tra robot e personale umano. Il sistema sarà progettato per lavorare fianco a fianco con gli operatori, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, senza imporre limitazioni rigide alle aree operative. L'approccio si colloca nell'ambito della robotica collaborativa evoluta, con particolare attenzione all'interazione sicura uomo-macchina.

Le attività di sviluppo e sperimentazione saranno condotte presso il cantiere di Sestri Ponente, scelto come sito di riferimento per la validazione e la successiva certificazione industriale della tecnologia. I primi test operativi sono programmati entro la fine del 2026. Secondo la pianificazione, alcune funzionalità dovrebbero essere rese disponibili già nel corso dei primi due anni, per poi proseguire con attività di affinamento, estensione delle capacità e completamento del percorso di certificazione.

L'iniziativa si inserisce in un contesto produttivo caratterizzato da una progressiva carenza di manodopera specializzata. In questo scenario, l'adozione di soluzioni basate su Physical AI è vista come uno strumento per garantire continuità produttiva e supportare i lavoratori nelle attività più ripetitive, gravose o ergonomicamente sfavorevoli, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza.