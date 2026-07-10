Fidji Simo lascia OpenAI: "costruisco il futuro mentre convivo con una malattia senza cura"

Nelle scorse ore Fidji Simo ha annunciato che lascerà l'incarico a tempo pieno in OpenAI, dove ricopriva di fatto il ruolo di numero due di Sam Altman, per passare a una posizione di consulente a tempo parziale. La ragione è la salute: una malattia neuroimmune cronica con cui convive da sette anni, la cui grave riacutizzazione tre mesi fa l'aveva costretta a un congedo medico rivelatosi più lungo e complesso del previsto.

Simo era considerata la candidata più probabile ad assumere responsabilità ancora maggiori una volta che OpenAI fosse approdata in Borsa, e la sua uscita definitiva lascia Altman a cercare un successore proprio mentre l'azienda guarda a una possibile IPO e apre un vuoto concreto nella prima linea dirigenziale.

Today, I shared with the OpenAI team that I have decided to leave my full-time role at OpenAI and transition to being a part-time advisor.



Three months ago, I had to go on medical leave after a severe exacerbation of a chronic illness Ive lived with for seven years. During that — Fidji Simo (@fidjissimo) July 9, 2026

La manager era arrivata in OpenAI a maggio 2025 come CEO of Applications, un incarico allora nuovo che riportava direttamente ad Altman e accorpava le operazioni di business e di prodotto. Con quella nomina il COO Brad Lightcap, la CFO Sarah Friar e il CPO Kevin Weil avevano iniziato a riferire a lei, mentre Altman arretrava per dedicarsi a ricerca, capacità di calcolo e sicurezza. Prima di OpenAI, di cui era nel consiglio di amministrazione dal 2024, Simo aveva guidato Instacart fino alla quotazione del 2023, e in precedenza aveva passato oltre un decennio in Meta, dove aveva diretto anche l'app di Facebook.

Una catena di uscite ai vertici

Il congedo, annunciato ad aprile per la ricaduta della sua condizione neuroimmune, aveva dato il via a mesi di avvicendamenti nella prima linea. Lo stesso memo comunicava che Lightcap si spostava su un nuovo ruolo dedicato a "progetti speciali" e che la CMO Kate Rouch lasciava l'azienda. Da allora anche Weil ha lasciato OpenAI.

Durante l'assenza di Simo il presidente Greg Brockman aveva preso in carico il prodotto; a metà maggio una riorganizzazione gli ha affidato ufficialmente la strategia di prodotto e la crescita di scala. In un memo interno Brockman indicava l'obiettivo di far convergere i prodotti su un'unica piattaforma agentica, fondendo ChatGPT e Codex in un'esperienza unificata.

Una squadra dirigente sottile per una valutazione da 852 miliardi

Vista dall'esterno, la fila dei dirigenti appare ridotta per un'azienda a cui è stata da poco attribuita una valutazione di 852 miliardi di dollari. Oltre ad Altman, Lightcap, Friar e Brockman, la panchina comprende Denise Dresser, arrivata a dicembre come chief revenue officer con la responsabilità dei ricavi globali; potrebbe assumere un ruolo più ampio, forte del passato da amministratrice delegata di Slack e dei quattordici anni in Salesforce.

Simo si era concentrata soprattutto sulla crescita dell'attività rivolta ai consumatori. La corsa di ChatGPT ha però rallentato verso la fine dello scorso anno, mancando gli obiettivi interni di ricavo e spingendo l'azienda a puntare di più sugli strumenti per lo sviluppo di codice, terreno su cui resta per ora dietro ad Anthropic.

i am really sad about this and very grateful for all fidji has done for openai, and even grateful for her friendship and who she is as a person.



we all wish her the best for a speedy recovery. this sucks. https://t.co/tg33Lutsn7 — Sam Altman (@sama) July 9, 2026

"Tre mesi fa ho dovuto prendere un congedo medico dopo una grave riacutizzazione di una malattia cronica con cui convivo da sette anni", ha scritto Simo. "È stata un'esperienza destabilizzante passare le giornate a contribuire a costruire il futuro mentre allo stesso tempo affronto una malattia invalidante che ancora non ha cura."

La reazione di Altman è arrivata su X: "Sono davvero dispiaciuto e molto grato per tutto ciò che Fidji ha fatto per OpenAI, grato anche per la sua amicizia e per la persona che è. Le auguriamo tutti una pronta guarigione. Questa è dura."