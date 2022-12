FANUC: i robot costruiscono ma non sostituiscono l'uomo

L'evoluzione della produzione industriale ha visto, nel corso degli ultimi decenni, una massiccia adozione della tecnologia quale strumento che ha ampliato le capacità di realizzazione delle aziende. La progressiva automazione dei processi di produzione, grazie agli elaboratori e al controllo numerico, ha portato alla creazione di prodotti non solo sempre più complessi e sofisticati, ma anche perfettamente identici tra di loro.

In molti ambiti produttivi di larga scala si è sempre meno dipendenti dalle capacità di costruire dello specifico lavoratore, in quanto è la macchina a produrre. L'uomo si è progressivamente specializzato nella capacità di usare questi strumenti tecnologici al meglio per produrre componenti e prodotti sempre più sofisticati e precisi.

Ruolo fondamentale in questo processo di evoluzione industriale è stato svolto dalle macchine a controllo numerico e dai robot. FANUC è una delle aziende più importanti di questo settore a livello globale, presente in Italia con una propria filiale a Lainate che si relaziona con i numerosi clienti nazionali che adottano proprie soluzioni, rigorosamente Made in Japan, presso le rispettive fabbriche.

La storia di FANUC: dal Giappone a tutto il mondo

FANUC nasce ufficialmente nel 1972 in Giappone, ma la storia di quest'azienda è precedente: nel 1956 l'ingegnere Seiuemon Inaba sviluppa, all'interno di Fujitsu, il primo controllo numerico (NC). L'evoluzione di questa nuova categoria di prodotti porta Inaba a fondare nel 1972 FANUC, acronimo di Fuji Automatic NUmerical Control. Nel 1973 l'azienda installa le prime soluzioni CNC e Robodrill in Europa, mercato nel quale dal 1978 inaugura una presenza stabile con una succursale dedicata.

Nel 1983 FANUC installa in Europa il primo robot, proseguendo con un'espansione nelle varie regioni europee. Nella nostra nazione viene fondata FANUC Italia, raccogliendo sotto un unico cappello tutte le diverse divisioni di business che operavano nel mercato sino a quel momento. E' infine del 2019 il passaggio nella nuova sede di Lainate, all'interno della quale lavorano a oggi circa 200 collaboratori.

FANUC Italia opera quale diretto contatto di FANUC con il mercato e i clienti nazionali. I prodotti FANUC sono tutti costruiti e assemblati nelle fabbriche in Giappone, mentre a livello locale le varie succursali nazionali operano seguendo l'attività commerciale con i clienti ed eseguendo tutte le attività di customizzazione del prodotto che una specifica commessa possa richiedere. Oltre a questo viene fornito supporto e assistenza, con un interessante servizio di revisione che potremmo definire di "rimessa a nuovo" di robot che da tempo operano su linee di produzione di clienti ma che per le specifiche necessità d'uso non devono essere sostituiti con altri più recenti e per questo più moderni.

Il ruolo dei robot nella produzione industriale

Nel corso degli anni FANUC ha conosciuto un grande successo commerciale grazie alle proprie soluzioni, in particolare i robot. Quest'ultimi, diventati sempre più complessi e in grado di movimentare carichi più impegnativi, sono stati utilizzati nei più disparati ambiti permettendo non solo di velocizzare la produzione ma anche di renderla meno dipendente, dal punto di vista dell'assemblaggio dei componenti, dall'intervento manuale dell'uomo.

FANUC stessa beneficia internamente delle proprie soluzioni, in quanto nelle proprie sedi produttive sono gli stessi robot a costruire i prodotti dell'azienda in un ciclo che di fatto è continuo e non conosce soste. Questo però non deve far pensare che la fabbrica, per FANUC, sia una sorta di entità astratta nella quale l'uomo non trova spazio: è infatti grazie all'intervento di quest'ultimo, che ne governa la programmazione e l'operatività, che i robot possono lavorare al meglio.

Nell'immaginario comune i robot sono utilizzati nelle linee di produzione delle automobili, impegnati a spostare l'intera scocca del veicolo attaccandovi, con saldature, i vari componenti quali portiere, cofano e portellone posteriore. I robot si spostano rapidamente, prendendo i componenti e posizionandoli con precisione dove richiesto con movimenti fluidi e per molti versi affascinanti.

Parlare di robot non è però limitarsi al solo settore dell'automotive: il loro utilizzo si è allargato a un po' tutti gli ambiti legati alla produzione, anche a quello dell'alimentare nel quale si richiede l'utilizzo di robot con particolari finiture e che utilizzino per la lubrificazione oli che non possano in alcun modo contaminare la produzione. I robot hanno poi assunto dimensioni anche molto contenute, in grado di lavorare con estrema precisione con oggetti piccoli e delicati.

I robot svolgono al meglio, senza mai fermarsi, lavori che possiamo far rientrare nella categoria della routine produttiva di molte lavorazioni, compiti un tempo delegati all'uomo e che con l'ausilio dei robot vengono svolti più in fretta e con maggiore precisione. D'altro canto i robot possono venir efficacemente utilizzati per compiti che presentano dei rischi per l'uomo: basti pensare al dover maneggiare materiali potenzialmente nocivi, attività che grazie ai robot diventa maggiormente accessibile.

Scompaiono lavori e se ne creano di nuovi

L'implementazione di linee produttive sempre più automatizzate, con lavori svolti in precedenza dall'uomo che ora sono delegati alle macchine e ai robot, può far pensare che il futuro vada sempre più verso una fabbrica completamente automatizzata nella quale il ruolo dell'uomo sia sempre più marginale. Così non è: cambia la modalità di produrre e con essa le professionalità richieste ma il ruolo dell'uomo continua a restare fondamentale per la produzione. Da esecutore di lavorazioni materiali il suo compito si trasforma progressivamente in quello di controllore e programmatore, che utilizza le novità tecnologiche per rendere più efficiente il lavoro all'interno dell'azienda.

La trasformazione della forza lavoro in termini di competenze è un percorso che richiede molto tempo per venir implementato, anche perché deve procedere in parallelo con un'evoluzione della fabbrica. Compito delle aziende è quello di guidare i propri lavoratori all'interno di questo percorso di trasformazione attraverso una intensa attività di formazione e riqualificazione interna, ma al contempo preparare il terreno per le nuove generazioni collaborando con gli istituti superiori e le scuole di livello successivo così che i nuovi lavoratori siano pronti a entrare da subito nel mondo del lavoro con le conoscenze richieste.

Questo progressivo cambiamento del set di competenze richiesto ai lavoratori è alla base del lavoro che FANUC, e con lei moltissime altre aziende, sta portando avanti nella sensibilizzazione del mondo scolastico verso le scuole tecniche a livello locale. La formazione scolastica tecnica viene in questo modo svolta quanto più possibile vicino a dove le aziende hanno sede e operano, così che il collegamento tra istituti e aziende sia sempre più stretto e proficuo nell'ottica di una qualificazione del futuro lavoratore.

Formazione: nuove professionalità richieste

Marco Delaini, Managing Director FANUC Italia, durante la nostra visita all'azienda ha fatto emergere un interessante punto di vista sulla necessità di formare i giovani alle nuove professioni senza demonizzare i percorsi di studio prettamente tecnici. Per le aziende di cui FANUC è fornitore, infatti, uno dei principali problemi è la ricerca di nuovo personale che non necessariamente sia qualificato e con esperienza pregressa, ma abbia le basi necessarie per operare con dispositivi sofisticati quali le macchine a controllo numerico e i robot.

Da questo la spinta, in collaborazione con le istituzioni locali e regionali, verso la creazione di ITS, Istituti Tecnici Superiori, scuole post diploma di scuola superiore ad alta specializzazione tecnologica che punta ad attuare un inserimento diretto degli studenti nel mercato del lavoro grazie ad un percorso di 2 anni che prevede numerose attività di laboratorio e un tirocinio in azienda, anche all'estero, per almeno il 30% del numero di ore complessivo.

FANUC è attenta alla formazione dei giovani anche nelle scuole superiori, attraverso la sponsorizzazione della skill "Sistemi Robotici Integrati" all'interno dei Campionati dei Mestieri WorldSkills, competizione che si svolge a livello regionale sfociando in una finale nazionale, in seguito europea e potenzialmente a quella mondiale che si terrà a Lione nel 2024.

La partecipazione di FANUC a questa iniziativa punta a promuovere e diffondere la cultura dell'automazione industriale presso i giovani e la scuola, con l'obiettivo di colmare quella carenza di capacità che spesso le aziende si trovano a incontrare quando devono inserire nell'organico delle giovani figure. In questo modo viene anche rafforzato il legame tra scuola e aziende, aiutando i giovani nel percorso di inserimento nel mondo del lavoro.

Come il COVID ha cambiato tutto

Gli anni della pandemia hanno portato a una trasformazione che ha riguardato tanto gli stili di vita della popolazione, come le attività lavorative. Per FANUC questi sono stati anni di forte espansione, giustificata da una motivazione molto semplice: la necessità di tenere le persone a distanza ha spinto le aziende a dotarsi sempre più di sistemi di automazione e integrare, all'interno delle proprie linee produttive, dei robot.

La pandemia ha anche mostrato i limiti della globalizzazione in termini di produzione e reperimento delle materie prime: negli ultimi 2 anni, e l'onda lunga di questo fenomeno è ancora ben presente nell'ordinarietà di molti settori produttivi, i blocchi delle attività produttive di molte regioni asiatiche ha portato a rallentamenti nella produzione e indisponibilità di prodotti in commercio. Nasce quindi la necessità di riportare all'interno delle nazioni, o nella nostra ottica in quella che è l'Unione Europea, una capacità produttiva che è stata a lungo delocalizzata verso regioni che potevano vantare un costo del lavoro più ridotto.

Emerge quindi dalle aziende nazionali una domanda legata alla capacità di produrre sempre più internamente quanto necessario per la costruzione dei prodotti finali, produzione che è sempre più legata all'utilizzo di macchine CNC e di robot lungo le linee produttive. Ed è per questo che FANUC guarda con passione ai prossimi anni, chiamata ad essere protagonista attivo di questo processo di trasformazione che vede tecnologia e robot sempre più diffusi nelle aziende, parallelamente a un lavoro di riqualificazione della forza lavoro che tenderà a diventare sempre più specializzata e competente così da sfruttare al meglio le tecnologie a disposizione.