Facebook getta la spugna, il caschetto per leggere la mente non s'ha da fare

Facebook non ci leggerà nel cervello con un caschetto, almeno non nel breve termine. La società guidata da Mark Zuckerberg ha alzato bandiera bianca, spiegando che l'idea di creare un dispositivo commerciale per leggere nel cervello non vedrà la luce: gli sforzi convergeranno invece su soluzioni indossabili al polso.

Tutto ha origine nel 2017, quando Facebook creò una divisione sperimentale chiamata Building 8 incaricata di creare un caschetto - o qualcosa di simile - capace di "leggere nella mente delle persone", affinché potessero scrivere fino a 100 parole al minuto semplicemente pensandole. L'azienda realizzò un prototipo che usava la luce vicino all'infrarosso per misurare dall'esterno l'ossigenazione del sangue nel cervello e rilevare indirettamente l'attività cerebrale in modo sicuro e non invasivo.

Facebook aveva intenzione di creare una tecnologia complementare alla realtà virtuale e aumentata, in modo da abbattere le barriere legate all'uso di controller o altri dispositivi. Regina Dugan, all'epoca a capo della divisione Building 8, disse: "Sembra impossibile, ma (la tecnologia) è più vicina di quanto pensate". Purtroppo, dopo l'iniziale entusiasmo, gli ingegneri di Facebook hanno dovuto fare i conti con la "dura realtà".

"Per essere chiari, Facebook non ha interesse nello sviluppare prodotti che richiedono l'impianto di elettrodi", si legge in una nota. "Anche se crediamo ancora nel potenziale a lungo termine di tecnologie ottiche BCI (brain-computer interface) montate sulla testa, abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi immediati su un differente approccio neurale che ha possibilità di mercato a più breve termine".

Nel corso di questi quattro anni, il lavoro di Facebook ha interessato diverse aree di ricerca, anche il mondo delle interfacce impiantabili. Il social ha infatti collaborato a un progetto di ricerca pluriennale - denominato Project Steno - con il Chang Lab dell'Università della California di San Francisco (UCSF) e pubblicato i promettenti risultati su The New England Journal of Medicine.

Secondo la ricerca del Chang Lab, le interfacce cervello-computer impiantabili possono dare una mano a persone con problemi del linguaggio nell'interagire con il mondo esterno. D'altronde se, come mostrato da Neuralink, una scimmietta riesce a giocare a Pong con il pensiero è chiaro che c'è del potenziale.

Lo studio si focalizza su un uomo che ha perso l'abilità di parlare dopo un ictus oltre 16 anni fa. Dopo aver impiantato degli elettrodi nel suo cervello per rilevarne l'attività cerebrale, l'uomo ha allenato un sistema per riconoscere modelli specifici. Inizialmente l'addestramento consisteva nel tentare di pronunciare parole isolate da un insieme di vocaboli di 50 parole. Poi si è passati alla produzione di frasi complete usando tali parole, che includevano verbi e pronomi di base (come "sono" e "io"), nonché nomi specifici (come "occhiali" e "computer") e comandi (come "sì" e "no").

Questo processo ha contribuito a creare un modello linguistico in grado di rispondere quando l'uomo stava pensando di pronunciare determinate parole, anche se in realtà non poteva pronunciarle. I ricercatori hanno messo a punto il modello per prevedere a quale delle 50 parole stesse pensando, integrando un sistema di probabilità simile a una tastiera predittiva per smartphone. Il sistema, nelle ultime prove prima della pubblicazione dello studio, è riuscito a decodificare con una velocità media di 15,2 parole al minuto, conteggiando gli errori, o 12,5 parole al minuto tenendo conto solamente delle parole decodificate correttamente.

Eddie Chang, presidente di neurochirurgia dell'UCSF, ha affermato che il prossimo passo è migliorare il sistema e testarlo con più persone. "Per quanto riguarda l'hardware, dobbiamo creare sistemi con una risoluzione dei dati più elevata per registrare più informazioni dal cervello e più rapidamente. Per quanto concerne l'algoritmo, abbiamo bisogno di sistemi in grado di tradurre questi segnali molto complessi dal cervello in parole pronunciate, non in testo, ma in parole pronunciate in modo udibile".

Purtroppo per Facebook, la tecnologia BCI non invasiva si è dimostrata inadeguata per raggiungere l'obiettivo di digitare 100 parole al minuto. Persino la ricerca della UCSF è ben lontana da quel numero e per giunta richiede un intervento invasivo. Così, Facebook ha deciso di cambiare approccio e concentrarsi sulla tecnologia acquisita nel 2019 con CTR-Labs, ossia un indossabile da polso basato sull'elettromiografia differenziale.

"Siamo ancora nelle prime fasi per sbloccare il potenziale dell'elettromiografia da polso (EMG), ma crediamo che sarà l'input principale per gli occhiali AR/VR e applicare quanto abbiamo appreso su BCI ci aiuterà ad arrivarci più rapidamente", sottolinea Sean Keller, direttore per la ricerca dei Facebook Reality Labs.

In virtù di tutto questo, la società statunitense ha deciso di rendere open source il software BCI e condividere i prototipi dei caschetti con i ricercatori per "aiutare a far progredire questo importante lavoro".