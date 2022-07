Eutelsat conferma di essere in trattativa con OneWeb per creare una costellazione LEO/GEO

Con l'arrivo sul mercato di Starlink di SpaceX (nelle varie forme come Marittimo, per camper e altro ancora) si è aperto un nuovo mercato per le connessioni satellitari che, fino a quel momento, si basavano per lo più su satelliti in orbita geostazionaria, con i vantaggi ma anche gli svantaggi che questo comporta. Oltre a SpaceX anche OneWeb sta cercando di creare una costellazione per connettere i clienti in tutto il Mondo.

Sfruttando un numero di satelliti superiore e a una quota più bassa è possibile garantire prestazioni superiori per quanto riguarda la velocità di trasmissione oltre che una riduzione della latenza. Questo ovviamente si scontra con lanci che devono avere una maggiore cadenza e le unità devono essere sostituite più di frequente. L'interesse suscitato però è così alto (sia per privati ma soprattutto per società e agenzie) che l'investimento potrebbe essere ripagato in un tempo relativamente contenuto. Per questo non è sembrato così strano che Eutelsat volesse cercare di entrare nel mercato dei satelliti LEO.

OneWeb e Eutelsat: confermato l'interesse per la costellazione LEO

La prima indiscrezione della possibile trattativa in corso tra le due realtà è stato rilanciato da Reuters che però non aveva ancora avuto conferme effettive dalle parti. In particolare Eutelsat vorrebbe acquisire completamente OneWeb considerando che la prima possiede già il 23% della seconda e che quest'ultima è valutata intorno ai 3,4 miliardi di dollari.

Sembrerebbe che l'accordo punti a realizzare una nuova realtà dove Eutelsat e gli azionisti di OneWeb ottengano rispettivamente il 50%. In una nota della compagnia francese è stato confermato che ci sarebbe una trattativa in corso per creare una costellazione "mista" LEO/GEO per cercare di avere uno spazio di rilievo in un mercato che, nel 2030, potrebbe valere 16 miliardi di dollari.

Come precisato dalla società "non vi può essere alcuna garanzia che queste discussioni sfoceranno in un accordo. Eutelsat informerà il mercato non appena ci saranno nuovi sviluppi". C'è da considerare inoltre che rispetto a SpaceX, OneWeb deve appoggiarsi ad altre società per il lancio dei satelliti. Dopo la sospensione dei lanci con Roscosmos e i razzi Soyuz a causa della guerra in Ucraina, la società indo-britannica ha scelto nuovi partner. In particolare ci saranno dei lanci a bordo di Falcon 9 di SpaceX, alcuni con New Space India e in futuro con Relativity Space. Recentemente inoltre è stato annunciato il successo di un test per la connettività a bordo di un aeroplano che potrebbe aprire un nuovo mercato decisamente redditizio.

