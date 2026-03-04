European Space Agency realizza il primo collegamento laser gigabit tra aereo e satellite geostazionario

ESA e partner europei hanno realizzato il primo collegamento laser gigabit tra aereo e satellite geostazionario, raggiungendo 2,6 Gbps. Il test con Alphasat apre la strada a Internet ultraveloce e sicuro per voli, navi e aree remote, rafforzando al contempo autonomia e innovazione tecnologica europea

Un traguardo storico per le telecomunicazioni spaziali europee: l'European Space Agency (ESA), insieme ad Airbus Defence and Space, all'Organizzazione olandese per la ricerca scientifica applicata (TNO) e al produttore tedesco TESAT, ha realizzato il primo collegamento laser al mondo a velocità gigabit tra un aereo in volo e un satellite geostazionario.

Durante i voli di prova condotti a Nîmes, in Francia, il terminale laser UltraAir sviluppato da Airbus è riuscito a mantenere una connessione stabile e priva di errori trasmettendo dati a 2,6 gigabit al secondo per diversi minuti. A queste velocità, il download di un film in alta definizione richiede soltanto pochi secondi, aprendo prospettive concrete per una connettività aerea comparabile a quella domestica.

Nel test, il terminale installato sull'aereo è rimasto agganciato al satellite Alphasat TDP-1, situato a circa 36.000 chilometri dalla superficie terrestre. Stabilire e mantenere un collegamento così preciso tra un velivolo in rapido movimento e un satellite geostazionario rappresenta una sfida tecnologica enorme. Vibrazioni, movimenti continui, turbolenze e condizioni atmosferiche variabili richiedono un puntamento estremamente accurato del raggio laser.

Comunicazioni ottiche e collegamento laser gigabit

Le comunicazioni ottiche offrono vantaggi significativi rispetto alle tradizionali radiofrequenze, oggi sempre più congestionate. I fasci laser si disperdono molto meno rispetto alle onde radio, garantendo maggiore sicurezza e capacità di trasporto dati superiore. Questo li rende ideali per applicazioni commerciali e per esigenze di resilienza e difesa.

Il progetto rientra nel programma ScyLight (Optical and Quantum Communications) dell'ESA, parte integrante dell'iniziativa ARTES dedicata alla ricerca avanzata nei sistemi di telecomunicazione. L'obiettivo è sviluppare reti ottiche ad alta capacità, come la futura HydRON (High-throughput Optical Network), capaci di collegare aerei, piattaforme pseudo-satellitari ad alta quota (HAPS) e infrastrutture terrestri.

Secondo i responsabili del progetto, questa dimostrazione rappresenta un passo fondamentale verso un futuro in cui passeggeri su aerei, navi o veicoli in aree remote potranno contare su connessioni affidabili e ad altissima velocità.