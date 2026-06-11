Espresso senza acqua calda: l'ultrasuono riduce i consumi energetici fino al 75%

Ricercatori dell'Università del New South Wales hanno sviluppato un sistema che utilizza ultrasuoni per preparare un espresso con acqua a temperatura ambiente. Nei test sensoriali i consumatori non hanno rilevato differenze rispetto all'espresso tradizionale. La tecnologia promette una riduzione dei consumi energetici fino al 75%.

Preparare un espresso senza ricorrere ad acqua calda potrebbe sembrare un controsenso, ma un gruppo di ricercatori della UNSW Sydney sostiene di aver dimostrato il contrario. Lo studio, pubblicato sul Journal of Food Engineering, descrive un sistema di estrazione che sfrutta onde ultrasoniche ad alta frequenza per ottenere un caffè dalla concentrazione, dal profilo aromatico e dal contenuto di caffeina comparabili a quelli di un espresso tradizionale, utilizzando però acqua a temperatura ambiente.

Secondo il team guidato dal dottor Francisco Trujillo della School of Chemical Engineering, il nuovo approccio consente di ridurre il consumo energetico fino al 75% rispetto ai metodi convenzionali. Il vantaggio deriva principalmente dall'eliminazione della fase di riscaldamento dell'acqua, una delle componenti più energivore nella preparazione del caffè espresso.

Per sviluppare il processo, i ricercatori hanno modificato un tradizionale cestello filtrante trasformandolo in un reattore ultrasonico. Sul lato del contenitore viene applicato un trasduttore metallico in grado di generare onde sonore a frequenze ben oltre la soglia dell'udito umano.

Le vibrazioni si propagano simultaneamente attraverso acqua e caffè macinato, innescando il fenomeno della cavitazione acustica. In pratica, all'interno del liquido si formano e collassano rapidamente minuscole bolle microscopiche che agiscono come microgetti ad alta energia. Questo processo provoca la frattura superficiale delle particelle di caffè e accelera il trasferimento nell'acqua di composti aromatici, oli e caffeina.

Il risultato è un'estrazione molto più efficiente rispetto a quella normalmente ottenibile con acqua fredda. L'intero processo richiede meno di tre minuti e permette di raggiungere concentrazioni tipiche dell'espresso tradizionale.

Gli autori spiegano che il raggiungimento di risultati paragonabili all'espresso classico ha richiesto un lungo lavoro di ottimizzazione. Tra i fattori più importanti figurano il rapporto tra acqua e caffè, la granulometria della macinatura e la durata dell'esposizione agli ultrasuoni.

Una macinatura più fine ha favorito un'estrazione più rapida dei composti desiderati, mentre il tempo di trattamento ottimale è risultato compreso tra due minuti e mezzo e tre minuti. Oltre tali valori possono emergere variazioni nella concentrazione e nel profilo gustativo della bevanda.

Per verificare la qualità del prodotto ottenuto, il gruppo di ricerca ha organizzato una valutazione sensoriale in doppio cieco coinvolgendo circa 100 consumatori abituali di caffè. I partecipanti hanno assaggiato quattro diverse bevande: espresso tradizionale, espresso ottenuto tramite ultrasuoni, caffè filtrato convenzionale e caffè filtrato preparato con la nuova tecnologia.

Tutte le bevande sono state servite alla stessa temperatura, in contenitori identici e in ordine casuale, per minimizzare eventuali bias. I partecipanti hanno valutato aroma, sapore, amarezza e gradimento complessivo utilizzando una scala a nove punti.

I risultati hanno mostrato che, nel caso dell'espresso, non sono emerse differenze statisticamente significative tra il metodo tradizionale e quello ultrasonico. In altre parole, la maggior parte dei consumatori non è stata in grado di identificare quale campione fosse stato preparato senza acqua calda.

Interessante anche il risultato ottenuto nella categoria del caffè filtrato: la versione prodotta con ultrasuoni ha ricevuto valutazioni complessivamente migliori, con particolare apprezzamento per una percezione dell'amarezza giudicata più gradevole.

Sebbene la tecnologia possa teoricamente essere integrata in future macchine da caffè domestiche, i ricercatori ritengono che le opportunità più interessanti riguardino la produzione industriale.

Le aziende che realizzano bevande a base di caffè pronte al consumo potrebbero beneficiare sia della riduzione dei consumi energetici sia della velocità di lavorazione. Il sistema produce infatti un estratto ad alta concentrazione che può essere utilizzato direttamente nei prodotti ready-to-drink oppure trasportato come concentrato e successivamente diluito per ottenere altre preparazioni commerciali.