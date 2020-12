ESA: ecco la mappa più completa della Via Lattea grazie a Gaia

L'ESA ha annunciato nella giornata di ieri il rilascio della mappa più completa della Via Lattea mai avuto fino a ora. Si tratta ancora di un lavoro in fase completamente, tanto che si tratta della Early Data Release 3 (EDR3) mentre per il lavoro completo bisognerà attendere la prima metà del 2022! Ma la mole di informazioni che già ora possono essere esaminate dagli scienziati è letteralmente "spaziale".

La Via Lattea vista da ESA Gaia

Per raggiungere questo obiettivo ci sono voluti 6,5 anni di osservazioni. Il risultato è la possibilità di catalogare oggetti celesti, stelle e creare così una mappa tridimensionale della Via Lattea e del suo contenuto. Ma in numeri cosa significa?

Vuol dire avere la posizione di 1,8 miliardi di stelle con una precisione elevatissima. Un incremento di 100 milioni di sorgenti rispetto alla precedente GDR2, che è stata conclusa nel 2018. Ci sono poi informazioni sul colore dei vari corpi celesti (1,5 miliardi), con un incremento pari a 200 milioni di oggetti rispetto alla precedente versione.

Grazie ai dati della campagna osservativa sono già stati calcolati nuovi parametri e nuovi studi potranno essere rilasciati nel corso dei mesi. Per esempio si possono fare previsione sulle dimensioni del disco galattico, sulla sua struttura, che è in crescita, sulla sua struttura nel corso dei milioni/miliardi di anni con l'aggiunta di nuove stelle in particolare nelle regioni esterne.

La Via Lattea vede poi alcuni movimenti di stelle che non erano stati previsti in precedenza. Per esempio ci sono corpi celesti che si stanno muovendo da sopra il piano galattico a sotto (lentamente) e alcuni che fanno il percorso inverso (velocemente). E molto di più!

Sono stati rilevati gli effetti della più piccola galassia del Sagittario, che in futuro (distante con le concezioni umane) verrà smembrata e assorbita dalla Via Lattea. I passaggi ravvicinati hanno però dato modo alla prima di perturbare il moto di stelle e intere regioni della nostra galassia. Ma si guarda anche più vicino.

Per esempio è stato possibile misurare l'accelerazione del Sistema Solare rispetto all'Universo. L'accelerazione è sostanzialmente impercettibile ma abbastanza da deviare la traiettoria di 115 km in un anno, il tutto ottenuto grazie alle osservazioni su oggetti come i quasar (complessivamente nel catalogo ce ne sono 1,6 milioni). Inoltre sono stati catalogati 331 mila oggetti entro i 100 parsec (326 anni luce) dal Sistema Solare. Si tratta del 92% degli oggetti in questa zona. Un salto in avanti spaventoso se si pensa che il precedente "catalogo" del 1991 era di 3800 oggetti.

Anche la Grande e la Piccola Nube di Magellano sono state monitorate (essendo galassie satelliti della Via Lattea). Si è visto che la prima starebbe sottraendo stelle dalla seconda facendone evolvere la struttura. In generale, tutti i dati raccolti per la nuova release di Gaia riguardano un periodo osservativo che va dal 25 Luglio 2014 al 28 Maggio 2017 (per la DR2 erano stati 22 mesi e per la DR1 erano stati 14 mesi) e molto ci sarà ancora da capire e scoprire. Questi sono solo i dati iniziali!