ESA e Mistral hanno stretto un accordo per esplorare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nello Spazio

Negli scorsi giorni l'ESA e la società francese Mistral hanno siglato una lettera d'intenti per esplorare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nello Spazio e per l'utilizzo nell'analisi di dati e dei processi ingegneristici.

L'intelligenza artificiale sarà sempre più utilizzata durante le operazioni spaziali, sia all'interno di missioni robotiche che come supporto agli astronauti. Per cercare di comprenderne l'utilità e i nuovi impieghi, anche l'ESA ha voluto "allearsi" con una società che opera nel settore. Per rimanere sul territorio europeo, la scelta è ricaduta sulla francese Mistral che recentemente ha recuperato nuovi fondi internazionali arrivando a un valore complessivo di 21 miliardi di euro.

Secondo quanto riportato dall'ESA, l'accordo permetterà di approfondire una potenziale collaborazione dedicata all'intelligenza artificiale in ambito aerospaziale. La firma è avvenuta il 16 settembre tra Josef Aschbacher (Direttore Generale dell'ESA) e Arthur Mensch (CEO di Mistral). Scegliendo una società europea potrà essere creata un'interessante alleanza strategica per tutto il continente con ricadute anche in ambito scientifico e commerciale.

ESA e Mistral insieme per l'AI nello Spazio

Josef Aschbacher (Direttore Generale dell'ESA) ha dichiarato "l'intelligenza artificiale sta rapidamente diventando una capacità chiave per il futuro dello Spazio e l'ESA ne sta già dimostrando il valore attraverso progetti operativi e di ricerca. Grazie a questa cooperazione strategica con Mistral, azienda europea leader nel settore dell'AI, compiamo un altro passo importante verso il rafforzamento della leadership tecnologica e della resilienza dell'Europa. Insieme, puntiamo a sviluppare soluzioni di AI innovative, sicure e affidabili a vantaggio del settore spaziale e della società europea".

Attualmente non ci sono informazioni precise su cosa accadrà in seguito, ma la società e l'agenzia spaziale europea potranno unire i modelli di intelligenza artificiale avanzati della prima e le infrastrutture dedicate alle attività ingegneristiche, scientifiche e operative della seconda.

Alcuni scenari comprendono la possibilità di elaborare grandi quantità di dati raccolti durante le missioni di osservazione della Terra fino al supporto alla progettazione delle missioni, all'analisi ingegneristica e al processo decisionale operativo. Modelli sempre più specialistici e orientati aiuteranno così i vari centri nello sviluppo di future missioni e non solo.

Come spiegato dall'ESA "l'attenzione si concentrerà su applicazioni pratiche in grado di migliorare le attività ingegneristiche, facilitare l'accesso alle conoscenze, automatizzare compiti ripetitivi e supportare i processi decisionali tecnici guidati dall'essere umano".

Lavorando con dati sensibili e tecnologie evolute verranno impiegate infrastrutture europee con misure adeguate in termini di sicurezza, resilienza, tracciabilità, verificabilità e protezione delle informazioni sensibili. I frutti di questo accordo potrebbero arrivare già nei prossimi mesi, soprattutto per quanto riguarda l'analisi di dati dei satelliti Sentinel.