Enorme esplosione durante un test per il razzo spaziale Blue Origin New Glenn, non si segnalano feriti

Enorme esplosione durante un test per il razzo spaziale Blue Origin New Glenn, non si segnalano feriti

Durante un test di accensione dei motori al Launch Complex 36 (LC-36A) del razzo spaziale Blue Origin New Glenn è avvenuta un'enorme e potente esplosione che ha distrutto sia il vettore che parte delle strutture di terra.

di pubblicata il , alle 10:22 nel canale Scienza e tecnologia
Blue OriginNASAArtemisAmazonAmazon Leo
 

Solo pochi giorni fa l'FAA aveva autorizzato Blue Origin a riprendere le operazioni di lancio del razzo spaziale riutilizzabile New Glenn dopo il problema verificatosi al secondo stadio GS2 durante la missione NG-3 che ha portato alla distruzione del satellite AST SpaceMobile BlueBird 7. Tutto sembrava procedere bene, con due primi stadi (uno già riutilizzato) pronti per le future missioni e l'annuncio del lancio di NG-4, una missione dedicata ad Amazon Leo.

Intorno alle 2:00 di questa notte (ora italiana) un'enorme esplosione ha però distrutto il razzo spaziale riutilizzabile New Glenn (con il primo stadio chiamato No Itis Necessary) di Blue Origin durante un test al Launch Complex 36 (LC-36A) della Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Questo problema catastrofico è avvenuto durante uno static fire di test, quando i motori si sono accesi per provare l'hardware in vista della missione NG-4.

L'esplosione di New Glenn vista da un citofono smart Ring

Grande esplosione per il razzo spaziale New Glenn di Blue Origin

Come precisato da Blue Origin non si riscontrato feriti o vittime nonostante l'esplosione del vettore New Glenn (che era assemblato con primo e secondo stadio) sia stata decisamente forte. Jeff Bezos ha scritto "è stato fatto l'appello di tutto il personale e si trova in salvo. È troppo presto per conoscere la causa principale, ma stiamo già lavorando per individuarla. Giornata molto difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che necessita di essere ricostruito e torneremo a volare. Ne vale la pena". Anche Blue Origin ha scritto solamente che non si segnalano feriti e che le cause sono in fase di chiarimento. Elon Musk ha scritto su X "mi dispiace vedere questo, spero che vi riprendiate presto" ma anche "molto sfortunati, i razzi spaziali sono difficili" e, in risposta a Bezos "Ad astra per aspera".

blue origin new glenn

Secondo alcuni rapporti preliminari non ufficiali, oltre alla distruzione del primo stadio No It's Necessary e del secondo stadio (GS1 e GS2) di New Glenn ci sarebbero danni che potrebbero impattare le attività di Blue Origin per diverso tempo. Infatti una delle torri parafulmini sarebbe stata compromessa a tal punto da non essere più riparabile e anche la struttura che serve a trasportare e sorreggere il razzo spaziale sarebbe non più riparabile.

Le stime iniziali (ma che saranno più precise una volta che ci sarà maggiore chiarezza) indicano la possibilità che Blue Origin non possa lanciare New Glenn nel corso del 2026, posticipando tutte le missioni al 2027. La società potrebbe scegliere di completare i lavori al secondo pad di lancio, LC-36B, mentre tenterà di riparare LC-36A, danneggiato dall'esplosione.

Questo problema affliggerà non solo le missioni spaziali commerciali come quelle destinate ai lanci di satelliti (Amazon Leo e altri) ma anche il programma spaziale statunitense considerando che entro pochi mesi sarebbe dovuto essere lanciato il lander lunare Blue Moon MK1 per l'inizio della fase di costruzione della base lunare permanente e intorno al metà 2027 sarebbe programmata la missione Artemis III con la prova di Blue Moon MK2, potenzialmente lasciando come unica scelta Starship HLS di SpaceX.

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8 Commenti
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Mars9529 Maggio 2026, 10:29 #1
Minchia che botto
fabius2129 Maggio 2026, 10:50 #2
Originariamente inviato da: Mars95
Minchia che botto


Non capivo il video del corriere, sembra l'alba all'inizio, per poi ricadere nella notte -.-'
pengfei29 Maggio 2026, 10:53 #3
Era un razzo elettrico?
raxas29 Maggio 2026, 11:05 #4
Originariamente inviato da: pengfei
Era un razzo elettrico?



Elon Musk ha scritto su X
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cut
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... e, in risposta a Bezos "Ad astra per aspera".


prima delle stelle c'è la luna... e di marte non se ne parla ancora...

[U]oh mistificatore di soluzioni[/U] attraverso citazioni... improbabili...
che
ad un certo punto le difficoltà, e sono ignote, saranno così tante...
che le stelle rimarranno ferme e irraggiungibili...
Micene.129 Maggio 2026, 11:19 #5
oh il postino che nn si accorge di niente?
fukka7529 Maggio 2026, 11:23 #6
anzi che almeno una torrre di lancio è rimasta in piedi
ninja75029 Maggio 2026, 11:32 #7
Originariamente inviato da: Redazione di Hardware Upgrade
razzo spaziale riutilizzabile New Glenn


sicuri?
Unrue29 Maggio 2026, 11:45 #8
Il tizio del campanello non si è accorto di nulla

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