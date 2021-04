Energie rinnovabili, record di nuovi impianti: installati 260 GWp a livello globale

L'International Renewable Energy Agency (IRENA) ha diffuso un rapporto che tira le somme circa la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, facendo un bilancio a livello globale di quanto il settore sia cresciuto nel passato 2020.

Nel rapporto "Renewable Capacity Statistics 2020" si parla di ben 260 GWp (gigawatt di picco), ovvero la massima potenza producibile. Un valore raggiunto grazie ad investimenti trainati dall'intenzione di dismettere la produzione di energia da combustibili fossili in Europa, Nord America ed anche in tutto il continente Asiatico.

Entrando nel dettaglio, nel rapporto si sottolinea che:

127 GWp, sono dati da nuovi impianti con fonte solare installati a livello globale

111 GWp sono dati da nuovi impianti eolici installati a livello globale

Di questi, 72 GWp per l'eolico e 49 GWp di solare sono stati realizzati nella sola Cina

Di questi, 14 GWp per l'eolico e 15 GWp di solare sono stati realizzati nei soli Stati Uniti

Nel 2019 si erano realizzati impianti per un totale di 176 GWp e, considerando anche il rallentamento generale dovuto alla pandemia di COVID-19, il traguardo raggiunto per il 2020 è veramente di buon auspicio per assicurarci una continua e progressiva evoluzione in questi ambiti.