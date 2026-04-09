Energia troppo cara, regole da rivedere: OpenAI abbandona (per ora) il piano Stargate nel Regno Unito

OpenAI mette in pausa il data center Stargate UK citando costi energetici e regolamentazione: il progetto da 8.000 chip Nvidia a Cobalt Park, Tyneside, avrebbe dovuto essere operativo nel primo trimestre 2026. Un colpo alla strategia AI di Keir Starmer

OpenAI ha messo in pausa il progetto Stargate UK, il data center che avrebbe dovuto ospitare circa 8.000 processori AI Nvidia nel nord-est dell'Inghilterra. La società ha citato due ostacoli concreti: il costo dell'energia e il contesto regolatorio britannico che sarebbero ritenuti insufficienti per giustificare un impegno infrastrutturale di lungo periodo.

La dichiarazione ufficiale non lascia troppo spazio all'ottimismo a breve termine: "Continuiamo a esplorare Stargate UK e andremo avanti quando le giuste condizioni, come la regolamentazione e il costo dell'energia, consentiranno investimenti infrastrutturali a lungo termine." Un linguaggio che equivale a un rinvio a tempo indeterminato più che a una pausa temporalmente circoscritta. Vale la pena notare che OpenAI ha impiegato quasi una settimana per rilasciare questa dichiarazione: tra il 3 e l'8 aprile il progetto risultava in stallo senza alcuna spiegazione pubblica, con né OpenAI né il partner operativo Nscale disponibili a commentare, alimentando speculazioni su trattative ancora aperte. La posizione ufficiale del 9 aprile, riportata da Bloomberg, ha chiarito che non si tratta di negoziazioni commerciali in corso, ma di una sospensione condizionata al miglioramento del quadro esterno.

L'annuncio di settembre 2025 e il piano originale

Il progetto era stato presentato in pompa magna nel settembre 2025, durante la visita del presidente Donald Trump nel Regno Unito, quando Sam Altman e Jensen Huang (rispettivamente CEO di OpenAI e di Nvidia) avevano accompagnato un gruppo di dirigenti tech americani a Londra per annunciare miliardi di investimenti in infrastrutture digitali britanniche. OpenAI aveva descritto Stargate UK come "un passo importante nel partenariato tecnologico USA-UK", mentre il governo di Keir Starmer aveva inquadrato l'iniziativa come parte della sua strategia per fare del Regno Unito un hub AI globale.

Il piano prevedeva l'installazione degli 8.000 chip Nvidia AI in uno stabilimento situato presso Cobalt Park, Tyneside, con avvio operativo nel primo trimestre del 2026. Termine che è già scaduto senza che sia stato avviato alcun cantiere. Il partner operativo scelto era Nscale, operatore data center con sede a Londra che aveva già impegnato 2,5 miliardi di dollari nel settore UK in un arco triennale. Con la dichiarazione del 9 aprile, il rapporto tra le due società non è più descritto come una trattativa attiva: OpenAI ha spostato il frame su "condizioni esterne da soddisfare", lasciando aperta la questione su quando (se) Nscale rientrerà nel progetto nella sua forma originale.

Un colpo alla strategia AI di Starmer

Il governo britannico aveva puntato con convinzione su Stargate UK come elemento centrale della propria agenda tecnologica, sostenendo pubblicamente che il progetto avrebbe "contribuito a potenziare l'infrastruttura AI nel paese, trasformando i servizi pubblici e facendo crescere l'economia". La pausa arriva in un momento delicato: Starmer ha costruito buona parte del suo profilo di politica economica attorno all'intelligenza artificiale, e il ritiro di un partner del calibro di OpenAI indebolisce la narrativa del governo.

Il costo dell'energia è un problema strutturale per il mercato del Regno Unito: i prezzi dell'elettricità industriale nel paese restano tra i più elevati in Europa, e il consumo di un data center AI su larga scala rende la questione tutt'altro che marginale. Sul fronte regolatorio, OpenAI non ha specificato quali norme stiano frenando il progetto, ma il quadro normativo sull'AI nel Regno Unito è ancora in fase di definizione, con un approccio che si distingue da quello USA per una maggiore attenzione alla supervisione e alla responsabilità degli sviluppatori.

Il quadro globale di Stargate

La pausa di Stargate nel Regno Unito non è però un episodio isolato. A marzo 2026, OpenAI e Oracle avevano già cancellato l'espansione da 600 MW del campus Stargate di Abilene, in Texas, dopo che le trattative erano saltate per divergenze su finanziamenti e proiezioni di capacità in continuo cambiamento. Lo stesso campus di Abilene, inaugurato come la punta di diamante del progetto Stargate annunciato da Trump alla Casa Bianca nel gennaio 2025, ha subito interruzioni operative legate a problemi all'infrastruttura di liquid cooling durante l'inverno, con diversi edifici offline per più giorni.

A febbraio 2026, Bloomberg aveva già riportato frizioni profonde tra i tre soci originali del progetto, OpenAI, Oracle e SoftBank, su questioni di proprietà dei siti e controllo dei sistemi. Le negoziazioni collassate avevano portato OpenAI a siglare accordi bilaterali separati: con Oracle per un data center da 2 milioni di chip con acquisti computazionali impegnati per $300 miliardi in cinque anni, e con SoftBank per uno stabilimento da 1 gigawatt in Texas in cui OpenAI gestisce il design e mantiene un affitto a lungo termine. Questi accordi operano al di fuori del framework formale Stargate.

Il progetto Stargate era stato presentato da Trump come "il più grande progetto di infrastruttura AI nella storia" e come strumento per mantenere il primato tecnologico negli Stati Uniti. Con l'espansione texana cancellata, le partnership originali ristrutturate in accordi bilaterali, e ora la pausa britannica, l'ambizione globale del programma risulta ridimensionata rispetto alla retorica del lancio. OpenAI ribadisce che Londra ospita il suo più grande hub di ricerca internazionale e che il supporto alla strategia AI britannica resta valido, ma senza infrastruttura computazionale locale, e con un silenzio durato quasi una settimana prima di spiegare la propria posizione, le dichiarazioni di OpenAI escono comunque ridimensionate.