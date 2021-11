Elon Musk vuole aprire un'università tecnica chiamata TITS (sì, proprio come la parola ''tette'')

Elon Musk è pronto a combinarne una delle sue. Questa volta nessuna gag sulle criptovalute, sui suoi soldi e sulle azioni che vuole vendere o meno. La notizia che ha pubblicato qualche ora fa su Twitter riguarda la volontà di aprire una nuova università nello stato americano del Texas. Nulla di particolare se non fosse che il CEO di Tesla vorrebbe chiamare la nuova scuola Texas Institute of Technology & Science, che appare in sigla come "TITS". Sappiamo bene che la parola tits tradotta in italiano significa "tette" e questo di certo Elon Musk lo ha preso in considerazione, come sempre accade nella scelta dei nomi delle sue invenzioni, visto anche il fatto che lo stesso CEO ha già dichiarato che il merchandise della nuova università sarà ''memorabile''.

Elon Musk e l'idea della nuova scuola chiamata TITS

TITS come nome per una nuova scuola professionale di certo è un'idea stravagante ma sappiamo benissimo come Elon Musk sia non nuovo a questo tipo di esternazioni. Sì, perché il CEO di Tesla aveva attirato l'attenzione del proprio pubblico e non solo anche durante il lancio delle sue autovetture elettriche. Se osservate bene infatti le Tesla Model S, E, X e Y non fanno altro che formare la parola ''SEXY".

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021

Tralasciando il nome, Elon Musk, effettivamente sembra possibile che il fondatore di Tesla possa aprire una nuova scuola tecnica visto che già in passato è stato apertamente critico sul metodo di insegnamento tradizionale. Nel 2014 per questo ha inaugurato nel 2014 nel suo quartier generale di SpaceX, una scuola speciale chiamata Ad Astra, dove bambini selezionati, tra cui i suoi e quelli di alcuni suoi collaboratori, vengono spinti a ragionare in modo diverso rispetto ad altre classiche scuole proprio per iniziare sin da piccoli a prendere contatto con gli ultimi ritrovati di ingegneria e tecnologia.

E sempre Musk ha già dichiarato di voler spostare il quartier generale di Tesla dalla California proprio nel Texas, dove sta sorgendo la nuova Gigafactory ed è anche il luogo dove avvengono le sperimentazioni sui prototipi dei nuovi vettori di SpaceX. Aprire una nuova scuola tecnica in Texas potrebbe essere chiaramente un investimento per realizzare nuovi talenti lì senza andare troppo in giro.